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 Киевским льготникам ограничат количество бесплатных поездок

Столичным льготникам ограничат количество бесплатных поездок в общественном транспорте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом идет речь в проекте распоряжения ведомства "Об утверждении размера ежемесячной наличной выплаты для оплаты проезда на 2019 г.", подписанном мэром города Виталием Кличко.

"В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О местных государственных администрациях", постановления Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731 "Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 г. № 197 "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах", в целях реализации государственной политики по социальной защите лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда утвердить на 2019 размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 г.№ 197, которые имеют льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240,0 грн", - сказано в сообщении.

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Таким образом, выплачиваемой наличными суммы должно хватить на покрытие 30 разовых поездок в коммунальном транспорте столицы.

В КГГА также отметили, что данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3113198
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно исключительно адресные льготы такие делать. Т.е. льготнику на карту от государства или мэрии кэш должен упасть. А он пусть сам распоряжается ехать или не ехать... но, платить за каждый проезд всем одинаково!
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Не злобствуйте. Льготники не виноваты, что они льготники. Власти выгодно стравливать население между собой и воровать. А вы подыгрываете власти.
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А главное намордник на льготников, намордник не забыть узаконить чтобы одевали и даже не мычали.
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Не злобствуйте. Льготники не виноваты, что они льготники. Власти выгодно стравливать население между собой и воровать. А вы подыгрываете власти.
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Интересно, как контроль будет выгонять пенсионеров из транспорта.
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Тут я смотрю все читатели) речь о монетизированих льготах
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Все верно я спрашиваю. Наличие средств не обязывают оплачивать проезд. Среди пенсионеров точно будут "зайцы". Не выбрасывать же бабулю 80 лет из автобуса?
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Нужно исключительно адресные льготы такие делать. Т.е. льготнику на карту от государства или мэрии кэш должен упасть. А он пусть сам распоряжается ехать или не ехать... но, платить за каждый проезд всем одинаково!
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А если, я, гражданин Украины, житель не Киева, но в силу обстоятельств нахожусь в Киеве...и в моем городе, нет адресных льгот..льготники ездят по посвидченням.... Получается "крепостное право"? Сиди у себя в Зажопинске, пока не помрешь?
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Деньги на это дело выделяет город, а не государство.
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Сумма, начисленная на карту будет оставаться неизменной, а плата за проезд будет дорожать, как недавно в Харькове.
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А ещё эта сумма может поступать с задержкой. Это все понятно, но что делать?
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На первый взгляд, решение разумное. Только что с этого Боксер поимел, вот в чем вопрос.. Ведь на компенсациях для льготников отмывались сотни миллионов.. "Сейчас в бюджете Киева на 2018 год заложено 1,027 млрд. гривен на компенсацию льготного проезда. Этот проект решения предлагает увеличить указанную сумму до 1,327 млрд. гривен. Я изучал этот вопрос и считаю, что вышеуказанные расходы являются очень завышенными. Так, согласно ответу директора Департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова, за первые 3 месяца 2018 года столичный метрополитен осуществил льготных пассажироперевозок всего на 37,6 млн гривен. То есть, в месяц эти расходы составляют около 12,5 млн гривен. Допустим, примерно на такую же сумму в месяц осуществляет льготных пассажироперевозок "Киевпастранс". По моим расчетам, максимальный объем расходов Киева на компенсацию льготного проезда в этом году не должен превысить 600 млн гривен. То есть, изначально на эти цели в бюджете города на 2018 год было заложено денег больше, чем нужно. Теперь эту сумму предлагают еще увеличить. На основании чего это делается - никто объяснить не может", - пояснил KV Владимир Левин. http://kievvlast.com.ua/text/yuriya-krikunova-podozrevayut-v-kolossalnom-zavyshenii-rashodov-na-kompensatsiyu-proezda-lgotnikov
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аааа.. так это только проект.. ну тогда ясно..
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Как же теперь дупутаты на работу ездить будут? Киевским льготникам ограничат количество бесплатных поездок - Цензор.НЕТ 8461
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К сожалению, это только проект. Хотя было бы неплохо
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Пенсионеры уже оплачивают проезд карточкой киевлянина, на которую им зачислили деньги.
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Было бы хорошо, если бы те кто не ездит вообще получили столько же денег. Например, неходячие.
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Так и будет. Деньги приходят на карту киевлянина - это банковская карта. Можно потратить на продукты, а можно на проезд.
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Там, насколько я понимаю, количество не ограниченно. Это тоже не совсем правильно. А то, как в СССР, на льготных электричках в другой город, где молоко на 10 копеек дешевле.
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Интересно, Юлия, а сколько Вам лет? Вот получите Вы копеечную пенсию, на которую надо оплатить недешевые лекарства, "очень дешевую" коммуналку, что-то поесть, во что-то одеться, о другом я молчу. И еще за проезд заплати. Или сиди в своем дворике, обсуждай таких "умниц" как Вы. Я очень хотела бы это увидеть.
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а, кто лежачий и не может ездить....было ведь несправедливо?
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Не припомню, чтобы перед выборами власть принимала такие непопулярные решения, да еще и задевающие пенсионеров - самый дисциплинированный электорат. Вариантов два:
1. Петр Алексеевич абсолютно уверен в победе и ведет себя так, как будто уже победил.
2. Мэр начал играть свою игру и сбивает рейтинг действующей власти перед выборами. Это странно, раньше Кличко такие приемы не использовал.
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Деньги получат все пенсионеры. Так что балансы соблюдены
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Кличку стало муляти крісло мера і він хоче злиняти до меркель підлікувати протез мозку. Киевским льготникам ограничат количество бесплатных поездок - Цензор.НЕТ 9481
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Вот это настоящая реформа!
Давно пора монетезировать льготы и субсидии.
Кинули на неограниченность поездок и приезжих, всё выравняется, когда начнут платить всем.
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И верёвки укороченные пора делать. Чтоб вешаться не смели.
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Теоретически все льготы должны переводится в монетарную форму. Предприятия и госслужбы в состоянии купить проездной сотрудникам, а пенсионерам просто начислять к пенсии с индексацией. И люди уже сами разберутся идти пешком, ехать или купить булочку...
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Теперь заприте пенсов дома
А те кто злорадствует
Пенсия придёт быстрее чем думаешь
Хорошо если хоть копейку заработаешь пенсии при нынешней
Постановке вопроса
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