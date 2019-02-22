 Я чувствовал, что если мы 22-го числа не изберем спикера, то уже 23-го может и не быть парламента. Страшно было потерять легитимность власти, - Турчинов о событиях февраля 2014 года

Об этом Турчинов сообщил в интервью "Цензор.НЕТ", отвечая на вопрос, как его избрали спикером парламента.

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"В тот день (22 февраля 2014 года. - Ред.) поступила информация, что Януковича нет на месте. Я вышел на парламентскую трибуну, еще не переодевшись после Майдана, и рассказал депутатам, что Рыбак сложил с себя полномочия, Кабинет министров разбежался, силовиков нет, а Янукович скрылся в неизвестном направлении. Народ похлопал. А что дальше? Единственным легитимным органом в стране, который продолжал работать, оставался парламент. И было очевидно, что если парламент не возьмет на себя всю полноту власти в Украине, то мы можем просто потерять страну. А вы ж понимаете, когда теряется легитимность власти, то каждый может себя назначить президентом, царем, гетманом или кем угодно. Самое опасное, что такого царя может назначить Россия. Это была реальная угроза, ведь Россия однозначно определила свою антимайдановскую позицию – им нужна была Украина любой ценой. И их масштабная пропаганда влияла на настроение миллионов украинцев. Поэтому настроение в регионах было совершенно разное. На Востоке и на Юге страны было совсем другое настроение, чем в Центре и на Западе. Началась грязная игра на противоречиях Запада и Востока. Украине срочно нужна была власть, способная защитить страну, защитить результаты революции и не допустить раскола и возвращения кремлевских марионеток. Ключом к реанимации власти было избрание легитимного руководителя парламента", - отметил Секретарь СНБО.

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"Собрались представители разных фракций, причем и регионы пришли, и коммунисты. Все дискуссии об избрании нового руководителя парламента проходили в оставшемся без хозяина кабинете спикера. Сначала политические силы Майдана между собой совещались. Но у нас не было голосов. Разговоры идут, результата нет, а параллельно идет обратный отсчет времени самораспада. Счет шел не на сутки, а на часы. А когда начинаются переговоры, кого куда избирать, то это всегда затяжно. Кто-то предложил большой пакет: давайте сразу будем выбирать спикера, Кабмин, поделим квоты региональных руководителей. Ну это вообще долгая история. Времени то нет, а дискуссии уже по третьему, по четвертому кругу идут. И некоторые вчерашние наши оппоненты уже себя уверенно чувствуют - мол, если вы не будете учитывать наши интересы, мы повернемся и уйдем, выйдем из парламента. Тема "мы уйдем из парламента" была в то время самая страшная. Если в Раде остается меньше 226 депутатов - это катастрофа. Реанимировать систему власти невозможно. Чувствую, что если мы 22-го числа не изберем спикера, то уже 23-го может и не быть парламента. На улице тысячи людей, не желающих расходиться. Поднял голову криминалитет, начались захваты помещений. Среди людей множество провокаторов, которые кричали: давайте парламент разгоним и будем вече собирать. Очень страшно было потерять легитимность власти, любой выход за рамки Конституции и закона вел к произволу и открывал путь России к силовой реставрации марионеточного режима Януковича. Нужна была власть, которую признают не только на майдановских баррикадах, которую воспримет страна и признают в мире", - подчеркнул Турчинов.

"Надо было срочно ломать ситуацию, прекращать затянувшиеся переговоры. Когда обсуждение зашло в очередной тупик, я внес предложение: "Можно обсуждать и большой пакет, можно обсуждать малый пакет, можно обсуждать все что угодно, для этого у вас будет время. Я предлагаю, избирайте меня спикером парламента временно для того, чтобы срочно запустить перезагрузку власти, а как только вы договоритесь о любом кадровом пакете, под которым есть 226 голосов, я сразу сложу с себя полномочия и мы за этот пакет голосуем. Это мое первое обещание. Второе обещание: любой руководитель фракции ставит вопрос о моем снятии и я сразу без всяких регламентных процедур выношу этот вопрос на голосование. Лидеры "Батькивщины", "Удара" и "Свободы" согласились сразу, у нас сформировались доверительные отношения еще во время моего руководства штабом Майдана. Регионалы и коммунисты вышли посовещаться. Многие из них решили голосовать, сославшись, что моему слову можно верить. И так, кажется, 299 голосами я был безальтернативно избран главой парламента", - резюмировал Турчинов.

Полный текст интервью с Секретарем СНБО "Если бы парламент не принял решение 22 февраля, Янукович мог бы удержаться в Харькове, возглавив пророссийские силы при полной поддержке Москвы" читайте ЗДЕСЬ.