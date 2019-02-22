EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  5412  182
Материалы по теме:
Все про:выборы (21128) Зеленский (175) Порошенко (16402) рейтинг (1181) Тимошенко (24134) СОЦИС (7)

 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентской гонке, - опрос "Социс"

Украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,9%).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором.

За одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко готовы отдать голос 11,5% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы В.Зеленского, 17% - П.Порошенко, 13,3% - Ю.Тимошенко, 9,6% - Ю.Бойко, 5,5% - А.Гриценко, 4,6% - О.Ляшко.

Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос "Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?"). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают П.Порошенко - 23,9%, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 16,3%, а В.Зеленского - 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят - ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя"

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3113175
 
   
 Топ комментарии
 
коли їм вже прилетить....

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентской гонке, - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 507
 показать весь комментарий
 
Интересно, в последние дни рейтинг пороха растет как на дрожжах. Готовят к фальсификациям и подключению админресурса?
 показать весь комментарий
 
какие социологи? эта Гриневская контора который главный социолог пепа
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну и теперь такую же табличку Рузвельт - Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
уже за одну эту "шутку" - зеленского мордой об асфальт и эбонитовую палочку - в причинной место.. "добывать электричество".
знаю зеленского не по наслышке.. оно дерьмом стало буквально в первый же год своего появления на сцене.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не сказал, что Пилипенко (беркутовец на фото) был награжден президентом в 2016 и сейчас является замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом. Все на Зеленского наехали. То есть Беркут переименовали в Нацгвардию - а прикрылись Зеленским?
 показать весь комментарий
 
 
Отвлечь внимание от #Сетки. Зачем СБУ за месяц до выборов атаковала штаб Юлии Тимошенко

Это, прецедент в истории Украины - чтобы в отношении фаворита гонки власть начинала уголовное дело с привкусом госизмены

Власть пошла открытой войной на одного из главных конкурентов Петра Порошенко. СБУ завела дело против функционеров избирательного штаба Юлии Тимошенко. И провела у них уже около 50 обысков.

Штаб "Батькивщины" обвиняют в создании массовой системы подкупа избирателей. Причем, заявляют в СБУ, деньги шли напрямую из России.

Интересно, что все это произошло на фоне разговоров о создании системы тотальной скупки голосов в интересах Петра Порошенко.

Совпадение или нет, но лояльная к президенту СБУ обнародует громкое расследование по Тимошенко.

Это, пожалуй, прецедент в истории Украины - чтобы в отношении явного фаворита гонки власть начинала уголовное дело с привкусом госизмены, затевала массовые обыски в его предвыборных штабах.

Что СБУ инкриминирует "Батькивщине"
[Отвлечь внимание от #Сетки. Зачем СБУ за месяц до выборов атаковала штаб Юлии Тимошенко]: Посмотри! http://ua24ua.net/otvlech-vnimanie-ot-setki-zachem-sbu-za-mesyats-do-viborov-atakovala-shtab-yulii-timoshenko_1/
 показать весь комментарий
 
 
Так это СБУ виновато что Жулька крутит избирательные пирамиды?
 показать весь комментарий
 
 
Цей чудовий сайтик не цурається й шарія викладати. Шарію теж повіримо? Ну, тоді наступне джерело - раша тудой.
 показать весь комментарий
 
 
хотелось бы побыстрее увидеть безальтернативную рожу когда в первом туре он пролетает , а Зе проходит
 показать весь комментарий
 
 
Без шансов!

Далеко не вся Украина читает комменты на ЦЕНЗОРе.
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленского нет своих кадров на местах, ему прийдётся нанимать на улице кого смогут, а значи его голоса могут перебрасывать соевые члены комиссий сколько захотят.
 показать весь комментарий
 
если так рассуждать мы никогда не увидим новых ,и падло которое нам 30 лет жизнь делает лучше всегда будет у корыта , не надо думать что в стране некому заменить безальтернативное падло на всех уровнях,новые есть и они придут ,да придут с ошибками ,но без вреда --- не боги горшки обжигают
 показать весь комментарий
 
Трендец у нас выбор , без выбора. Клоун , 2 кацапские прокладки и коррупционер Педро.
 показать весь комментарий
 
 
нездарі офшорнику гринів накручує відсотки


дуже нагадує довжину носа піноккіо
 показать весь комментарий
 
 
Операция Ы

Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентських перегонах, - опитування СОЦИС - Цензор.НЕТ 6775

