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Все про:ВР (22664) Конституция (2011) майдан (3884) Турчинов (3096) Янукович (30454)

 Я чувствовал, что если мы 22-го числа не изберем спикера, то уже 23-го может и не быть парламента. Страшно было потерять легитимность власти, - Турчинов о событиях февраля 2014 года

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что любой выход за рамки Конституции и закона после победы Майдана вел к произволу и открывал путь России к силовой реставрации марионеточного режима Януковича.

Об этом Турчинов сообщил в интервью "Цензор.НЕТ", отвечая на вопрос, как его избрали спикером парламента.

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"В тот день (22 февраля 2014 года. - Ред.) поступила информация, что Януковича нет на месте. Я вышел на парламентскую трибуну, еще не переодевшись после Майдана, и рассказал депутатам, что Рыбак сложил с себя полномочия, Кабинет министров разбежался, силовиков нет, а Янукович скрылся в неизвестном направлении. Народ похлопал. А что дальше? Единственным легитимным органом в стране, который продолжал работать, оставался парламент. И было очевидно, что если парламент не возьмет на себя всю полноту власти в Украине, то мы можем просто потерять страну. А вы ж понимаете, когда теряется легитимность власти, то каждый может себя назначить президентом, царем, гетманом или кем угодно. Самое опасное, что такого царя может назначить Россия. Это была реальная угроза, ведь Россия однозначно определила свою антимайдановскую позицию – им нужна была Украина любой ценой. И их масштабная пропаганда влияла на настроение миллионов украинцев. Поэтому настроение в регионах было совершенно разное. На Востоке и на Юге страны было совсем другое настроение, чем в Центре и на Западе. Началась грязная игра на противоречиях Запада и Востока. Украине срочно нужна была власть, способная защитить страну, защитить результаты революции и не допустить раскола и возвращения кремлевских марионеток. Ключом к реанимации власти было избрание легитимного руководителя парламента", - отметил Секретарь СНБО.

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"Собрались представители разных фракций, причем и регионы пришли, и коммунисты. Все дискуссии об избрании нового руководителя парламента проходили в оставшемся без хозяина кабинете спикера. Сначала политические силы Майдана между собой совещались. Но у нас не было голосов. Разговоры идут, результата нет, а параллельно идет обратный отсчет времени самораспада. Счет шел не на сутки, а на часы. А когда начинаются переговоры, кого куда избирать, то это всегда затяжно. Кто-то предложил большой пакет: давайте сразу будем выбирать спикера, Кабмин, поделим квоты региональных руководителей. Ну это вообще долгая история. Времени то нет, а дискуссии уже по третьему, по четвертому кругу идут. И некоторые вчерашние наши оппоненты уже себя уверенно чувствуют - мол, если вы не будете учитывать наши интересы, мы повернемся и уйдем, выйдем из парламента. Тема "мы уйдем из парламента" была в то время самая страшная. Если в Раде остается меньше 226 депутатов - это катастрофа. Реанимировать систему власти невозможно. Чувствую, что если мы 22-го числа не изберем спикера, то уже 23-го может и не быть парламента. На улице тысячи людей, не желающих расходиться. Поднял голову криминалитет, начались захваты помещений. Среди людей множество провокаторов, которые кричали: давайте парламент разгоним и будем вече собирать. Очень страшно было потерять легитимность власти, любой выход за рамки Конституции и закона вел к произволу и открывал путь России к силовой реставрации марионеточного режима Януковича. Нужна была власть, которую признают не только на майдановских баррикадах, которую воспримет страна и признают в мире", - подчеркнул Турчинов.

