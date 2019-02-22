 Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести "полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований".
"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - сказал Турчинов, добавив, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.
Также, по словам Секретаря СНБО Украины, благодаря усилиям производственников повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество людей.
"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов, добавив, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей.
"Оборонным бюджетом на 2019 запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.
будуть використані для таких цілей.
Я ж тобі написав, що служив із ним, і то повна хер.ня.
Турчинов, щоб не відбирати голоси у Поршенка, відмовився висувати свою кандидатуру на посаду президента.
Тому дуже мало варіантів, що він зостанеться, чи його залишать Головою СНБО у разі програшу Порошенка.
ДУМАЙ!!! тіки не жопою .
Не удивлюсь если это рашинская контрразведка дала задания своим лолитам под вывеской "обучений", "испытаний" и "демонстраций" отстрелять как можно больше ракет.
Все кто не за Петю - те рашинские агенты уже старо! Сравнивая эти высеры с рашинскими предвыборными слоганами х-ла - над вами уже вся Украина смеется!
Ты ватан хоть ольгинские методички меняй почаще!
Одно и то же, одно и тоже.....
Ты ведь уже старая шоколадная плечевая!
Не удивлюсь если это рашинская контрразведка дала задания своим лолитам под вывеской "обучений", "испытаний" и "демонстраций" отстрелять как можно больше ракет.
США занялись разработкой секретной военной стратегии, которая предусматривает скрытное вторжение в тыл противника.
Об это сообщает немецкое издание Telepolis со ссылкой на выступление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна. Данная тактика может быть использована против России и Китая.
Голдфайн заявил, что именно эти страны представляют США наибольшую угрозу. Так стратегия заключается в том, чтобы тайно проникнуть на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море.
В США намерены задействовать в новой тактике все виды войск, однако ключевая роль будет отведена истребителям F-35. Именно они станут координационным штабом для наступления.
"Если Китай, или Россия, или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своем воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: "Мы здесь". Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один", - заявил Голдфайн.
Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.
«ТИМОШЕНКО Ю.В.
Александр Валентинович, вы что, не видите, что я руку держу?
ТУРЧИНОВ А.В
Пожалуйста, Юлия Владимировна.
ТИМОШЕНКО Ю.В. Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.Никакого военного положения и активизации наших войск!Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира...»
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
А по сути - в железе особо менять нечего, а вот обнаружение-наведение - это существенно!
а от тут у мене найбільші сумніви.
стосовно пусків. все вірно. хай мокші знають. що їх чекає...