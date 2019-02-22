 Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство СБУ полностью ушло вразнос - за пределы Закона и человеческой морали. Порошенко не останавливает - он руководит через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и всех публично предупредил: Авакова - чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, зарубежных послов - чтобы не впустили их к себе, Порошенко и генералов - об ответственности перед законом. Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране - запомните эти фамилии! Еще один пример, проверил через честных офицеров СБУ - правда", - рассказал Гриценко и опубликовал ссылку на материалы СМИ о работе С14 на спецслужбы.
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
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БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
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А КТО с -РЕАЛЬНЫХ- ЛУЧШЕ !
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ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
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АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
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Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
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Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
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А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
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ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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https://www.youtube.com/watch?v=gfwW6rsMxC0
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Ні?
Ради предвыборного пиара уже готов испортить международную репутацию Украины на радость Москвы.
Буду вдячним за відповідь по суті..😃
пусть ловят сепаров! пусть ловят шпионов! но им проще мзду собирать! лично знаю такой случай вымогательства
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Все було б смішно, якби не так не сумно. Схоже що Гєнєраліссімус своїм надлюдським чуттям відчув, що скоро його будуть бити, і можливо ногами....😃😃😃
І я вже вислав мотоциклетні коляски, з кулеметами...
Правда, я сумніваюся, що з Толіком "чесних більше"... Ні, не більше.
Але ******** Президент, під час війни, повинен мати ще багато інших позитивних якостей.
Наведу думку одного чоловіка, яка здається мені доречною:
Мартин Брест
18 год ·
Коварный хер.
В моем мире люди делятся на два типа: те, кто будут выбирать президента, и те, кто - Верховного главнокомандующего.
Все споры о президенстве мне неинтересны - я не понимаю в дипломатии, и это, в принципе, и все.
Но мне очень важно, кто будет Верховным Главнокомандующим. Бо если мы не сможем победить в войне - русские придут, и моя семья будет жить так же херово, как живут тысячи семей в Донецке. Хорошо, что я этого уже не увижу - к этому моменту я и еще много таких же, как я - будем мертвы. Лежать десь в посадке под Ромнами.
Поэтому мне нужен нормальный, толковый и умный Верховный Главком.
Видишь - я очень приземленно мыслю, никакого "счастья и процветания для людей", "чесних більше" и "президент должен быть просто честным человеком".
Мне не надо "честный", вибач, я ж с маленького города, и это не вытравить, наверное, уже никогда.
Мне не нужен просто честный.
Мне нужен хитрый, коварный и изворотливый хрен с железными нервами, талантливый як Наполеон, тот, кто сможет договориться с США за 270 лямов баксов помощи, кто будет врать, подкупать, запугивать и льстить, но сколотит антироссийскую коалицию, кто будет нагибать, убеждать, перекупать продажных депутатов и таки держать в раде вектор "нахер от россии" максимально долго.
Потому что именно россия хотела убить меня на Донбассе девять долбанных месяцев минус отпуск. И я не хочу, чтобы с ней договаривались, бо она хотела лишить моего сына - папы. И папе пришлось нормально так вывернуться, чтобы у нее це не получилось, и задачи были выполнены.
Видишь - я очень примитивен. Никакого патриотизма, вышиванок и пения гимна пять раз в день.
Мне нужен Верховный Главком - матерый, злой и умный хер.
А в президентах я не шарю, вибач.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2275138326044434&set=a.1459866827571592&type=3
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