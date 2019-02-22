 Как мы срывали съезд в Харькове? Я спросил Добкина: "А что это у вас за сепаратистский шабаш?". Возникла пауза, и он ответил: "Уже все расходятся", - Турчинов

Об этом Турчинов сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Необходимо было принимать огромное количество законодательных актов. Необходимо было принимать решение по освобождению людей, томившихся в тюрьмах. Ведь не только Юлия Тимошенко, а и много других людей были пропущены режимом по ускоренной процедуре через суды и брошены в СИЗО и тюрьмы. И мы сразу столкнулись с ключевой проблемой. Ни один законодательный акт не может вступить в силу, если его не подписывает президент. Необходимо было срочно формировать Кабинет министров, потому что на меня возложили и руководство Кабмином, которого просто не было. А это невозможно без президента. На казначейском счету было всего около 100 тыс. грн, финансовая система парализована. Надо было назначать срочно руководство Нацбанка, ведь даже финансовые документы некому было подписать. И для этого нужен президент. Разбежались главы администраций в большинстве регионов, а без президента мы не можем назначить глав областных администраций. И все это на фоне начавшейся агрессии РФ против Украины. По всему юго-востоку начинается организованный спецслужбами Российской Федерации пожар сепаратистских мятежей, получивший название "русская весна", - напомнил Секретарь СНБО.

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"Я позвонил Добкину, бывшему тогда губернатором Харьковщины и сразу озадачил его поручением обеспечить освобождение и безопасность Тимошенко (парламент уже принял соответствующее постановление). А затем голосом строгого директора школы спросил: "А что это у вас за сепаратистский шабаш? Ты не помнишь, чем в 2004 году закончился съезд в Северодонецке? Кто за это будет отвечать? Кто сядет?" Возникла пауза, он видно о чем-то думал, а затем ответ: "Нет никакого сепаратизма, уже все расходятся!" - рассказал Турчинов.

Полный текст интервью с Секретарем СНБО "Если бы парламент не принял решение 22 февраля, Янукович мог бы удержаться в Харькове, возглавив пророссийские силы при полной поддержке Москвы" читайте ЗДЕСЬ.