 Крым стал для России капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии, - Турчинов

Об этом он сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Захват 27 февраля российским спецназом парламента и кабмина АРК был доказательством, что против нашей страны РФ проводит военную операцию. 1 марта российский парламент дает разрешение Путину на ввод войск в Украину. А у нас системно на протяжении многих лет полностью разрушалась система обороны и безопасности страны. Фактически небоеспособная, деморализованная армия. Военное руководство докладывает мне, что для защиты страны могут собрать всего лишь несколько батальонно-тактических групп, где-то около пяти тысяч человек", - напомнил Турчинов.

"В Крыму находится до 30 тысяч российских военных, прошедших соответствующую подготовку, а большинство наших силовиков перешло на сторону агрессора. Вдоль всей украино-российской границы сконцентрирована мощнейшая группировка российских войск с резервами, насчитывающая до 200 тысяч человек. Для организации наступления в Крыму надо иметь значительный перевес в силах и средствах над противником. А у нас некому не то что страну защитить, Киев нет сил прикрыть от вторжения. Тогда я принял тяжелое, но единственно возможное решение. Я приказал солдатам и офицерам, не предавшим нас в Крыму, держать оборону своих частей. И эти небольшие островки сопротивления благодаря героизму наших военнослужащих практически на месяц связали действия врага. Этого времени нам хватило, чтобы организовать и провести мобилизацию, вооружить и подготовить наши Вооруженные силы, провести масштабную переброску войск с запада на север и восток, создать рубежи обороны", - отметил Секретарь СНБО.

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"Путин не думал, что украинский народ может так быстро самоорганизоваться. Он не думал, что в тех условиях – 100 тыс. грн на счету, полная деморализация силовых органов – мы так быстро сможем восстановить силовую составляющую. То есть, в России были убеждены, что вся силовая вертикаль назначалась Януковичем и поменять ее за день невозможно. Даже за месяц невозможно. Вспомните, как на Востоке милиция поддерживала сепаратистов… И в результате будет хаос, будут массовые беспорядки. Начнутся внутренние конфликты, сепаратисты во многих регионах захватят власть и под аплодисменты Путин сможет зайти в Киев, доставив сюда в армейском обозе марионетку Януковича. Они думали, еще одна-две недели и у нас все развалится. Выжидали, готовились и просчитались. Крым стал для них капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии. Провал их наступления на Донбассе стал этому подтверждением", - подчеркнул Турчинов.

Полный текст интервью с Секретарем СНБО "Если бы парламент не принял решение 22 февраля, Янукович мог бы удержаться в Харькове, возглавив пророссийские силы при полной поддержке Москвы" читайте ЗДЕСЬ.