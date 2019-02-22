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 Адвокат Януковича просит суд исправить приговор

Адвокат осужденного за государственную измену на 13 лет беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык обратился в Оболонский районный суд, поскольку, по его мнению, приговор написали с "ошибками".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 22 февраля сообщает пресс-служба суда.

"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

Сейчас суд решает вопрос назначения судебного заседания для рассмотрения заявления Байдыка.

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Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3113179
 
 
 Топ комментарии
 
занесите Югику - он поправит!)))
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Соседа ждёт. Мадуряка из Венесуэлы заехать должен, надо по-босяцки подогреть амиго.
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Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича...

т.е. адвокат просит ОТМЕНИТЬ смягчающее обстоятельство и влепить страусоводу по полной...
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маладєц! - правда же?
тільки адвокат не знає, що суд, який виніс вирок зробити це вже не зможе...
але то таке...
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Господи! если берутся за тему идиоты многостаночники вы юрист если нет то какого .. пишите галимую хрень.. есть такое в уголовном процессе и гражданском и так далее как исправление описок ошибок арифметических рачетов и опечаток.. все точка....
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интересная логика 13+12= 13, надо, как в штатах плюсовать.
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А яныку не по барабану, он не в Украине находится.
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исправить можно только на пожизненное …..
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а я и не говорил что в камеру.... на ветке тоже в самый раз
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Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

...
Также судьи учли продолжительную и успешную педагогическую карьеру и позитивную характеристику Анатолия Сливко, которую дал подсудимому Андрей Чикатило.
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...... которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

Что такое ? Поиздержался в Ростове ? Экономить стал .... ? )))
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Соседа ждёт. Мадуряка из Венесуэлы заехать должен, надо по-босяцки подогреть амиго.
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- Наутро Клотильда воспитанная на Шиллере и любительской колбасе пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
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"При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
Источник:https://censor.net.ua/n3113179"

Т.е. суд признал, что обороноспособность Украины была критически подорвана до убийцы-Януковича?
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благодаря кадровым назначениям януковоща
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Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

**** просто...
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"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

я правильно понял: клиенту ***, а не смягчающие, но взыскание вы поубавьте, а то мне на гонорар не хватит? так? Адвокат Януковича просит суд исправить приговор - Цензор.НЕТ 612
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Если петя выиграет то овощ может спокойно возвращаться, все его люди на местах
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Повесить сабаку как Саддама Хусейна в подвале и зарыть под забором
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Не фартовое число для прахвесора будут менять на 14
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Призначити строк 13років умовно, а судові витрати забов"язати сплатити луценка. Адвокат Януковича просит суд исправить приговор - Цензор.НЕТ 8553
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Нагадую: шапкокрад перебуває в рашці у статусі військовополоненого. Адже він в криму, сідаючи на кацапський катер, відпустив свою охорону і офіційно, у письмовій формі, здався у полон. Може обміняємо його на якогось жирного кацапа?
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суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику

Адвокат Януковича просит суд исправить приговор - Цензор.НЕТ 3886
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Можно к 13 годам добавить 11 лет сложить статьи , чтобы не считать не по максимальной отсидке а по всем Адвокат Януковича просит суд исправить приговор - Цензор.НЕТ 6750
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надо поступить как евреи. Заслать в россию бригаду смелых пацанов, выкрасть Яныка, привезти в Киев и судить публично. А потом можно еще в клетке выставить на Крещатике, чтоб поконтактировал с народом. А потом застрелить при попытке к бегству. А не кормить его в тюрьме за деньги налогоплательщиков.
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Биография януковича сродни истории россии,- выдумка от рождения и до сего времени. Так почему суд опирается в своих выводах на выдумки? И мучают меня два вопроса: 1) почему срок не плюсуют, как в США, 2) почему эту мразь не судили за экономические преступления? Ведь одно то обстоятельство, что он, как гопник, обобрал до нитки страну и смылся под покровом ночи, сулил бы ему пожизненный срок! Или правосудие не узрело здесь состава преступления?!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Януковича просит суд исправить приговор
 
 
 
 
 
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