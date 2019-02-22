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Все про:выборы (21128) обыск (1244) СБУ (13251) Тимошенко (24134)

 "Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует", - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба

Руслана Богдана и Валерия Дубиля Тимошенко назвала честными людьми, которые "борются с системой".

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отрицает причастность ее штаба и членов партии "Батькивщина" к любой схеме фальсификации и назвала все обвинения со стороны СБУ бредом. Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 22 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует. Мы хотим говорить с командой Порошенко о содержании, о стратегии, как выходить страну из этого тяжелого положения, в которое они ее довели. А все провокации СБУ и кума действующего президента, который занимает должность генерального прокурора, я не буду комментировать", — сказала Тимошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Она также добавила, что все обвинения в адрес депутатов "Батькивщины" Руслана Богдана и Валерия Дубиля являются ложью.

"Это честные люди, они борются вместе со мной, чтобы эта система рухнула. И если кто-то прикоснулся к их имени, мы пойдем в суд и будем отстаивать, чтобы их имя не замешивали в этих политических мясорубках", — заявила Тимошенко.

"Я хочу заявить что наша команда никогда не подкупала избирателей и никогда не будет. ... Прощу не клеить грязные провокации в имя нашей партии", — закончила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР

Ранее народный депутат и глава партии в Полтаве Руслан Богдан назвал массовые обвинения в адрес "Батькивщины" в нарушении избирательного законодательства признаком агонии действующей власти.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3113214
 
   
 Топ комментарии
 
Знаєте звідки у Зєєєлі рейтинг?
Він остання надія рускаязичних насєлєнцев смачно харкнути хахлам в борщ!
Вся вати, вся кацапня буде за нього, щоб нас принизити. Типу: "Зека ми вас уже вибрали, тепер виберемо клоуна!" Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 5810
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Да,Зеленский -это откровенная насмешка олигархата над избирателями.
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Странная эта жулька, она ведь сама просила не допускать подкупа избирателей. Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 3276
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Знаєте звідки у Зєєєлі рейтинг?
Він остання надія рускаязичних насєлєнцев смачно харкнути хахлам в борщ!
Вся вати, вся кацапня буде за нього, щоб нас принизити. Типу: "Зека ми вас уже вибрали, тепер виберемо клоуна!" Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 5810
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ну я б сам би андруша хахлам не тільки в борщ плюнув і в рило також. Смачного! я Українець
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тобі розказати різницю між Українцями і хахлами? чи ти тихенько зітреш свій дибільний коментар і вибачишся .
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андрушка жагун живе ж. він не мужик- це червяк шоколадний.
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не "зе", а "the" Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 8220
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Да,Зеленский -это откровенная насмешка олигархата над избирателями.
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Я и говорю,что смеются и богатеют. Шкуру уже ободрали у избирателя, а ему пох, будет снова голосовать за олигархат или его шестерок.
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олігархів як і олігархічної системи в Україні НЕМА ПО ОЗНАЧЕННЮ!! читай словничок і не дуркуй "Маячня, якою займаються провокатори в СБУ, нас просто не цікавить", - Тимошенко про обшуки у співробітників її штабу - Цензор.НЕТ 7433
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А ты шо не знаешь откуда у Зели рейтинг ? Ну и балбес ты соевый Мы ж украинци очень и очень прагматичны и если перед нами выбор из двух клоунов ТО в первую очередь мы выберем менее высокооплачиваемого клоуна Зеленский менее оплачиваемый Второе мы выберем того кто нас не ротэрдамил и не ротэрдамит и третье Клоун Зеленский менее брехлив Причем намного Да и менее жадный А вот мы украинци в подавляющем большинстве жадины Но нам импонируют нежадные Особенно импонирует и удивляет что клоун Зеленский и клоун ПЕтручио будучи маланских кровей Так отличаются Офшорник паталогически жаден а Зеленский нет
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а сколько он перевел на нужды Армии или все ушли на Юрмалу и продолжение Между нами девочками
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А що ви сподівалися від вОни почути? Що вона покаїться і зніме свою кандидатуру?
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харе тырить! придумайте что-то свое! Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 2397
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ну ты даёшь - откуда там мозги, чтобы что-то своё запостить...?
там одна прямая извилина...!
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эта картинка это статья. Тобой должно заниматься СБУ.
Ты агитируешь за нарушение избирательного процесса и за порчу бюлетней.
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особисто я чекав що вона скаже "сам дурак!" Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 4580
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І я так розумію, вОна ваші очікуванння виправдала? Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 7956
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- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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ага, взяли со списками, баблом, прослушкой...вляпалась, бабуля, а иначе и не умеет
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Фактично вибір між двома-Петром та Юлією, а за Зеленського всі, хто вже не йме віри цим політиканам, які за 27 років все профукали(((
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я бы сказал, что за Зё могут только откровенные имбицилы голосовать, лучше уж графу против всех выбрать
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Те, кто заплатил за квартиру за январь и очень удивился ежемесячному росту тарифов не придет в голову голосовать за Пэдрю. Однокомнатная квартира 2500 грн и это не предел, в апреле обещают повышение тарифов.
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к слову, зато нет откровенно вредного популизма, когда тарифы поднимали, но после выборов
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Повышение тарифов меня не устраивает независимо от выборов. Это повышение на руку только олигархам. Субсидия ничего не решает, она очень мизерная.Буду голосовать за Юлю, так как она последовательно и давно критикует власть за завышенные тарифы.
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У каждого свое мнение! Но АФЕРИСТКА она оитанется АФЕРИСТКОЙ навсегда!
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Да, у нас 25 років були тарифи і щось багатіями ніхто з людей не став. Треба як раніше, нізьки тарифи для населеня, а щоб разрохуватися за газ, який купуємо, як і раніше брати кредити і ті гроші тупо проїдати . Те що борги держави будуть рости,а на сам перед наші, то то херня.
До речі, ви конституцію давно читали, на сам перед про обовьязки президента? За що взагалі він відповідає?
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Мадам! Вы к тарифам ещё супружескую неверность добавьте. Президент свечку не зажёг... и партнёр отказался.
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Странная эта жулька, она ведь сама просила не допускать подкупа избирателей. Этот бред нас не интересует. Мы пойдем в суд, - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба - Цензор.НЕТ 3276
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ну в том смысле, что на неё это не должно было распостраняться
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Вот что Пэдряка творит с конкурентами, посыпались суды и обвинения как из рога изобилия. Ганьба. Но другого от него никто не ожидал, он человек свободный от морали и совести.
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Йуля иди нахй.... так понятно?
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Та задовбав ти уже фотошопами!
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а нам нравится. не то что ты каустиковый.
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ПОЙДУТ В СУД?! Это, что, явка с повинной намечается?
Юля, вы ещё первую ходку не отсидели, вышли по УДО благодаря Майдану, да и за делишки с Пашкой Лазоренко не ответили, а в суд собрались. Прокачала бабця свисток и совсем з ума выжила.
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баба Йуля уже начала проигрывать.. если она не профинансирует черным налом работу избирательных комиссий, то выборы Йулька проиграет уже в первом туре..
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А вот теперь с этим у Батькивщины будут проблемы какраз. Кацапский нал сейчас ей перекроют.
И даже, если сотрудничество с врагом и измену Родине (а она депутат, а не просто гражданин) ей не впаяют, то остаются дюже больные вопросы:
1. Чем оплачивать многочисленные юлины ботофермы (а они в Украине самые многочиленные)?
2. Чем подставкам под флаги платить?
3. Чем за рейтинги башлять?

