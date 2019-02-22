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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (21128) Гриценко Анатолий (1233) СБУ (13251) Кононенко Виктор (24) С14 (49) Федоров Юрий (1) Довженко Александр (1)

 Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"

Экс-министр обороны, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обвинил генералов СБУ Юрия Федорова, Виктора Кононенко, Александра Довженко в провоцировании насилие в стране, в частности, путем сотрудничества с организацией С14.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство СБУ полностью ушло вразнос - за пределы Закона и человеческой морали. Порошенко не останавливает - он руководит через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и всех публично предупредил: Авакова - чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, зарубежных послов - чтобы не впустили их к себе, Порошенко и генералов - об ответственности перед законом. Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране - запомните эти фамилии! Еще один пример, проверил через честных офицеров СБУ - правда", - рассказал Гриценко и опубликовал ссылку на материалы СМИ о работе С14 на спецслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, остальные - будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса

Гриценко: Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113187
 
   
 Топ комментарии
 
"ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !" - а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
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читайте все навпаки... Порохоботи взяли тактику козлорилих, на буле кажуть чорне і т.д.
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Панталония порвало в клочья Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране" - Цензор.НЕТ 7848
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Почав святкувати "день савєццкой армії".
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не пошёл в защиту- ему разворовывание армии простить не могут
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Гриценка просто обманули, С14 не має ніякого відношення до СБУ! Думаю що ті хто друкував ганебну брехню про С14 і налаштовує Гриценка проти С14 насправді свідомо вбивають клин між Гриценком і націоналістами, щоб в жодному разі не допустити їх об'єднання, бо тоді наступить фізичний кінець мафії! Думаю що Гриценко спростує свій допис щодо С14 і вибачиться.
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- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с -РЕАЛЬНЫХ- ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
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Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
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А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
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ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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https://www.youtube.com/watch?v=gfwW6rsMxC0

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"ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !" - а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
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читайте все навпаки... Порохоботи взяли тактику козлорилих, на буле кажуть чорне і т.д.
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.... і тишина, подавився Петіними "реформами"!!!!!
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Неконтролируемый поток сознания из сомнительных утверждений.))
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Вопрос стоит не в том, кто показал себя лучше, а в том, кто показал себя наихудшим образом, а худший их худших это и есть Петя. Показал себя в иностранных делах, да, показал, тому свидетельство строительства северного потока 2 и это только верхушка айсберга провала его внешней и внутренней политики выполненной даже не на двойку, а на единицу! Пишу не для вас, вы на работе, служебные инструкции и все такое, это понятно, но люди пусть читают и думают. И вообще выключи капслок, экономь электричество. Гриценко: "Генерали СБУ Юрій Федоров, Віктор Кононенко, Олександр Довженко провокують насильство в країні" - Цензор.НЕТ 4277
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по состоянию Пороха и Ахмета видно, как они обеднели! тварюки!!! не нажрутся никак!!!
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"зарубежных послов - чтобы не впустили их к себе"
Ради предвыборного пиара уже готов испортить международную репутацию Украины на радость Москвы.
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А якісь конкретні факти панталоній наведе? Чи це "гав" у відповідь на роботу ТСК з розкрадання майна МО та порушення відповідної карної справи?
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Увы, СБУ действительно занимается не тем, чем следовало бы... Ну, не зря ПОП назначал главу СБУ, исходя из личной преданности последнего, а не его деловых качеств.
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Я вибачаюся пані Аліна, але чим вашу думку повинна займатися служба безпеки? Цікаво було б почути вашу думку, як людини яка проживає за порєбріком...😃😃😃
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Шановний, відкрию вам таємницю: я дуже рідко когось спамлю. А моє перебування за поребриком не позбавляє мене автоматично громадянства України.
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Все ж таки ви не відповіли на запитання - Чим на вашу думку повинна займатися СБУ?
Буду вдячним за відповідь по суті..😃
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Та вже точно не перевиборчим шабашем.
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помогу с ответом девушке: СБУ НЕ ДОЛЖНО крышевать орехи и прочую хрень! не должно вымагать деньги с бизнесменов! и много чего другого... но это есть! и это - факт!

пусть ловят сепаров! пусть ловят шпионов! но им проще мзду собирать! лично знаю такой случай вымогательства
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" И тут Остапа понесло.." ( Ильф и Петров " Дванадцять стульев")...

