 Скандально известного догхантера Святогора жестоко избили в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Инцидент произошел вчера, 21 февраля, около 17:00, после окончания заседания в Шевченковском суде, на котором рассматривалось дело Святогора.
"Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - сказано в сообщении интернет-издания в котором работает Святогор.
Отмечается, что Святогору оперативно была оказана первая помощь - в течение часа врачи зашивали ему рваные раны на голове. У него диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева. Сейчас он находится в лечебном учреждении.
Напомним, в четверг, 21 февраля, Шевченковский райсуд Киева начал первое заседания по сути дела Алексея Святогора. По данным зоозащитников, он замучил несколько тысяч бездомных животных.
44-летний Святогор - скандально известныйдогхантер. На своих страницах в различных социальных сетях он рассказывает о своих "успехах" в убийстве бездомных животных.
Летом 2018 года Святогора задержали и объявили ему подозрение по факту создания и распространения продукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. Святогору грозит до 5 лет тюрьмы.
Та і Ху...ло відомий своєю пристрастю до собак.
Хто б сумнівався: покалічити людину, "захищаючи" псів !
А справу по цих виродках відкриють ? знайдуть ? судитимуть ?
Чи їм все можна разом з їхніми тваринами ?
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак"
Без наличия огромного количества бездомных собак появление истребителя собак было лишь делом времени. Природа сама ищет решение проблемы и приводит экосистему в равновесие.
Я тоже люблю собак. Но всем особоактивнымлюбителям нужно было лет 10 назад покататься на велосипеде в селе Княжичи под Киевом и Броварами, особенно под вечерок. По моим быстрым подсчетам, всех не успел, я насчитал 27 собачек (это были не все) . Хорошо что было днем и помогли местные прохожие отбиться, иначе сидел бы на дереве или в чужом дворе.
Тільки нелюд може не хотіти щоб цих милих пухнастиків з кожним роком ставало ве більше і більше на вулицях!