4. Шо ей сделает ***** за просранные бабки и возможности?
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пивдень за юлю
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Так сотрудничество с Роисей и использование финансирования врага в предвыборной компании Тимошенко заинтересует суд.
То, шо оно Юлю не интересует - это какраз абсолютно понятно. Себя-то она не может задним числом из Батькивщины убрать, как Мангера.
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Сказала Йуля, спалившися на підкупі виборців!
"Маячня, якою займаються провокатори в СБУ, нас просто не цікавить", - Тимошенко про обшуки у співробітників її штабу - Цензор.НЕТ 2456

Я всегда в глубине души знала, что Юлию Владимировну погубит то, что она породила сама - волохатые шапки.
Старый матерый Франкенштейн с рандолевыми зубами и в берете из взволнованного мохера - это вам не это. Потому что прикормить волохатых шапок, постоянно петь им в сморщенные вялые ухи сладкие песни о резком, как понос, снижении тарифов на все вокруг, возить на митинги, обещать денег, газету с гороскопом, вареник и карамельку, а потом вдруг НЕ ДАТЬ того, что шапка так исступленно вожделеет - это надо быть настоящим самоубивцем.
Волохатых шапок кинули, и они пришли требовать свое. ДАЙТЕ! - кричат шапки. Дайте, а то проклянем. И что бы вы себе думали? Взяли и прокляли страшным мохеровым проклятием, обвили куклу вуду ее же собственной косой, потыкали булавками в наливные щечки, пышную дупу, в глазки брехлив… красивые - и вздернули.
И теперь вот по всей стране началось. Оно, возмездие.
Хотя Юлию Владимировну можно понять. Если Порошенко, сын его беспокойный, порохоботы, СБУ, МВД, сигуранца и Моссад ходят по твоим штабам как у себя дома, мацают твоих депутатов за мягкое, обидно смеются и тычут пальцами в расписки на получение кэша для предвыборной гонки, собственно в сам черный нал, находят под столом граждан балалайни, так вот разве можно в этот момент думать о каких-то там шапках? Пусть о шапках Янукович думает, и этот, как его, кандидат Шевченко, который в Давосе синих шапок ********, им полезно.
А Юлии Владимировне надо спасать то, что еще осталось, и прятать в фисташковом лифчике.
І тікать.
ВІДЕО! https://tverezo.info/post/88024

