 Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Инцидент произошел вчера, 21 февраля, около 17:00, после окончания заседания в Шевченковском суде, на котором рассматривалось дело Святогора.

"Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - сказано в сообщении интернет-издания в котором работает Святогор.

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Отмечается, что Святогору оперативно была оказана первая помощь - в течение часа врачи зашивали ему рваные раны на голове. У него диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

Напомним, в четверг, 21 февраля, Шевченковский райсуд Киева начал первое заседания по сути дела Алексея Святогора. По данным зоозащитников, он замучил несколько тысяч бездомных животных.

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44-летний Святогор - скандально известныйдогхантер. На своих страницах в различных социальных сетях он рассказывает о своих "успехах" в убийстве бездомных животных.

Летом 2018 года Святогора задержали и объявили ему подозрение по факту создания и распространения продукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. Святогору грозит до 5 лет тюрьмы.