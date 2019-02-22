 Террористы обстреляли из 120- и 82-мм минометов Водяное и Катериновку, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, со стороны оккупированного села Молодежное около 04:00 утра российско-оккупационные войска в течение 20 минут выпустили 8 мин калибра 82 мм по защитникам Катериновки, а также применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Украинские военнослужащие адекватно подавили вражескую активность.
Кроме того Гуцуляк сообщил, что с 09:00 и в течение получаса противник выпустил несколько мин 120-мм калибра и вел прицельный обстрел из гранатометов по защитникам Водяного.
"После 11:00 было зафиксировано ведение огня вражеским снайпером вблизи Марьинки, а по защитникам Авдеевки оккупанты с 11:00 вели обстрел из ручных и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия", - сказал спикер Минобороны.
"Потерь в результате боевых действий и вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - добавил Гуцуляк.
У наших потерь нет.
Надо читать между строк?
мне нравиться и следующее предложение:
Украинские военнослужащие адекватно подавили вражескую активность.
спасибо...давите!
тримайтеся, соколи!