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 Политика Украины
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Все про:Добкин (932) ПР (11261) сепаратизм (11176) Турчинов (3096) Харьков (4170) Янукович (30454)

 Как мы срывали съезд в Харькове? Я спросил Добкина: "А что это у вас за сепаратистский шабаш?". Возникла пауза, и он ответил: "Уже все расходятся", - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, как 22 февраля 2014 года удалось сорвать съезд депутатов всех уровней из юго-восточных областей и Автономной Республики Крым, инициированный всеукраинским общественным союзом "Украинский фронт". Анонсировал съезд тогдашний губернатор Михаил Добкин.

Об этом Турчинов сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Необходимо было принимать огромное количество законодательных актов. Необходимо было принимать решение по освобождению людей, томившихся в тюрьмах. Ведь не только Юлия Тимошенко, а и много других людей были пропущены режимом по ускоренной процедуре через суды и брошены в СИЗО и тюрьмы. И мы сразу столкнулись с ключевой проблемой. Ни один законодательный акт не может вступить в силу, если его не подписывает президент. Необходимо было срочно формировать Кабинет министров, потому что на меня возложили и руководство Кабмином, которого просто не было. А это невозможно без президента. На казначейском счету было всего около 100 тыс. грн, финансовая система парализована. Надо было назначать срочно руководство Нацбанка, ведь даже финансовые документы некому было подписать. И для этого нужен президент. Разбежались главы администраций в большинстве регионов, а без президента мы не можем назначить глав областных администраций. И все это на фоне начавшейся агрессии РФ против Украины. По всему юго-востоку начинается организованный спецслужбами Российской Федерации пожар сепаратистских мятежей, получивший название "русская весна", - напомнил Секретарь СНБО.

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"Я позвонил Добкину, бывшему тогда губернатором Харьковщины и сразу озадачил его поручением обеспечить освобождение и безопасность Тимошенко (парламент уже принял соответствующее постановление). А затем голосом строгого директора школы спросил: "А что это у вас за сепаратистский шабаш? Ты не помнишь, чем в 2004 году закончился съезд в Северодонецке? Кто за это будет отвечать? Кто сядет?" Возникла пауза, он видно о чем-то думал, а затем ответ: "Нет никакого сепаратизма, уже все расходятся!" - рассказал Турчинов.

Полный текст интервью с Секретарем СНБО "Если бы парламент не принял решение 22 февраля, Янукович мог бы удержаться в Харькове, возглавив пророссийские силы при полной поддержке Москвы" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3113196
 
   
 Топ комментарии
 
В Славянске периодически раздают сепарские газетки от допы. До сих пор! При этом гепа и допа - лучшие друзья лолы.
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Чому після шабашу добкін не на дибі ?
Чекаєте поки в нього з'явиться інша можливість ?
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Чому після шабашу добкін не на дибі ?
Чекаєте поки в нього з'явиться інша можливість ?
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Потому что на дыбу директор школы не отправляет. Даже самый строгий...
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В Славянске периодически раздают сепарские газетки от допы. До сих пор! При этом гепа и допа - лучшие друзья лолы.
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видно что ты сама подрабатывала на раздаче...)
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Существует ватное новостное агентство, носящее название "Харьков". Это какой-то фонтан из жидкого говна от кислых щей и полупереваренной репы, запитой "боярой". Закрыть его может и нельзя, но нужно заставить изменить название, на более соответствующее, типа "Взгляд из Зажопинска"
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питання до нинішньої влади: що зроблено в плані, якщо складуться такі ж обставини в майбутньому- Президент втік? країна знов стане паралізованою?
розумний вчиться на чужих помилках, дурний на своїх....
а якщо зовсім не вчиться, то хто він?
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молодец - женщин на Сечь не пускали - как думаешь по чему?)))))))
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Сегодня исполнилось 4 года с момента теракта в Харькове, ранившего много людей и унесшего жизни четверых. Светлая им память! Но где результаты расследования, где установленные виновные? Был ли суд, а если еще не был, то он должен быть открытым и широко освещаться в СМИ, чтобы харьковчане знали, какие мрази ходили, и в еще большом количестве продолжают ходить среди них.
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фсбшніх щурів мав роздавити без соплей і кашля ще ющенко після сєвєродонецького шабашу. він же замість дій владу здав фсб, армію разом з юлею і гриценком перетворили в посміховисько, зате постійно годував лапшею про вступ в нату через 10 років.
дорого країні обходиться безхребетний лідер.
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На дибі чи ні-то справа часу. А чому не за гратами зараз, як патентована сепаратюга?
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Допа сразу портки обсерает,когда прижмешь. А потом видит,что пришли такие же и поодолжает хаять Украину вдоль и поперек. "Життяпоновщики" разрешают.
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К чему все эти воспоминания, если по прошествии 5 лет после Майдана (до сих пор не расследованного), Мертвечук и его сепарская шобла шабаши уже в самом Киеве устраивают?
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Может пожаловаться Турчинову, шо какие-то сепары цену на комуналку подняли? Пусть позвонит.
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"Я спросил у Добкина: "Где моя любимая?"
Добкин мне ответил, что в Качановке ЗеКа!" Як ми зривали з'їзд у Харкові? Я запитав Добкіна: "А що це у вас за сепаратистський шабаш?". Виникла пауза, і він відповів: "Уже всі розходяться", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3349
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а ещё через пять лет Турчинов расскажет что воспитывал с Добкиным общего сына Як ми зривали з'їзд у Харкові? Я запитав Добкіна: "А що це у вас за сепаратистський шабаш?". Виникла пауза, і він відповів: "Уже всі розходяться", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2405
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак мы срывали съезд в Харькове? Я спросил Добкина: "А что это у вас за сепаратистский шабаш?". Возникла пауза, и он ответил: "Уже все расходятся", - Турчинов
 
 
 
 
 
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