Пост полностью иллюстрирует уровень стратегического планирования и мотивацию ЗеКоманды.
 показать весь комментарий
 
 
Социс это не показатель. Они Гриневые, а он президентский с потрохами и работают на того кто денег заплатит. Нада Рейтинг и остальных подождать, потом сводить цифры.
 показать весь комментарий
 
Да какой нах зеленский,при опросах люди просто балуются,поставьте графу - потрох иди нах и у зелени будет нуль,все эти сейчас прозеленские придя на голосование скажут - зелень иди туда же куда и потрох проголосовав за тигрюлю или грицыка.
 показать весь комментарий
 
Тігрюля померла в кримській неволі. Краще про неї й не згадувати, бо ще знов до Юлі прив'яжуть ...
 показать весь комментарий
 
Голосувати будем за мілітариста - Кошулинського або Кртвоноса . Зі всіма цими єврогеями Україна повертатиме кордони як молдавани з Грузією - років 200.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, особливо гебешника Смєшка та вічного дуполиза Садового. І Мостового теж в піч. Кошулинський начебто порядна людина, але відчутно зганьбився в 2014-му підігруванням Потроху у достоковому припиненні діяльності Ради ДО ТОГО, як прийняли новий закон про вибори (вимога Майдану!), чим забезпечили агенту Лоліті "перемогу".
 показать весь комментарий
 
 
а депутаты Рады, избранные в 2012 году, где было большинство рыгов,
аж рыдали, так хотели изменить новый закон о выборах )))

и тока Порошенко не дал им его изменить )))
 показать весь комментарий
 
 
Так агент Лолита Тимошенко ведь не выграла выборы!
 показать весь комментарий
 
а смішко) до чого тут?! стара мацковська кансерва?
 показать весь комментарий
 
І саме тому, що у ****** Потроха такий "гарний" рейтинг, його подільник по грабунку бюджету держави Косюк терміново почав виводити вкрадені гроші з України Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентських перегонах, - опитування СОЦИС - Цензор.НЕТ 5433 це ж якась ганьба, так тупо брехати. Дивимось НА ДІЇ, вони не обдурять, як соціолухи !
 показать весь комментарий
 
 
Кандидатів у на багато!
А главбрехун і главкорупціонер у нас один.
Проголосуймо ще раз за наше зубожіння і його подальше збагачення.
 показать весь комментарий
 
 
Де курва в тих рейтінгах націоналісти ?? Одна чистокровна шлоібень пре !(
 показать весь комментарий
 
 
с куяли у Пороха рейтинг вырос в 2 раза? все получили новые платежки и им понравилось Жыты по новому?
 показать весь комментарий
 
 
От нехай спочатку покажуть скільки цей центр сплатив податків, та розкриють штат співробітників, задовбали ці намальовані рейтинги, цеж прихована агітація та маніпулювання.
 показать весь комментарий
 
 
Если будет порошенко, то начнется террор населения...
 показать весь комментарий
 
cкорей 3 майдан и народ начнет терроризировать власть как ранее
 показать весь комментарий
 
 
О, лопатоїдні з'явились)))). Лякають, що у нас буде як у них з пуйлом))).
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже начнутся теледебаты? Вот тогда и соцопрос нужно провести. Цифры будут шокирующие... Имхо.
 показать весь комментарий
 
 
Вова Зе , на теледебатах обосреться по самые гланды , он же только готовый текст выучить в состоянии , когда он начинает сам говорить это смесь откровенного бреда и наивности.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая все же штука "социология"!
Вдолбил лохторату конкретные фамилии в тупые бошки (в нашем случае - это Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко) и можешь не переживать, что стадо проголосует за кого то иного - оно (стадо под названием "эллекторат") уже свято верует, что голосовать надо только за "проходные фамилии", которые им башку вложила "социология".
 показать весь комментарий
 
 
Социология-фуфло. По крайней мере в Украине. Кругом все покпается и продается. Почему с социологическими центрами должно быть иначе?
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял что Смешко будут мешать по полной..
 показать весь комментарий
 
Він сам себе змиває своїми виступами.
Дивився його на Zik - краще б він мовчав.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, что такого за последнее время сделал Свинорылый, что у него внезапно и резко стал расти рейтинг?
 показать весь комментарий
 
