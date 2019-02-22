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 Неизвестные подрезали Range Rover на трассе Николаев-Херсон и украли у водителя сумку с 15 млн грн, - полиция

Полицейские разыскивают грабителей, которые отобрали у николаевца более 15 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что на автодороге "Николаев - Херсон" вблизи с. Шевченково произошло преступление в полицию Витовского района поступило около 23:20 21 февраля.

"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать, что заявитель якобы неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехал еще один автомобиль, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении г. Херсон", - сказано в сообщении.

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Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины "грабеж", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3113182
 
 
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Риски черного нала и серой зараплаты.
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Я на службе. Если решат, что вы - Мюнхгаузен, я паду вам на грудь. Если решат, что вы - Мюллер, посажу за решётку. Вот и всё, что я могу для вас сделать.(с)
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Кто-то же их навел.Хозяин бабла явно не рассказывал всем встечным о своих денежках.
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Та то у евробляхера за растаможку забрали
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либо кто то заметил с наметанным глазом у него на предприятии, обычный креминальный мир
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52 года, а ума нет вообще. 15 лямов где-то *******, а мозги нет.
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15 лимонов - это уже не сумка. это здоровенный чемодан
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Неизвестным было всё известно.🤔
Не странно ли? Не каждый 2такие суммы перевозят.(А может я не знаю?)))))
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Власник елітного авто і вже колишній власник 15 лямів прокурор антикорупційної прокуратури чи суддя апеляційного суду.Варіантів не багато.
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Брехня,никто такие бабки без охраны не возит,видать какой-то кредит или долг чувак отдавать не хочет.
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Это так прозрачно характеризует ситуацию в Украине: теневая экономика и ненадёжные банки.
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При чем тут банки ??Ты на свою Макаронию посмотри,грязь,мафия и мигранты !!
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) сегодня на его месте мог быть каждый украинец. но не повезло именно ему.
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Ну это всего лишь его версия)))) ибо НИКТО в здравом уме не будет останавливаться как минимум до полицейского автомобиля везя такую сумму
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Мужик непосильным трудом насобирал немного денег, чтобы купить несчастный "Lamborghini Aventador Miura", -- все отобрали!...
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Это юлькины агитаторы забрали средства у петькиных
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В результате этого в Херсоне исчезнут палатки одного из кандидатов...)
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А может надо было,чтоб украли.Что-то тут не чисто
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ой...сам вез деньжищи ...сам остановился... сам себе режиссер...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные подрезали Range Rover на трассе Николаев-Херсон и украли у водителя сумку с 15 млн грн, - полиция
 
 
 
 
 
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