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улюля с годами (или от эстетики) на жабу стала похоЖА.
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А откуда там взялись граждане параши и зачем ,она не хочет лехторату пояснить? Или все как про газ,с путлером.
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На какие еще махровые технологии способен кандидат ПОПа., чтобы стать Пу в стране У.?"
🤔
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что и требовалось юлия владимировна идеально разыгрывает эту партию что надо когда рейтинг скажем так не растет правильно спровоцировать скандал желательно с скандал с примитивной властью которую не то что не любят ее проклинают . метод не нов так поступают везде когда хотят победить любой ценой удивляет другое как можно так тупо попасть на эту удочку . петр лексеич окружил себя примитивными жадными людишками они с убогим умишком но за то стоят дешево а для порошенко с его жадностью это самый главный критерий . удачи вам болваны
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СБУ это антигосударственная структура занимающаяся крышеванием жулья и подавлением оппозиции,эта структура после победы новой демократической команды должна быть распущена а в отношении её сотрудников должно быть следствие ,вместо того,чтобы заниматься безопасностью ,чтобы не горели склады,чтобы уничтожались оккупанты,чтобы сидели коррупционеры они обслуживают оллигархическую власть и ничего больше.
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Юля - ТИПИЧНЫЙ ТАРАН, за спиной которой всякая шваль рвется к власти любыми методами
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идентичная ситуация 2010 года Так ОБСИРАЛА Ющенко, что спокойно ЯНЫК прополз по ней же брюхом....
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только кого теперь она "на плечах" решила занести??? Бойко?? Вилкула??? Какую рыговскую ШВАЛЬ???
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Ой як хоцца *чеколадній банді * залишитись ..!?

А - зась ! Геть *з пляжу * .
.
....
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Это сколько надо водяры выпить чтобы за эту пройдоху свой голос отдать!
Йулю ни одна собака в голодный год за пуд мяса трахать не будет!
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Не понимаю кандидатов с их лозунгами о Армии, войне и газе. Ведь и 10часть их не то что не была в зоне войны и не поддерживала Армию, но и не знает о наполнении бюджета с реальных источников.
Так о какой они Украине, не поддерживая Украину!
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Она также добавила, что все обвинения в адрес депутатов "Батькивщины" Руслана Богдана и Валерия Дубиля являются ложью.
"Это честные люди, они борются вместе со мной

Лишний раз убеждаюсь как же мразь и грязь сидит в Батькивщине, намного больше чем в любой другой партии. Ни с какой патрии сколько грязи не ваылезло как в проросийской партии Родина. А то что косатая ботоксная прикрывает своих бандюков меня не чуть не удивляет.
Дубиля этог бандюк с огромным стажем, рейдер, бывший член криминальной ОПГ в Прилуках под названием Европа..чёрный юмор у пацанчиков да?? ОПГ назвать Европой шутник этот Дибиля.. ВОт такая команда БОТОголовых бандитов рвёца к власти..

Про второго ничего не знаю в лом гуглить но зная эту БЮТомафия навреняка тоже какой то бандюк
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***
я смертельно обидел свою недоверием...
переспросил, точно ли она не забудет купить хлеба по дороге домой...
она, кстати, забыла, но это, опять кстати, тоже моя вина.
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Треба сусідку (яку послав далеко ) *за барки * взяти .щоб здала *сітку барижного * .Тижнів зо два тому назад .бігала по квартирам з .т.зв. * опитуванням * .а потім *анкетки* розносила .

Барига хоче на грошах та підкупу знову на трон вилізти .
А зась !
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===что все обвинения в адрес депутатов "Батькивщины" Руслана Богдана и Валерия Дубиля являются ложью===

Мангера забыла указать... там вообще "к лику ангелов" надо причислить (((
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Ольгінці повним складом переїхали в Київ.
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ПРацюють на баригу ...Борди навть схожі .
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Досить довго переглядав ординські сайти , на яких згадується Україна і українці . Робив це не постійно , так як можна захворіти , але були цікаві методи . Нажаль , читаючи вже українські , не видно різниці . Ті ж матюки, та ж постійна згадка про лайно , ну і обовязковий атребут , так це медицина. Путлєр сонце ясне , опоненти пята колона і вороги . І тут те саме , лишень призвіще інше.
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Цензор регулярно блокує на три дні всіх, хто висловлюється прихильно до Тімошенко. Цікаво, скільки провисить цей пост, я скрін зробив і викладу його у фейсбук, бо всі інші українські ЗМІ жорстко контролюються російським шпигуном Порошенком.
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проблема значно ширша..блокують усіх хто висловлює невдоволення владою..видаляються навіть іронічні та нейтральні коментарі..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует", - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба
 
 
 
 
 
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