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 Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США

Посольство США в Украине констатирует, что коррупция остается актуальной проблемой, препятствующей украинцам в достижении прогресса в политике и экономике.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине по случаю 5-й годовщины победы Революции Достоитства, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день (22 февраля. - Ред.) 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают. Украинская власть должна окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины", - говорится в сообщении диппредставительства.

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Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113185
 
   
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ну не всем, вы в курсе госпожа Америка ?
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Это пригивор "достижениям" нынешней власти.
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Порохоботи налітайте, захищайте вашого роботодавця.
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Начинайте уже вводить персональные санкции, а то сами поотив себя немогут.😊
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До выборов Петя её уничтожит. А перед вторым туром, если он туда попадёт, коррупцию можно будет заносить в красную книгу.
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Он бы её и перед первым туром уничтожил, но она ему ещё должна послужить.
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Посольство США не знает кто у нас безальтернативный реформатор по борьбе с коррупцией ?Чьих это 5 летний труд рук дело ?
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АТО буде тривати години, долар по 10, відремонтую стадіон за свій власний кошт, даю дві неділі на знищення бурштинової мафії, і тд.і тп....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США
 
 
 
 
 
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