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Все про:испытания (190) Турчинов (3096)

 Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается системная работа по усилению ракетного потенциала и противовоздушной обороны нашей страны - одной из приоритетных задач, определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 01
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 02

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По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена ​​задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести "полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований".

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 03
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 04
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 05
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 06
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 07
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 08

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - сказал Турчинов, добавив, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 09
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 10
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 11

Также, по словам Секретаря СНБО Украины, благодаря усилиям производственников повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество людей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 12
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 13

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов, добавив, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 14
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 15

"Оборонным бюджетом на 2019 запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3113184
 
   
 Топ комментарии
 
Всім кандидатам в президенти слід включити в предвиборну програму- залишу Турчинова Секретарем РНБО. Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2929
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Пока все пистят - Турчинов спокойно занимается ракетами. Молодец. Украинский потенциал надо развивать в этой области и сохранить специалистов
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Тебя дурачка снова выпустили из дурки? Или под галаперидолом строчишь
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Всім кандидатам в президенти слід включити в предвиборну програму- залишу Турчинова Секретарем РНБО. Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2929
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Гриценко вже пообіцяв притягнути до відповідальності турчинова, наливайченка, яценюка та інших за здачу Криму! Ці стрільби не мають великого значення, бо досі немає БПЛА ДРЛОіУ які можуть наводити ракети на низьколетящі цілі!
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Тебя дурачка снова выпустили из дурки? Или под галаперидолом строчишь
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Як довела Сирійська війна радянські РЛС ППО можуть бачити низьколетящі цілі тільки до 40км в радіусі і то не завжди. Тому критично важливо припідняти РЛС ППО над землею на 50-100-200м, щоб збільшити радіус огляду РЛС і побачити все навіть в темних зонах - складках місцевості. В радянській армії для цього використовували літаки та гелікопетри ДРЛОіУ, які визначали цілі і наводили на них ракети ППО та винищувачі. А в Україні немає жодного літака чи гелікоптери ДРЛОіУ і навіть БПЛА такого не зробили за 5 років. Як наслідок нам потрібно ставити РЛС кожні 80км, щоб не було прогалин в обороні, але навіть за таких умов літаки та геікоптери зможуть зайти з моря на гранично малих висотах, перетнути берегову лінію по лиманам під прикриттям берегових схилів і вийти в тил нашим військам! Тому головне завдання це створення БПЛА ДРЛОіУ, а ми до них навіть не приступали! Вже волонтери створили прив'язні БПЛА, які можуть по кілька діб висіти в повітрі на висоті 150-200м і більше, потрібно негайно розвивати цю тему і створювати потужні дрони, літаки та гелікоптери ДРЛОіУ!
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Гриценко усіх посадить і все продасть. Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6400
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є докази що вже щось продавав? Ну окрім того брехливого лайна, що шоколадні на вентилятор накидають?
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Я про "що зробить", а за "що зробив" треба ще відсидіти, надіюсь Гриценко відповість за свій креатив на посаді міністра оборони.
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Я в той час служив. Тому можу сказати так. Не знаю, за що там має відповідати Гриценко, но те, що брехлива паскудь Луценко і його кум мають сісти, не сумніваюсь.
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Я про інше - не має права хапуга звинувачувати хапуг, це блюзнірство, тому я не сприймаю Гриценка як порядну людину.
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Гриценка звинувачують корумповані особи, тому немає абсолютно ніякої довіри до цих ідіотських звинувачень! Вже всі пенсіонери в Україні знають що міністр оборони розпоряджається тільки землею та будівлями, а зброя то не його компетенція, але брехливі проститутки та говновеники продовжують свою брехливу роботу і продовжують показувати якісь дебільні картинки і таблички! Схаменіться юродиві, Вам всім дасть правову оцінку народ України після виборів і посадить вас за Вашу брехню!
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Igor L можливо невсе ще втрачено. і куплені турецькі беспілотники

