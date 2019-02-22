 "Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует", - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отрицает причастность ее штаба и членов партии "Батькивщина" к любой схеме фальсификации и назвала все обвинения со стороны СБУ бредом. Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 22 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует. Мы хотим говорить с командой Порошенко о содержании, о стратегии, как выходить страну из этого тяжелого положения, в которое они ее довели. А все провокации СБУ и кума действующего президента, который занимает должность генерального прокурора, я не буду комментировать", — сказала Тимошенко.
Она также добавила, что все обвинения в адрес депутатов "Батькивщины" Руслана Богдана и Валерия Дубиля являются ложью.
"Это честные люди, они борются вместе со мной, чтобы эта система рухнула. И если кто-то прикоснулся к их имени, мы пойдем в суд и будем отстаивать, чтобы их имя не замешивали в этих политических мясорубках", — заявила Тимошенко.
"Я хочу заявить что наша команда никогда не подкупала избирателей и никогда не будет. ... Прощу не клеить грязные провокации в имя нашей партии", — закончила она.
Ранее народный депутат и глава партии в Полтаве Руслан Богдан назвал массовые обвинения в адрес "Батькивщины" в нарушении избирательного законодательства признаком агонии действующей власти.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.
Він остання надія рускаязичних насєлєнцев смачно харкнути хахлам в борщ!
Вся вати, вся кацапня буде за нього, щоб нас принизити. Типу: "Зека ми вас уже вибрали, тепер виберемо клоуна!"
там одна прямая извилина...!
Ты агитируешь за нарушение избирательного процесса и за порчу бюлетней.
До речі, ви конституцію давно читали, на сам перед про обовьязки президента? За що взагалі він відповідає?
Юля, вы ещё первую ходку не отсидели, вышли по УДО благодаря Майдану, да и за делишки с Пашкой Лазоренко не ответили, а в суд собрались. Прокачала бабця свисток и совсем з ума выжила.
И даже, если сотрудничество с врагом и измену Родине (а она депутат, а не просто гражданин) ей не впаяют, то остаются дюже больные вопросы:
1. Чем оплачивать многочисленные юлины ботофермы (а они в Украине самые многочиленные)?
2. Чем подставкам под флаги платить?
3. Чем за рейтинги башлять?
4. Шо ей сделает ***** за просранные бабки и возможности?
То, шо оно Юлю не интересует - это какраз абсолютно понятно. Себя-то она не может задним числом из Батькивщины убрать, как Мангера.
Я всегда в глубине души знала, что Юлию Владимировну погубит то, что она породила сама - волохатые шапки.
Старый матерый Франкенштейн с рандолевыми зубами и в берете из взволнованного мохера - это вам не это. Потому что прикормить волохатых шапок, постоянно петь им в сморщенные вялые ухи сладкие песни о резком, как понос, снижении тарифов на все вокруг, возить на митинги, обещать денег, газету с гороскопом, вареник и карамельку, а потом вдруг НЕ ДАТЬ того, что шапка так исступленно вожделеет - это надо быть настоящим самоубивцем.
Волохатых шапок кинули, и они пришли требовать свое. ДАЙТЕ! - кричат шапки. Дайте, а то проклянем. И что бы вы себе думали? Взяли и прокляли страшным мохеровым проклятием, обвили куклу вуду ее же собственной косой, потыкали булавками в наливные щечки, пышную дупу, в глазки брехлив… красивые - и вздернули.
И теперь вот по всей стране началось. Оно, возмездие.
Хотя Юлию Владимировну можно понять. Если Порошенко, сын его беспокойный, порохоботы, СБУ, МВД, сигуранца и Моссад ходят по твоим штабам как у себя дома, мацают твоих депутатов за мягкое, обидно смеются и тычут пальцами в расписки на получение кэша для предвыборной гонки, собственно в сам черный нал, находят под столом граждан балалайни, так вот разве можно в этот момент думать о каких-то там шапках? Пусть о шапках Янукович думает, и этот, как его, кандидат Шевченко, который в Давосе синих шапок ********, им полезно.
А Юлии Владимировне надо спасать то, что еще осталось, и прятать в фисташковом лифчике.
І тікать.
ВІДЕО! https://tverezo.info/post/88024
https://www.youtube.com/watch?v=2od8yID7Ss8
🤔
А - зась ! Геть *з пляжу * .
.
....
Йулю ни одна собака в голодный год за пуд мяса трахать не будет!
Так о какой они Украине, не поддерживая Украину!
"Это честные люди, они борются вместе со мной
Лишний раз убеждаюсь как же мразь и грязь сидит в Батькивщине, намного больше чем в любой другой партии. Ни с какой патрии сколько грязи не ваылезло как в проросийской партии Родина. А то что косатая ботоксная прикрывает своих бандюков меня не чуть не удивляет.
Дубиля этог бандюк с огромным стажем, рейдер, бывший член криминальной ОПГ в Прилуках под названием Европа..чёрный юмор у пацанчиков да?? ОПГ назвать Европой шутник этот Дибиля.. ВОт такая команда БОТОголовых бандитов рвёца к власти..
Про второго ничего не знаю в лом гуглить но зная эту БЮТомафия навреняка тоже какой то бандюк
я смертельно обидел свою недоверием...
переспросил, точно ли она не забудет купить хлеба по дороге домой...
она, кстати, забыла, но это, опять кстати, тоже моя вина.
Барига хоче на грошах та підкупу знову на трон вилізти .
А зась !
Мангера забыла указать... там вообще "к лику ангелов" надо причислить (((