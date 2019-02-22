 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентской гонке, - опрос "Социс"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором.
За одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко готовы отдать голос 11,5% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%.
Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы В.Зеленского, 17% - П.Порошенко, 13,3% - Ю.Тимошенко, 9,6% - Ю.Бойко, 5,5% - А.Гриценко, 4,6% - О.Ляшко.
Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос "Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?"). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают П.Порошенко - 23,9%, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 16,3%, а В.Зеленского - 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят - ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.
Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.
знаю зеленского не по наслышке.. оно дерьмом стало буквально в первый же год своего появления на сцене.
Это, прецедент в истории Украины - чтобы в отношении фаворита гонки власть начинала уголовное дело с привкусом госизмены
Власть пошла открытой войной на одного из главных конкурентов Петра Порошенко. СБУ завела дело против функционеров избирательного штаба Юлии Тимошенко. И провела у них уже около 50 обысков.
Штаб "Батькивщины" обвиняют в создании массовой системы подкупа избирателей. Причем, заявляют в СБУ, деньги шли напрямую из России.
Интересно, что все это произошло на фоне разговоров о создании системы тотальной скупки голосов в интересах Петра Порошенко.
Совпадение или нет, но лояльная к президенту СБУ обнародует громкое расследование по Тимошенко.
Это, пожалуй, прецедент в истории Украины - чтобы в отношении явного фаворита гонки власть начинала уголовное дело с привкусом госизмены, затевала массовые обыски в его предвыборных штабах.
Что СБУ инкриминирует "Батькивщине"
[Отвлечь внимание от #Сетки. Зачем СБУ за месяц до выборов атаковала штаб Юлии Тимошенко]: Посмотри! http://ua24ua.net/otvlech-vnimanie-ot-setki-zachem-sbu-za-mesyats-do-viborov-atakovala-shtab-yulii-timoshenko_1/
Далеко не вся Украина читает комменты на ЦЕНЗОРе.
дуже нагадує довжину носа піноккіо
Пост полностью иллюстрирует уровень стратегического планирования и мотивацию ЗеКоманды.
аж рыдали, так хотели изменить новый закон о выборах )))
и тока Порошенко не дал им его изменить )))
А главбрехун і главкорупціонер у нас один.
Проголосуймо ще раз за наше зубожіння і його подальше збагачення.
Вдолбил лохторату конкретные фамилии в тупые бошки (в нашем случае - это Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко) и можешь не переживать, что стадо проголосует за кого то иного - оно (стадо под названием "эллекторат") уже свято верует, что голосовать надо только за "проходные фамилии", которые им башку вложила "социология".
Дивився його на Zik - краще б він мовчав.
https://www.youtube.com/watch?v=r-0zorS00eg
403 014 переглядів
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визит Порошенко в США и значок «садовод-любитель»
Не прихильник Шарія, але якщо те, що він розказує правда- прийде повний пиз... ець!
https://youtu.be/tbfanzIA6sM
Чи можна Україну намазати на хліб?
- Ти неправильно агітуєш, - пишуть деякі. - Ні в тин ні в ворота.
- Чого се?
- Ти для своїх розпинаєшся, а їм і так усе ясно. А для чужих твої аргументи мимо. Їм політика до одного місця, її на хліб не намажеш.
Ну добре, спробую.
Безвіз. Просто нагадаю: віза C i D, туристична, гостьова, транзитна, культурна, студентська, медична. Разова від 30 євро плюс консульський збір 20, піврічна 300 через Нідерланди. Пам'ятаєте? Із задоволенням пройшлася російськими туристичними форумами, все як у нас 5 років тому, тільки гірше, величезна кількість відмов, жорсткі вимоги до документів і заставної суми, процвітають візові посередники, ціна за «порєшать» від 500 євро, для кримчан більше. Скільки бутербродів можна купити за 500 євро?