будуть використані для таких цілей.
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Де докази що він хапуга? Слова Луценко? Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 185
Я ж тобі написав, що служив із ним, і то повна хер.ня.
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Гриценко вже відповів на всі перевірки та розслідування - все це повне лайно. Гриценко кришталево чесний офіцер, який оплачував навіть службову машину та перельоти службовим літаком (там де він по особистих справах летів попутно з військовим вантажем) з власних коштів! Такого чесного міністра оборони в нас ще не було! А всі дебільні звинувачення це брудний піар нечесних на руку конкурентів!
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давай скрины оплат в студию балаболка гриценковская...!
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Ти сам удавишся соєвою рошенкою.
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А маленьке значення ці стрільби, пан Ігор, все ж таки мають? З твоєї точки зору, треба не стрільбами займатися, а "низьколетящіми" цілями? Тобто, одне другому заважає?
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Стрільби якраз потрібно проводити подалі від Криму, щоб окупанти не могли за ними спостерігати і бачити реальні можливості наших ракет. Бо ТТХ цього обладнання російські офіцери знають дуже добре, а от наскільки нашим фахівцям вдалось покращити ці ТТХ це державна таємниця і показувати стрільби ворогу на кордоні, де ворог веде інструментальні заміри характеристик модернізованих ракет - це маразм, це ідіотизм космічного масштабу! Стрільби потрібно проводити там де кацапських РЛС немає навіть близько, щоб вони не могли бачити реальні траекторії польоту цих ракет і тому не могли розрахунками визначати наші можливості!
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Агент кдб проводить стрільби поблизу кацапів,совпадєніе?
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Щось на світлині Його Кривавшество не задоволений - мабуть мало ракет дали постріляти.... Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2267
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Да , без этого переобутого коммуняки, сдавшего Крым нашару россии не обойдётся правительство. А как он грозно смотрит на каждом стрельбище. С дня на день Донбасс возьмёт лично.
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Юлька так и говорила что єто лучшее что у нее есть, Турчик работает под прикритием
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Про що ви таке.
Турчинов, щоб не відбирати голоси у Поршенка, відмовився висувати свою кандидатуру на посаду президента.
Тому дуже мало варіантів, що він зостанеться, чи його залишать Головою СНБО у разі програшу Порошенка.
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А че он сделал для страны? Патронный завод? Или сумел уберечь стратегические артсклады?Или армия ПЕРЕВООРУЖЕНА?...дак НИЧЕГО не сделанно - с АРМИИ бегут десятками тысяч. Армия разложена и обезглавлена....За 5 лет на конвеер не поставленно НИЧЕГО - токо обещают....как по мне так Турчинов не справился....а то что готовится фальсификация на выборах - ето уму не поддается....И где тут Турчинов? Че молчит?....
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тЫ не полоп ты Х у...плет!!!!!!!!!!!
ДУМАЙ!!! тіки не жопою . Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 572
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А у нас после этой показухи ракеты останутся отбиваться от реального нападения рашки?
Не удивлюсь если это рашинская контрразведка дала задания своим лолитам под вывеской "обучений", "испытаний" и "демонстраций" отстрелять как можно больше ракет.
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Ты тролль шоколадный хоть от методички периодически отрывайся!
Все кто не за Петю - те рашинские агенты уже старо! Сравнивая эти высеры с рашинскими предвыборными слоганами х-ла - над вами уже вся Украина смеется!
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Передавай привет своему *****, и скажи ему, пусть бабу жулю, подружку свою отсюда забирает
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Вы ватные тролли только и можете бла бла бла.....
Ты ватан хоть ольгинские методички меняй почаще!
Одно и то же, одно и тоже.....
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Я! Я тролль шоколадный! Меня разоблачи!
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Как можно разоблачить то, что и так уже всем известно?
Ты ведь уже старая шоколадная плечевая!Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1125
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Ну как тибе объяснить, дружок... Есть некоторая разница между "разоблачить" и "обозвать". Обозвать - большого ума не надо. Тебе что ближе?
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Зачем проводить учебные стрельбы? Нажал на кнопку и полетела куда надо.
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дійсно... а нафіга там стільки народу? Любого дурня узяв, і він кнопку натисне
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Учебные стрельбы для того, чтобы убедиться что полетит не туда куда не надо. Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1080
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А у нас после этой показухи ракеты останутся отбиваться от реального нападения рашки?
Не удивлюсь если это рашинская контрразведка дала задания своим лолитам под вывеской "обучений", "испытаний" и "демонстраций" отстрелять как можно больше ракет.
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Куб это предшественник Бука. Бук это Куб задом наперед.)
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А вы, значит, из комсомола И ПРЯМО В ТРОЛИ . Это наверно деградация
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На последних - да. На 4-7 Бук, С-125 на старте траекторию не ломает.
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Пока все пистят - Турчинов спокойно занимается ракетами. Молодец. Украинский потенциал надо развивать в этой области и сохранить специалистов
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Из днепропетровских он единственный вспомнил о ракетостроении - Коломойский , Кучма, Тимошенко , Тигипко - ВСЕ ХВАТАЛИСЬ ЗА БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ . А ведь потенциал Южмаша был сильный
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мацкали точно испужались, а если сашко их своей твердокаменной мордой гипнотизировать будет -завтра крым еще отдадут и грошей приплатят
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Путину приготовиться: США пригрозили России масштабным наступлением