 
Кто о чём, а подсвинки-вальцманоиды как всегда берутся за свою любимую гомо-тему. Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентських перегонах, - опитування СОЦИС - Цензор.НЕТ 9275
 показать весь комментарий
 
жулька зробила акцент тільки на тарифах на газ, а це вже не переконує, тому що тариф зростає з 1991 року, та і вана не пояснює як вийде з ситуації з МВФ, це виглядає як лохотрон. Тому народ не дуже вірить.
 показать весь комментарий
 
 
Вже не знаю, як ті "результати рейтингов" сприймати.. Чи то як знущання над здоровим глуздом, чи то як маячню божевільного, чи то як просто відпрацьовування бабла .. Швидше всього, що то останнє.. " Кто даму ужинает - то ее и танцует"..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Лол, Петя, как артист разговорного жанра, проигрывает другому артисту - Зеленскому, уделывает озорной Арлекин Зе несмешного Пьетро Мальдивского, одной левой, с подачи Коломойского Порошенко сброшен в шутовскую нишу, и вынужден там барахтаться, теряя остатки респектабельности и легитимности.
 показать весь комментарий
 
 
По этим рейтингам видно кому продались эти соц опросники
 показать весь комментарий
 
ну шо троллины - я же писал и пишу шо Петя президентом будет - и за шо вам только деньги та платят - толку от вас - ровно 0))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Обычная манипуляция мнением избирателя, не более. Думаю при такой скорости роста одного из ливеров , выборы будут снова #водинтур ...
 показать весь комментарий
 
Я допускаю и вариант, что результаты опросов - не за денги. Первое место и кандидата в президенты В. Зеленского и его партии, которой практически нет, однозначно указывает на то, что указывающие на них опрашиваемые - просто шутники. Они незнакомому опрашивающему указать на врага действующей власти N 1 Юлию Тимошенко боятся, упоминание П. Порошенко у них вызывает жизни опасные конвульсии, вот и указывают на шута и на его шуточную партию 95 квартала. Если так рассуждать, то среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором, у Леди Ю - 39,7%, у П.Порошенко - 20,3%, Кстати, до того, как В. Зеленский определился, на отставание П. Порошенко от Леди Ю почти вдвое указывали почти все социологические агентства.
 показать весь комментарий
 
смешно вас читать - Пятя опять победит на выборах - в этом реально нет сомнений
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HRLtOa09vGM

визит Порошенко в США и значок «садовод-любитель»
 показать весь комментарий
 
так вам,су/ки, і треба - не вмієте нормально керувати - буде вами "рукавадіть" клоун
 показать весь комментарий
 
 
статью внимательней надо читать - Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос "Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?"). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают П.Порошенко - 23,9%, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 16,3%, а В.Зеленского - 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят - ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.Источник: https://censor.net.ua/n3113175
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая то, что 44 кандидата имеют право представить своих людей в комиссиях всех уровней, а из них как минимум 30, это технические кандидаты Порошенко. То, подсчёт голосов будет весьма и весьма сомнительным. А главное они смогут пропихнуть в главы и секретарей своих лиц тоесть занять ключевые позиции.
 показать весь комментарий
 
Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентських перегонах, - опитування СОЦИС - Цензор.НЕТ 9343ГАЙДАМАК সৈনিক 🤙 💪‏ @vogonjpravdy 20 ч.20 часов назад
Не прихильник Шарія, але якщо те, що він розказує правда- прийде повний пиз... ець!
https://youtu.be/tbfanzIA6sM
 показать весь комментарий
 
#я_порохобот, #агитация
Чи можна Україну намазати на хліб?

- Ти неправильно агітуєш, - пишуть деякі. - Ні в тин ні в ворота.
- Чого се?
- Ти для своїх розпинаєшся, а їм і так усе ясно. А для чужих твої аргументи мимо. Їм політика до одного місця, її на хліб не намажеш.

Ну добре, спробую.

Безвіз. Просто нагадаю: віза C i D, туристична, гостьова, транзитна, культурна, студентська, медична. Разова від 30 євро плюс консульський збір 20, піврічна 300 через Нідерланди. Пам'ятаєте? Із задоволенням пройшлася російськими туристичними форумами, все як у нас 5 років тому, тільки гірше, величезна кількість відмов, жорсткі вимоги до документів і заставної суми, процвітають візові посередники, ціна за «порєшать» від 500 євро, для кримчан більше. Скільки бутербродів можна купити за 500 євро?

