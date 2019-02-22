 Херсонский горсовет присвоил имя Екатерины Гандзюк одной из центральных улиц города, на которой расположены главки Нацполиции и СБУ, - Синицын

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын.
"Херсонский городской совет только что проголосовал за изменение названия одной из центральных улиц города Херсон на улицу им. Екатерины Гандзюк. По странному стечению на этой улице находятся областные главки мусоров и СБУ", - написал он.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?"
Матфея 23
Отрывок поста Романа Синицина о Екатерине Гандзюк.
Roman Sinicyn
14 лютого 2018 р. · Kyiv
...Тоді Катя з командою завели на посаду проукраїнського мера Миколаєнка, майже без бюджету і з розгромним для конкурентів результатом.
Причому двічі завели.
От з тих пір Катя там працює керуючою справами.
При Каті Херсонська міська рада була визнаною найпрозорішою в Україні минулого року, і це показник.
Херсонська міськрада була першою, хто відкрив усі дані, які у них є, в тому числі усі бюджетні витрати типу титульних списків, власників рекламних площ, мафів у місті терміни їх оренди і.т.д.
Катя закрила назавжди комунальну газету "Херсонський вісник", замість того, аби на ній пилить бабло, як це прийнято зазвичай на місцях.
Катя відмовилась від розміщення джинси за бюджетні гроші, як це прийнято зазвичай на місцях.
Я не говорю про десятки різних ініціатив по українізації і декомунізації, яка проведена в Херсоні на 101%.
Катіне завдання - створювати владу з людським обличчям, відкриту і прозору.
Полягає це в тому, що будь який херсонець може отримати з дому будь-які документи і інформацію. Люди можуть по gps відслідкувать усю міську техніку і транспорт.
Усіх пускають в будь-які кабінети коли кому треба, а не коли часи прийому, в тому числі до мера. Люди спокійно ходять на сесії і їх там не п…ять тітушки чи муніципальна варта, як в Харкові, наприклад.
В принципі посадові обов'язки Каті такі, що вона має справу лише з інформацією, тому навіть якби дуже хотіла - не могла б активно долучитись до якихось серйозних розпилів, ну крім скрепок вкрасти чи вазон з приймальної.
Проте до Каті починають бігати гонци від УЗЕ Нацполіції (колишній БЕП, ОБХСС як хочете) з настойчівой пропозицією відстьогувати їм 3% від бюджету міста.
Налом.
Щоб не було проблем.
Тільки за минулий рік від УЗЕ надійшло 64 запити, що стосувались якихось проваджень, правда не було жодного доведеного до суда.
Включається тупий пресинг від ментів: обшуки, перевірки, повістки паралельно з з пропозиціями домовитись.
Але Катю це якось задовбало і вона пише цей пост. Думаю ви його читали.
https://www.facebook.com/uakateryna/posts/10215020208925120