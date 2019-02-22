 Адвокат Януковича просит суд исправить приговор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 22 февраля сообщает пресс-служба суда.
"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.
Сейчас суд решает вопрос назначения судебного заседания для рассмотрения заявления Байдыка.
Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
т.е. адвокат просит ОТМЕНИТЬ смягчающее обстоятельство и влепить страусоводу по полной...
тільки адвокат не знає, що суд, який виніс вирок зробити це вже не зможе...
але то таке...
...
Также судьи учли продолжительную и успешную педагогическую карьеру и позитивную характеристику Анатолия Сливко, которую дал подсудимому Андрей Чикатило.
Что такое ? Поиздержался в Ростове ? Экономить стал .... ? )))
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
Источник:https://censor.net.ua/n3113179"
Т.е. суд признал, что обороноспособность Украины была критически подорвана до убийцы-Януковича?
**** просто...
Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.
я правильно понял: клиенту ***, а не смягчающие, но взыскание вы поубавьте, а то мне на гонорар не хватит? так?