Все було б смішно, якби не так не сумно. Схоже що Гєнєраліссімус своїм надлюдським чуттям відчув, що скоро його будуть бити, і можливо ногами....😃😃😃
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Я уже дал показания в Нацполиции"

І я вже вислав мотоциклетні коляски, з кулеметами...
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Не поможет Толья...ничего уже не поможет...ты пролетаешь как фанера над Парижем...😀
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Сусік, ховайся, Параска Ніканорівна з рогачем вийшла на полювання!
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Правдив Антолий Степанович, но как политтехнолог малоэффективен. Народ наш любит ушами это знают его конкуренты пафосный Порошенко, лживая Тимошенко и смешной Зеленский. Правда редко и плохо трасформируется в рейтинг, на жаль.
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А правда ж і доходить саме через вуха й очі.
Правда, я сумніваюся, що з Толіком "чесних більше"... Ні, не більше.
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А я не сомневаюсь, потому что слежу на ним еще с тех пор как он был директором Центра Разумкова и точно знаю, что Гриценко "недостаточно гибок" или попросту сказать не продается, в отличии от абсолютного большниства кандидатов, кандидаток и даже региональных кандидатиков.
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Повірю Вам на слово.
Але ******** Президент, під час війни, повинен мати ще багато інших позитивних якостей.
Наведу думку одного чоловіка, яка здається мені доречною:

Мартин Брест
18 год ·
Коварный хер.
В моем мире люди делятся на два типа: те, кто будут выбирать президента, и те, кто - Верховного главнокомандующего.
Все споры о президенстве мне неинтересны - я не понимаю в дипломатии, и это, в принципе, и все.
Но мне очень важно, кто будет Верховным Главнокомандующим. Бо если мы не сможем победить в войне - русские придут, и моя семья будет жить так же херово, как живут тысячи семей в Донецке. Хорошо, что я этого уже не увижу - к этому моменту я и еще много таких же, как я - будем мертвы. Лежать десь в посадке под Ромнами.
Поэтому мне нужен нормальный, толковый и умный Верховный Главком.
Видишь - я очень приземленно мыслю, никакого "счастья и процветания для людей", "чесних більше" и "президент должен быть просто честным человеком".
Мне не надо "честный", вибач, я ж с маленького города, и это не вытравить, наверное, уже никогда.
Мне не нужен просто честный.
Мне нужен хитрый, коварный и изворотливый хрен с железными нервами, талантливый як Наполеон, тот, кто сможет договориться с США за 270 лямов баксов помощи, кто будет врать, подкупать, запугивать и льстить, но сколотит антироссийскую коалицию, кто будет нагибать, убеждать, перекупать продажных депутатов и таки держать в раде вектор "нахер от россии" максимально долго.
Потому что именно россия хотела убить меня на Донбассе девять долбанных месяцев минус отпуск. И я не хочу, чтобы с ней договаривались, бо она хотела лишить моего сына - папы. И папе пришлось нормально так вывернуться, чтобы у нее це не получилось, и задачи были выполнены.
Видишь - я очень примитивен. Никакого патриотизма, вышиванок и пения гимна пять раз в день.
Мне нужен Верховный Главком - матерый, злой и умный хер.
А в президентах я не шарю, вибач.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2275138326044434&set=a.1459866827571592&type=3
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Правдив Антолий Степанович, но как политтехнолог малоэффективен. Народ наш любит ушами это знают его конкуренты пафосный Порошенко, лживая Тимошенко и смешной Зеленский. Правда редко и плохо трасформируется в рейтинг, на жаль.
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Это Толичка правдивый? Да это трындливая мразота еще та. Спросите у тех кто служил в МО Украины, и если есть знакомые у военных контрразведчиков. Будете крайне удивлены.
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Вот именно потому что общаюсь со служивыми буду голосовать за Гриценко. А те воры которых он в МО строил , будут сейчас рассказвывать и врать с три короба, потому что большинство из них до сих пор там сидит.
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Затрахав вже мізки, ще до влади не прийшов, а вже всіх посадив. Жодного вистрілу за час війни не зробив, а носить себе як генералісімус.
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Панталоній, так можна сказати про будь кого, навіть про військового який бере в руки зброю - провокує. Напевно саме тому панталоній так спішив позбавити армію зброї, щоб не провокували.
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никто тебя толик из страны не выпустит))) ответишь за распродажу армии! Луценко уже дело открыл о твоей госизмене!
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Шанси вибратися тому хто скаже- потрібно фігачити від зорі до зорі , платити податки , розраховувати на самих себе, не косити від армії . не брати і не давати взятки - нульові. 12млн ідіотів нікуди не ділися. Ну стало їх 10млн. Всі хочуть халяви. Навіть гриценко почав скочуватись в популізм, правда, не такий кондовий як у Юлі.
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помню как этот товарищ перед расстрелом на Майдане рассказывал что военные не допустят кровопролития.
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Несмотря на все противоречия до выборов Гриценко нужно объединяться с Тимошенко для противодействия беспределу. Иначе, Анатолий Степанович, оппозиция не выстоит.
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Де " обьединяться" в СІЗО?!...Тоді я з вами абсолютно і повністю згідний..😁😁😁

