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Все про:Минобороны (5623) обстрел (7626) Гуцуляк (56)

 Террористы обстреляли из 120- и 82-мм минометов Водяное и Катериновку, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 4 вражеских обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, со стороны оккупированного села Молодежное около 04:00 утра российско-оккупационные войска в течение 20 минут выпустили 8 мин калибра 82 мм по защитникам Катериновки, а также применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военнослужащие адекватно подавили вражескую активность.

Кроме того Гуцуляк сообщил, что с 09:00 и в течение получаса противник выпустил несколько мин 120-мм калибра и вел прицельный обстрел из гранатометов по защитникам Водяного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ПТРК и РПГ, ранены 3 украинских воинов, уничтожены 3 террористов, - штаб

"После 11:00 было зафиксировано ведение огня вражеским снайпером вблизи Марьинки, а по защитникам Авдеевки оккупанты с 11:00 вели обстрел из ручных и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия", - сказал спикер Минобороны.

"Потерь в результате боевых действий и вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - добавил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3113217
 
 
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"...потерь среди украинских воинов нет"
У наших потерь нет.

Надо читать между строк?
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потерь - НЕТ! спасибо, что живые!
мне нравиться и следующее предложение:
Украинские военнослужащие адекватно подавили вражескую активность.

спасибо...давите!
тримайтеся, соколи!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли из 120- и 82-мм минометов Водяное и Катериновку, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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