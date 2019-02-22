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 "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Бойцы 54-й бригады уничтожили танковую позицию российских террористов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись с беспилотника.

...
"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновения. Как они там могли оказаться, если по всем договорённостям должны быть отведены глубоко в тыл!
Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может, обдроченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по-другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - пишет Мысягин в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113204
 
   
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Кацапы должны жить в тундре или украинском перегное. Так держать!
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Кацапы должны жить в тундре или украинском перегное. Так держать!
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В украинском перегное они не живут, а гниют. Да и у себя в "Вяликом Атечестве" тоже не живут, а заживо гниют, аж сюда воняет.
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Слободянюк Григорий Діалог Захарченка і Мотороли: "Ну что, дошел до Киева?" - "Да. С грунтовыми водами".
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а откуда большой калибр? Мы ж не свиньи, договорености соблюдаем!
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Стурбована калібром. На Кацов, прямих нащадків червоних гопників, які захопили владу в результаті державного перевороту в 1917 році, не поширюється правила хорошого тону, яким їх не навчали. Виплекана більшовиками маса покидьків породила нові покоління собі подібних.
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По чем видно, что это Т-72? И того, из миномета врядли танку что-то серьезное сделаешь. Хотя в блиндаж хорошо попало, а личный состав - это главное!
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Горелая кацапятина конечно мерзко пахне. (живая ненамного лучше), но "этот дух нам сладок и приятен"
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Это же какой-то позор...Трупчинова и Лолиту под суд. Сдали нас своим партнерам задешево "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области - Цензор.НЕТ 399
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константен А чи не пішли б ви нахер зі своїм скигленням?
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Это был сарказм...погуглите смысл данного термина. Кто не спамит- тот москаль. "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области - Цензор.НЕТ 833
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Я тоже сомневаюсь, что осколками можно повредить танк
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Осколки могут разбить тримплекс, фару ИК, окуляр прицела, повредить корпус прицела. Могут повредить до потери работоспособности "Утес". Если разорвется на моторном отсеке, может и движок покалечить. Если совсем близко сбоку, то может и корпус пробьет за катками, повредив например и механизм заряжания.
Если удачно борт пробьет, так что в боеукладке бахнет снаряд, то и совсем 3,14здец танку.
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Повреждение двигателя разрывом мины рядом с танком, чушь полная.
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Ну якщо три ваньки здохли, то танк не поїде?
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Чушь була тоді, коли бог помилково кацапа сотворив,такого як ти.
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Тобто якщо має сумніви (справедливі до речі) - то кацап? Далеко ми Вітя так доїдедемо...
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Да ти можеш доїдедать скільки хочеш разом з євгенією, я ж тебе не тримаю.А я вже приїхав.
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Ясно. Продовжуй, тільки закусюй, хлопчику, не мухоморами...
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увы, танк, конечно, выжил. Но то железяка, коих у Рашки сраной тысячи. А вот то, что скотомогильники Помойки пополнятся мусором - это отлично!
Может, хоть слезы матерей, вдов, деток осиротелых промоют скотам россиянским зрение?!!
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Молодці, майстерна робота. На таке приємно дивитись.
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не позорился бы такое выкладывать. Ну или выложил так хотя бы не врал. В блиндаж попали, хз сколько там было ихтамнетов, но БК сдетонировал. А остальное - пальцем в небо.
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Тобі один палець в дупу, а кулака в рота, щоб не трендів.
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Дуже дивно як для "шахтарів", могли б і закопати танк в капонір.
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Это был подвид 'трактористы' "Мінус один танк і укриття з особовим складом", - бійці 54-ї бригади знищили позицію російських терористів у Луганській області - Цензор.НЕТ 5098 Копают в ширину.
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чем они фигачили? миномётами 82 мм? тогда танкам вряд ли серьёзный урон нанесли. блиндаж если нормальный, то такой калибр тоже вряд ли что-то сделает. у тех, кто был внутри, самое большее, что могло быть, это контузии.
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контузии, самое меньшее, что могло быть, у них есть ДО прихода к нам с войной.
Нормальный человек не пойдет убивать соседей просто так, когда ни тебе, ни твоей семье НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ!
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82 миной танк не уничтожить, а вот вывести из строя более чем достаточно. Что и было сделанно
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Пора занимать новые позиции , все ровно их там нет, мля
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а танчик только заехал, судя по всему. Снег выпал только днями, а треки по снегу
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Может кто и видит сгоревший танк и попадание в блиндаж. Я не вижу. Просто постреляли...
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написано же выведен из строя, а не уничтожен. Разницу понимаешь?
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Молодці хлопці, нищимо расіянських окупантів!!! Слава Героям України!!!
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Парашники- с вашим "праздником" вас. Сдохните ещё пару сотен до завтра. Вспомните, как героически драпали ваши прадиды аж под Питер в феврале 1918. Не забудьте повторить. "Мінус один танк і укриття з особовим складом", - бійці 54-ї бригади знищили позицію російських терористів у Луганській області - Цензор.НЕТ 3810
"Мінус один танк і укриття з особовим складом", - бійці 54-ї бригади знищили позицію російських терористів у Луганській області - Цензор.НЕТ 3587
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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