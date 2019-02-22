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 Политика Украины
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 Крым стал для России капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии, - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента весной 2014 года, приказал не предавшим солдатам и офицерам в Крыму держать оборону своих частей. Эти действия на месяц связали действия врага. Этого времени хватило, чтобы организовать и провести мобилизацию, вооружить и подготовить Вооруженные силы Украины, провести масштабную переброску войск с запада на север и восток, создать рубежи обороны. Провал наступления Российской Федерации на Донбассе стал этому подтверждением.

Об этом он сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Захват 27 февраля российским спецназом парламента и кабмина АРК был доказательством, что против нашей страны РФ проводит военную операцию. 1 марта российский парламент дает разрешение Путину на ввод войск в Украину. А у нас системно на протяжении многих лет полностью разрушалась система обороны и безопасности страны. Фактически небоеспособная, деморализованная армия. Военное руководство докладывает мне, что для защиты страны могут собрать всего лишь несколько батальонно-тактических групп, где-то около пяти тысяч человек", - напомнил Турчинов.

"В Крыму находится до 30 тысяч российских военных, прошедших соответствующую подготовку, а большинство наших силовиков перешло на сторону агрессора. Вдоль всей украино-российской границы сконцентрирована мощнейшая группировка российских войск с резервами, насчитывающая до 200 тысяч человек. Для организации наступления в Крыму надо иметь значительный перевес в силах и средствах над противником. А у нас некому не то что страну защитить, Киев нет сил прикрыть от вторжения. Тогда я принял тяжелое, но единственно возможное решение. Я приказал солдатам и офицерам, не предавшим нас в Крыму, держать оборону своих частей. И эти небольшие островки сопротивления благодаря героизму наших военнослужащих практически на месяц связали действия врага. Этого времени нам хватило, чтобы организовать и провести мобилизацию, вооружить и подготовить наши Вооруженные силы, провести масштабную переброску войск с запада на север и восток, создать рубежи обороны", - отметил Секретарь СНБО.

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"Путин не думал, что украинский народ может так быстро самоорганизоваться. Он не думал, что в тех условиях – 100 тыс. грн на счету, полная деморализация силовых органов – мы так быстро сможем восстановить силовую составляющую. То есть, в России были убеждены, что вся силовая вертикаль назначалась Януковичем и поменять ее за день невозможно. Даже за месяц невозможно. Вспомните, как на Востоке милиция поддерживала сепаратистов… И в результате будет хаос, будут массовые беспорядки. Начнутся внутренние конфликты, сепаратисты во многих регионах захватят власть и под аплодисменты Путин сможет зайти в Киев, доставив сюда в армейском обозе марионетку Януковича. Они думали, еще одна-две недели и у нас все развалится. Выжидали, готовились и просчитались. Крым стал для них капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии. Провал их наступления на Донбассе стал этому подтверждением", - подчеркнул Турчинов.

Полный текст интервью с Секретарем СНБО "Если бы парламент не принял решение 22 февраля, Янукович мог бы удержаться в Харькове, возглавив пророссийские силы при полной поддержке Москвы" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3113191
 
   
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Какая-то херня... Пусть Турчинов из жопы своей попробует сделать капкан на насильника...
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Крим віддали щоб отримати час на пограбування України. Тепер грабують Україну на 400 млрд на рік!
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Елена Станиславовна не вытерпела.
- Господа! - сказала она. - Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича? Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.(с)
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Турчинов надо делать что положено а там будь что будет.Не верил ты в украинцев
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Крим став для них плацдармом для наступрих дій.
Невідомо як би події розвивались далі
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да, тяжело время довелось пережить..
а ввх реально идиот, крым и так, де факто они контролировали о до этих событий. могли бы, почти без единого выстрела всю страну взять, даже не особо напрягаясь..хорошо для нас, что они там такие недалекие оказались
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не думайте - що вони такі дурні - вони все порахували і прийшли до висновку, що поки цього не треба робити.
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уж ты!.. какая интересная версия...
тысячи погибших и раненных (патриоты, цвет нации, ее молодость, надежда...генофонд!) - вот кто остановил бешеную орду...
а не.. капканы, в виде сдачи Крыма, Иловайска и Дебальцево...
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Вот именно благодаря таким выдающимся стратегам и стала возможна тактическая победа над Россией ,о которой заявил Петр Алексеевич .
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Опрадывается за сдачу без боя, мол все правильно сделали, при этом врет безбожно, какой приказ держать оборону, какое сковывание основных сил противника.
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При нормальной власти ,Турчинов на очень многие вопросы про то,как и зачем без единого выстрела был сдан Крым будет отвечать следователям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрым стал для России капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии, - Турчинов
 
 
 
 
 
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