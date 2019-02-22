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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ФОТОрепортаж

Продолжается системная работа по усилению ракетного потенциала и противовоздушной обороны нашей страны - одной из приоритетных задач, определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 01
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 02

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По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена ​​задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести "полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований".

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 03
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 04
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 05
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 06
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 07
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 08

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - сказал Турчинов, добавив, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 09
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 10
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 11

Также, по словам Секретаря СНБО Украины, благодаря усилиям производственников повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество людей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 12
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 13

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов, добавив, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 14
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 15

"Оборонным бюджетом на 2019 запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3113184
 
   
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Всім кандидатам в президенти слід включити в предвиборну програму- залишу Турчинова Секретарем РНБО. Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2929
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Гриценко вже пообіцяв притягнути до відповідальності турчинова, наливайченка, яценюка та інших за здачу Криму! Ці стрільби не мають великого значення, бо досі немає БПЛА ДРЛОіУ які можуть наводити ракети на низьколетящі цілі!
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А у нас после этой показухи ракеты останутся отбиваться от реального нападения рашки?
Не удивлюсь если это рашинская контрразведка дала задания своим лолитам под вывеской "обучений", "испытаний" и "демонстраций" отстрелять как можно больше ракет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУспешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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