Темі лайки за ваш коментар 👍👍👍!
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Этот тупоголовый недокандидат решил сегодня хайпануть.
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Ну не знаю, не знаю, зачем же так СБУ то позорить, просто не достойный человек, да еще и националистов подставил. Он сейчас не меньше провоцирует насилие, делая такие заявления.
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Забагато Гриценка.А що заявляє Каплін,Гнап,Ківа,нарешті ?
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рошенко это трупный червь
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УВАЖАЕМЫЕ АДМИНЫ ЦЕНЗОРА! Под ником Propan активно пишу здесь уже пять лет с Майдана. И никогда не чувствовал что какие-то силы регулируют форум. Но в ветках про Гриценко происходит что-то новое. Тролли творят что хотят, спамят, не дают спамить себя и т.д. это что часть редакционной политики? Думаю нет, разберитесь пожалуйста
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В общем показателен тот факт, что С14 в деле Гандзюк активно работает против Юльки игнорируя связи заказчиков с БПП. Смело гоняют циган но, как то вяло реагируют на коррупционеров.
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И какие "связи заказчиков с БПП"???
Можно со ссылкой на источник информации? (а не просто ваши слова)
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Так спросите у Гордеева или Рыщука на них указывал отец Гандзюк. Да и Андрея Путилова она описывала как бездарность.
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Та тому що в нас немє незалежних активістів всі під кимось ходять. Керівники всіх неугодних організацій або їм пояснили що до чого або пішли під арешт. Вони тепер як тітушки то за одних бігають то за других. А коли наприклад у нас в місті сина атошника гопники побили, то ні один так називаємий побратим навіть на суд не прийшов підтримати, вони тільки бігають коли земельні ділянки ділять бо їм там квартири попадають після протестів.
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Та й у мене колись був випадок коли ветерани почали розповідати, яке обладнання потрібно бригаді в якій вони служили. Я їм тоді сказав: Клас, хлопці ви зараз приблизно на тих самих умовах що і всі ми, так пройдіться по людях і розкажіть про службу і що потрібно вашим побратимам, зберіть грошей і відправте все необхідне. Десь на тому і закінчилося.
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В українців немає вибору крім підтримки Наливайченка, Садового , Тимошенко або Гриценка , інакше ані України , ані самих "пересічних" в цій країні не буде.
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Може, Гриценко й каже щось не те. Тільки чомусь воно завжди повністю співпадає з тим, що кажуть в посольстві США.
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Гриценко учился в Америке в военном колледже, наверняка связи остались.
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Толик забыл сказать- С14, запрещенной в Росии.
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кацапи в санкційний список навіть ригів внесли.
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Ну да он же ярый противник насилия и оружия все распродал что успел.. Гриценко: "Генерали СБУ Юрій Федоров, Віктор Кононенко, Олександр Довженко провокують насильство в країні" - Цензор.НЕТ 1240
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к продаже оружия Министр Обороны не имеет ровным счетом никакого отношения, "излишнее военное имущество" определяло тогда "Министерство экономического развития" под управлением Порошенка, если и "продавал" Толик чего - так это землю МО, ранее принадлежавшую "военному городку", под частную застройку, своего другу Левочкину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"
 
 
 
 
 
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