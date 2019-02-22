 Неизвестные подрезали Range Rover на трассе Николаев-Херсон и украли у водителя сумку с 15 млн грн, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что на автодороге "Николаев - Херсон" вблизи с. Шевченково произошло преступление в полицию Витовского района поступило около 23:20 21 февраля.

"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать, что заявитель якобы неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехал еще один автомобиль, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении г. Херсон", - сказано в сообщении.

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Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины "грабеж", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.