Децентралізація. Вашу дитину годують у школі? Моїх так, у початковій безкоштовно, у старшій 19 грн. у день. Є регіони, де безкоштовні обіди доповнюють безкоштовні підвечірки.
На Росії дітей у сільській місцевості годує «Червоний хрест» у рамках гуманітарної місії. Сільські діти втрачають свідомість від голоду.
До війни ми сиділи на російських кулінарних форумах, обмінювалися рецептами. Зараз заглянула з дослідницькою метою. Отже, записуйте, дівчата. Щоб приготувати моцареллу у домашніх умовах, вам знадобиться літр коров'ячого молока, стакан кефіру, ложка оцту, каструля і друшляк.
«Для новичка процесс будет небыстрым, но строгое следование рекомендациям даст необходимый результат - у вас будет своя моцарелла».
А ще своя ікра з моркви і желатину, своя паста з кормового борошна і свій хамон з любительської ковбаси. Неймовірне пониження якості продуктів і спрощення технології. На заліссі не їдять, а «кормятся».
Медицина. Перше, що я чую від людей, які зараз потрапляють у стаціонар - продукти не передавай, годують нормально. Тема медичної реформи болюча, дуже залежить від конкретних виконавців на місцях. І якщо головний лікар саботує реформу, відмовляючись своїми руками перекривати власні канали доходів, боротися з цим складно. Але пацієнт має чітко знати: ось перелік безкоштовних послуг. Ось перелік ліків, які закуповуються за рахунок бюджету для конкретної клініки. Ось гарячі лінії Міністерства. І далі вже вибір кожного - платити чи не платити, подавати скаргу чи мовчати.
І порівнюємо: «Здесь не гостиница": в Крыму беременная умерла из-за медиков, которые выгнали ее на улицу в январе».
Так, стоп. А чому ти все з Росією порівнюєш?
Шановні, а з чим мені порівнювати? Ви ж сюди закликаєте не Європу і не Америку, а Росію. Єдиний раз я стикнулася з ватником, якому ввижалися американці, а так всі росіянами марять. («И вот привезли под Дебальцево целые автобусы, и как началась стрельба, они как рвонули в разные стороны, и все негры!» - «У смислі, негри?» - «Негры. И чехи, из Чехословакии»)
І Росія приходить на ваш заклик. З'являється у вигляді своїх голодних синів. Яким у нас, виявляється, класно. І все подобається, і квартири, і магазини, і цивілізація. І газ у кожній хаті, і унітази. І навіть наша комуналка подобається, дороги. Для яких розграбований і розбомблений Донбас, спаплюжений Крим - це вершина, найкраще, що вони бачили у житті.
Біда тільки, що заселяються вони у будинки людей, які цього не хотіли, і тепер по Інтернету спостерігають, як окупанти фотографуються у їхніх інтер'єрах, возять дітей у їхніх візочках та їдять на їхніх кухнях.
Це ті, кому пощастило втекти, а скільки замучених і пограбованих українців лишилося в землі? А їхні сусіди тут же під боком, або за якихось десять-двадцять кілометрів в сторону досі питають - так что мне дала ваша Украина? Ее на бутерброд не намажеш.
Тамара Горіха Зерня (А шо там у ПП?)
Йулькани, вішайтеся, ваша бахіня у прольоті!
Как все это может выглядеть в реальной жизни страны, во что все эти игры могут вылиться в дальнейшем, особенно никого из них не волнует, так же, как и то, что до сих пор никто не видел "потенциального победителя с невероятно высоким рейтингом" в прямых эфирах, отвечающего на неудобные вопросы журналистов и экспертов, а слышали его только в кино иди в сплошных "обращениях к народу" по любому поводу, иногда при этом им игриво зачем-то подмигивающего, то ли издевающегося над избирателями-лохами, то ли призывающего их таким образом к всеобщему веселью.
Все же остальные или тихо интеллигентно возмущаются, или весело ржут над "неожиданными рейтингами" и ужимками кандидата, или же от всей души громко
матерятся.