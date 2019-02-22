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Все про:избиение (9281) Киев (17209) Святогор (8)

 Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве. ФОТО

В Киеве возле станции метро Лукьяновская неизвестные избили Алексея Святогора, которого зоозащитники обвиняют в насилии над животными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве 01

Инцидент произошел вчера, 21 февраля, около 17:00, после окончания заседания в Шевченковском суде, на котором рассматривалось дело Святогора.

"Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - сказано в сообщении интернет-издания в котором работает Святогор.

Смотрите: Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве 02

Отмечается, что Святогору оперативно была оказана первая помощь - в течение часа врачи зашивали ему рваные раны на голове. У него диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

Напомним, в четверг, 21 февраля, Шевченковский райсуд Киева начал первое заседания по сути дела Алексея Святогора. По данным зоозащитников, он замучил несколько тысяч бездомных животных.

Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве 03

Также смотрите: "Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

44-летний Святогор - скандально известныйдогхантер. На своих страницах в различных социальных сетях он рассказывает о своих "успехах" в убийстве бездомных животных.

Летом 2018 года Святогора задержали и объявили ему подозрение по факту создания и распространения продукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. Святогору грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3113220
 
   
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І кат українського народу Сралін любив собак.
Та і Ху...ло відомий своєю пристрастю до собак.
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Любов до тварин і ненависть до людей лише одна з ознак соціопата. Потрібно ще декілька підтверджених визначень: невмотивована лють, схильність до насильства, замкненість у собі.
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когда не работает закон, работает улица. Он себе по ходу нравится, как будто хвастается фото, "смотрите какой я красивый"
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О, =любителі= тваринок, "добренькі і святі" захиснички звірини показали своє ненависницьке нутро.
Хто б сумнівався: покалічити людину, "захищаючи" псів !
А справу по цих виродках відкриють ? знайдуть ? судитимуть ?
Чи їм все можна разом з їхніми тваринами ?
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покалічити людину, "захищаючи" псів !

"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак"
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Были бы мозги - точно бы повылетали. А так - просто череп проломили.
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Ось чим відрізняються українці від європейців? Це, тим що, нічого не доводять до кінця. От нема європейської якості виконання робіт.
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Были бы европейцами - ограничились бы озабоченностью и сдриснули по щелям.
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****** идет с лабрадором...лабрадор садится срать на пешеходной дорожке...тупой ***** делают замечание...она огрызается "а если бы ваш ребенок покакал..." тут уже нервы не выдерживают у людей может изониазида твоей ****** твари дать поесть!!!! она опять огрызается .."своим детям давай подонок...какай маленький ..какай...!!!" ...***** получила в оплеуху от мужика ))) Я сделал вид, что не заметил
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Нет дыма без огня.
Без наличия огромного количества бездомных собак появление истребителя собак было лишь делом времени. Природа сама ищет решение проблемы и приводит экосистему в равновесие.
Я тоже люблю собак. Но всем особоактивнымлюбителям нужно было лет 10 назад покататься на велосипеде в селе Княжичи под Киевом и Броварами, особенно под вечерок. По моим быстрым подсчетам, всех не успел, я насчитал 27 собачек (это были не все) . Хорошо что было днем и помогли местные прохожие отбиться, иначе сидел бы на дереве или в чужом дворе.
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Наверно, Чекатило тоже приводил в порядок экосистему. А то развелось баб, как собак нерезаных... Скандально відомого догхантера Святогора жорстоко побили в Києві - Цензор.НЕТ 7211
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Ты не поверишь, но видимо да. В результате ускоренной программы по уничтожению общепринятой культуры и навязывания гендерного равенства. Люди утратили определенные способности к самозащите, хотя и приобрели новые удобные навыки. Врядли 100-200 лет назад женщина без сопровождения могла ходить и бродить, где попало. Я не призываю к средневековью, но отрицать явление и списывать все на случайность не рекомендую. Просто подумай, что кирпич в этом мире просто так на голову не падает.
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Почему любовь к животным кристаллизуется в ненависть к людям? Ничто и никто не мешает скупать курочек и петушков у птицефабрик, стерелизовать их и держать у себя дома до самой смерти. А самый лучший вариант - отдать свое тело на прокорм животным. Почему нужно ненавидеть весь Мир?
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Подивіться яка мила картина! Ну серце ж мліє!
Тільки нелюд може не хотіти щоб цих милих пухнастиків з кожним роком ставало ве більше і більше на вулицях!

Скандально відомого догхантера Святогора жорстоко побили в Києві - Цензор.НЕТ 3954
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Вообще хоть какие то законы разумные и действующие есть у нас по тварынкам или нет!? Скандально відомого догхантера Святогора жорстоко побили в Києві - Цензор.НЕТ 3
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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