"Надо было срочно ломать ситуацию, прекращать затянувшиеся переговоры. Когда обсуждение зашло в очередной тупик, я внес предложение: "Можно обсуждать и большой пакет, можно обсуждать малый пакет, можно обсуждать все что угодно, для этого у вас будет время. Я предлагаю, избирайте меня спикером парламента временно для того, чтобы срочно запустить перезагрузку власти, а как только вы договоритесь о любом кадровом пакете, под которым есть 226 голосов, я сразу сложу с себя полномочия и мы за этот пакет голосуем. Это мое первое обещание. Второе обещание: любой руководитель фракции ставит вопрос о моем снятии и я сразу без всяких регламентных процедур выношу этот вопрос на голосование. Лидеры "Батькивщины", "Удара" и "Свободы" согласились сразу, у нас сформировались доверительные отношения еще во время моего руководства штабом Майдана. Регионалы и коммунисты вышли посовещаться. Многие из них решили голосовать, сославшись, что моему слову можно верить. И так, кажется, 299 голосами я был безальтернативно избран главой парламента", - резюмировал Турчинов.

Полный текст интервью с Секретарем СНБО "Если бы парламент не принял решение 22 февраля, Янукович мог бы удержаться в Харькове, возглавив пророссийские силы при полной поддержке Москвы" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3113206
 
   
 Топ комментарии
 
да, кто бы что не говорил, но в самые черные времена Украину возглавили Пастор с Кролем и смогли ситуацию удержать во что, далеко не всем верилось. а многие и сейчас не понимают, из какой пропасти мы начали выбираться
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Крым захватил твой хуйло еще в 2012г. он же приказал бомбить дамбас...
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в каком месте?
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как минимум в качестве наиболее эффективного спикера ВР.
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У цей час у Харкові за участью Допи та Гепи формувався "Восточний фронт".У Харкові планувався с'їзд "регіональних" представників, на якому мав виступити Янукович.З Донбассу звезли массу тітушек, алє біля Дворца спорту, де відбувався с їзд зібралися десятки тисяч харків ян з патриотичними гаслами.Янукович зас-в та змився з міста.А Гепа з Допою чомусь на другий день вже були у Женеві...
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Так ради прикола, если йуля станет презом, она Турча посадит или пожалеет? Хотя такие дурачки нужны любой власти.
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Значит такие как турчинов нужны любой власти))))
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не переживай, твоих беспредельщиков вынесет народ
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да, кто бы что не говорил, но в самые черные времена Украину возглавили Пастор с Кролем и смогли ситуацию удержать во что, далеко не всем верилось. а многие и сейчас не понимают, из какой пропасти мы начали выбираться
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И Крым тоже Пастор оставил. В самые трудные времена. И бомбить Донбасс тоже приказал он. Что не сделаешь ради "легитимности" власти...
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Крым захватил твой ***** еще в 2012г. он же приказал бомбить дамбас...
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Как он мог захватить Крым без единого боя? Крым просто сдали.
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спроси это у своего гавнокомандующего Яныка
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Главнокомандующим на то время объявил себя Турчинов.
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в 21012 году был твой мутак Янык, который все слил ******. Пастор был только депутатом.
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Крым был после Майдана, ты что с Марса прилетел, что ничего не знаешь?
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Що ты говоришь... Таки точно с Марса прилетел.
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Здесь речь не за Яныка, при нем все было наше, а про того кто сдал Крым. Что не было ни единого боя.
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Комсомолец-ленинец Пастор занимал всегда высокие посты.
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Знов за рибу гроші. Крим і Думбас здали самі себе.
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"бомбить Донбасс"? так: сразу *****, лишнехромосомное.
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Так показывали же женщину с оторванными ногами и как она еще просила ее дочке позвонить.
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Тьі освежи в памяти, что Россия сотворила в Грозном. Вьі там ДЕСЯТКИ ТЬІСЯЧ ДЕТЕЙ УБИЛИ.
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Мы в Украине, украинцы, об Украине говорим, если ты только о России и говоришь, значит ты - ольгинец. Россией дышишь.
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Вьі раздуваете тот случай, когда в 2014 во время ликвидации сепаратистов, наносился ТОЧЕЧНЬІЙ удар по зданию Донецкой ОГА, где СИДЕЛО КУБЛО СЕПАРАТИСТОВ. Летчик, снайпер практически попал в ОКНО, но ракета в последний миг перенавелась на кондиционер возде окна. От взрьіва пострадали люди во дворе.
И вьі ордловские и лахтинские мрази, уже ПЯТЬІЙ год подаете ето, как «бомбардировку Донбасса».
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скажи лучше кто приказал Крым сдать
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Он и приказал. да еще приказал оставить оружие в оружейках. А Полторак посоветовал уйти из Крыма с гордо поднятой головой и развевающимися знаменами...
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Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.
« ТИМОШЕНКО Ю.В.
Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как ЛИДЕР самой большой партии коалиции не могу молчать. Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы? Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!
ТУРЧИНОВ А.В.
Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо безотлагательно начать перебрасывать имеющиеся войска из Центра и с Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо.
ТИМОШЕНКО Ю.В.
Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы поедут по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с горючим…
ТУРЧИНОВ А.В.
Я вас не перебивал, Юлия Владимировна. Еще больше паника будет, если на Крещатике окажутся российские танки...»
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
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Я не адвокат в Тимошенко, але коли її звільнили з тюрьми вона не було посадовим лицем, і також не була можливо вкурсі справ і в аферах Майдана.
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Та да. Вона тоді входила у курс справ, щодо газових оборудок.
І ще тоді її дуже хвилювала доля одеського Маркова, ну того, що командував філіалом «Батьківщини» - «Родіной»...
Так за ним пєрєживала...
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Ты гля как баба Йуля лежа в Качановской колонии ситуацию в Украине мониторила! Настоящий державный пидо.. лидер... Всё голосуем за бабу, нахрена нам деда.
P.S. Да к стати а Вона она там че на РНБО сидела, лежала, на коляске "простые движения делала"? Что об этом стенограмма написано?
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«Її присутність на нараді підтвердив лідер партії УДАР, народний депутат Віталій Кличко в прямому ефірі ТСН. ...Я думаю, що Турчинов запросив Тимошенко, тому що тільки він має можливість запросити на нараду РНБО тих людей, які впливають на події в Україні"

