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Все про:библиотека (117) диаспора (267) Филатов (280)

 В Днепре появится уникальная библиотека украинской диаспоры

В Днепре создадут единственную в Украине библиотеку украинской диаспоры с книжным фондом около 10 тыс. изданий военных и послевоенных лет прошлого века. Этот проект стал возможным благодаря договоренностям, которые мэр Борис Филатов заключил во время своей командировки в США весной прошлого года.

Все книги будущей библиотеки имеют большую библиографическую ценность. Они были в Германии, Бразилии, Аргентине, США и Канаде. Среди изданий - экземпляры, рассказывающие историю Украинской повстанческой армии, философская, историческая литература. Одной из жемчужин будущей библиотеки станут украинские альманахи, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Чтобы воплотить этот проект, нам пришлось завоевать большое доверие. Когда я был в Соединенных Штатах Америки, я имел договоренность с Украинской православной церковью США и с украинской диаспорой - прежде всего города Рочестер. Речь шла о том, что библиотечные фонды украинской диаспоры, а также определенные книги из библиотеки Саут-Баунд-Брука будут переданы в коммунальную собственность территориальной общины Днепра и у нас здесь будет сформирована Библиотека украинской диаспоры. Книги чрезвычайно ценные", - отметил Борис Филатов во время открытия фотовыставки газеты "День".

По информации главы города, книжный груз уже готов к отправке в Украину. Его доставят на корабле. Уникальную Библиотеку украинской диаспоры разместят на первом этаже Центральной городской библиотеки Днепра.

Источник: https://censor.net.ua/n3113192
 
   
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Поганий в Дніпрі мер.))))
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- Я решил заняться самообразованием, начал свой рассказ Швейк,- и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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