США занялись разработкой секретной военной стратегии, которая предусматривает скрытное вторжение в тыл противника.
Об это сообщает немецкое издание Telepolis со ссылкой на выступление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна. Данная тактика может быть использована против России и Китая.

Голдфайн заявил, что именно эти страны представляют США наибольшую угрозу. Так стратегия заключается в том, чтобы тайно проникнуть на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море.

В США намерены задействовать в новой тактике все виды войск, однако ключевая роль будет отведена истребителям F-35. Именно они станут координационным штабом для наступления.
"Если Китай, или Россия, или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своем воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: "Мы здесь". Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один", - заявил Голдфайн.
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Империя - это колос на глиняных нога и маленькой "головой" (как у динозавра). Можно отрубить его дурную башку и колос рухнет под собственной тяжестью!
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Я знаю такую империю - у неё давно нет головы, а стоит она за счёт спинного мозга который медленно вытекает в клоаку. Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1573
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Кто? Читай:

Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.
«ТИМОШЕНКО Ю.В.
Александр Валентинович, вы что, не видите, что я руку держу?
ТУРЧИНОВ А.В
Пожалуйста, Юлия Владимировна.
ТИМОШЕНКО Ю.В. Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.Никакого военного положения и активизации наших войск!Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира...»
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
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Жидко обхезался твой ботоксный недомерок, предавай ему пламенный привет
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каким боком там была ВОНА ??? она только с кичи откинулась.., не до того ей было... брехня от Соевых?
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И что, а кто все решал по концовке а решал все Турчинов и прочие.
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А Онотоль и Люлька в это время прессконференции дают.
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Це супер!!! у рогатих підгорає... смерть расіянським окупантам!!!!
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Ой, и даже П-12 модернизировали!
А по сути - в железе особо менять нечего, а вот обнаружение-наведение - это существенно!
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Пластырь красава, без шума и пыли, без визга и понтов, тихо делает свое дело, да может быть не всем нравится, может можно лучше или по-другому, но млять вы хоть так начните что-то делать, а то только трындеть и обещать могут.
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Головне. що б ці ракети. зробили свою справу в потрібний час.
а от тут у мене найбільші сумніви.
стосовно пусків. все вірно. хай мокші знають. що їх чекає...
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Откуда это старьё достали, например ТОР и Куб уже довольно давно были вообще сняты с вооружения.
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- в железе особо менять нечего, а вот обнаружение-наведение - это существенно!
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Читать надо внимательно. В "этом старье" заменили ламповую электронику на современную, управляющие системы тоже переделали. А "железо" вполне удовлетворительное.
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Глубокое уважение Турчинову и всем специалистам, сделавшим из советского металлолома такие конфетки. Пусть русня знает, что подавится ими.
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Кто знает что за РЛС на 10 фото?И шасси?На КРАЗ не похоже...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУспешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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