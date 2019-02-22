 "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись с беспилотника.
"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновения. Как они там могли оказаться, если по всем договорённостям должны быть отведены глубоко в тыл!
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Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может, обдроченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по-другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - пишет Мысягин в комментарии к видео.
Если удачно борт пробьет, так что в боеукладке бахнет снаряд, то и совсем 3,14здец танку.
Может, хоть слезы матерей, вдов, деток осиротелых промоют скотам россиянским зрение?!!
Нормальный человек не пойдет убивать соседей просто так, когда ни тебе, ни твоей семье НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ!
Браво, повторить на других!!!!!