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/17029-klichko-na-zasidannya-rnbo-timoshenko-zaprosiv-turchinov.htm

Как реагировать на действия России на полуострове, 28 февраля обсуждали: Александр Турчинов, который в то время возглавлял Верховную Раду Украины, глава СБУ Валентин Наливайченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, и.о. министра обороны Игорь Тенюх, глава МИД Андрей Дещица, премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Андрей Парубий, первый вице-премьер Виталий Ярема, глава службы внешней разведки Виктор Гвоздь, руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, и.о. генпрокурора Олег Махницкий, нардеп от "Батьківщини" и руководитель ее крымской организации Андрей Сенченко, глава НБУ Степан Кубив.»
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
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Полторака тогда еще небыло, смени методичку
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Был. Он предложил уйти с гордо поднятой головой и развевающимися знаменами командующему ВМС в Крыму. Тот отказался и подал в отставку. Это было в ролике. сам экс командующий об этом рассказал.
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Министром обороньі Украиньі до 27.02.2014 бьіл назначенньій на ету должность Януковичем /путиньім, гражданин Росии Павел Лебедев.
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Значит Полторак занимал тоже высокую должность, раз мог такое предложить. Зачем мне врать? А то я сейчас поищу в Интернете этот ролик.
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Даже если Вы приведёте его за руку, чтобы он лично это повторил - Вам скажут, что это актёр с Мосфильма
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морозимся?
Павєл Лєбєдєдев був признчений ще маріонєткою путіна Януковічем.
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Кроль себя показал на сетке для кабанов. Украсть все что можно - вот его девиз.
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что, отобедал, ольгинец, смотрю с таким усердием клаву марать стал, что стенографист позавидует
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Я гражданка Украины и титульной нации, успокойся. И живу в Украине. И Крым наш. А ольгинец как раз именно ты.
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Точно не украинец. Это Раша так матерится. Украинские мужчины вежливые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ чувствовал, что если мы 22-го числа не изберем спикера, то уже 23-го может и не быть парламента. Страшно было потерять легитимность власти, - Турчинов о событиях февраля 2014 года
 
 
 
 
 
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