Децентралізація. Вашу дитину годують у школі? Моїх так, у початковій безкоштовно, у старшій 19 грн. у день. Є регіони, де безкоштовні обіди доповнюють безкоштовні підвечірки.

На Росії дітей у сільській місцевості годує «Червоний хрест» у рамках гуманітарної місії. Сільські діти втрачають свідомість від голоду.

До війни ми сиділи на російських кулінарних форумах, обмінювалися рецептами. Зараз заглянула з дослідницькою метою. Отже, записуйте, дівчата. Щоб приготувати моцареллу у домашніх умовах, вам знадобиться літр коров'ячого молока, стакан кефіру, ложка оцту, каструля і друшляк.

«Для новичка процесс будет небыстрым, но строгое следование рекомендациям даст необходимый результат - у вас будет своя моцарелла».
А ще своя ікра з моркви і желатину, своя паста з кормового борошна і свій хамон з любительської ковбаси. Неймовірне пониження якості продуктів і спрощення технології. На заліссі не їдять, а «кормятся».

Медицина. Перше, що я чую від людей, які зараз потрапляють у стаціонар - продукти не передавай, годують нормально. Тема медичної реформи болюча, дуже залежить від конкретних виконавців на місцях. І якщо головний лікар саботує реформу, відмовляючись своїми руками перекривати власні канали доходів, боротися з цим складно. Але пацієнт має чітко знати: ось перелік безкоштовних послуг. Ось перелік ліків, які закуповуються за рахунок бюджету для конкретної клініки. Ось гарячі лінії Міністерства. І далі вже вибір кожного - платити чи не платити, подавати скаргу чи мовчати.

І порівнюємо: «Здесь не гостиница": в Крыму беременная умерла из-за медиков, которые выгнали ее на улицу в январе».

Так, стоп. А чому ти все з Росією порівнюєш?

Шановні, а з чим мені порівнювати? Ви ж сюди закликаєте не Європу і не Америку, а Росію. Єдиний раз я стикнулася з ватником, якому ввижалися американці, а так всі росіянами марять. («И вот привезли под Дебальцево целые автобусы, и как началась стрельба, они как рвонули в разные стороны, и все негры!» - «У смислі, негри?» - «Негры. И чехи, из Чехословакии»)

І Росія приходить на ваш заклик. З'являється у вигляді своїх голодних синів. Яким у нас, виявляється, класно. І все подобається, і квартири, і магазини, і цивілізація. І газ у кожній хаті, і унітази. І навіть наша комуналка подобається, дороги. Для яких розграбований і розбомблений Донбас, спаплюжений Крим - це вершина, найкраще, що вони бачили у житті.

Біда тільки, що заселяються вони у будинки людей, які цього не хотіли, і тепер по Інтернету спостерігають, як окупанти фотографуються у їхніх інтер'єрах, возять дітей у їхніх візочках та їдять на їхніх кухнях.

Це ті, кому пощастило втекти, а скільки замучених і пограбованих українців лишилося в землі? А їхні сусіди тут же під боком, або за якихось десять-двадцять кілометрів в сторону досі питають - так что мне дала ваша Украина? Ее на бутерброд не намажеш.

Тамара Горіха Зерня (А шо там у ПП?)
 показать весь комментарий
 
 
кто эти с лишней хромосомой что будут голосовать за пецю?
 показать весь комментарий
 
 
Ты считаешь что русня с лишней хромосомой будет за Порошенко??
 показать весь комментарий
 
У нас є три контори, які роблять нормальну соціологію і не палилися на заказусі. Це КМІС, Центр Разумкова та Социс. Всі вони показують, що Порох виходить у 2 тур.
Йулькани, вішайтеся, ваша бахіня у прольоті! Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентських перегонах, - опитування СОЦИС - Цензор.НЕТ 2008
 показать весь комментарий
 
 
Главное каждый день проводить эти « опросы», да, Беня??!!))) Хорошая попытка зомбировать и приучать что клоун уже выиграл))), но неудачная.
 показать весь комментарий
 
 
кого в Вашингтоне назначат, тот и будет. Все эти рейтинги и т.п. для толпы.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то веселится, выбирая комика-президента, наверное, в надежде на такую же веселую и "прикольную" , как на сцене, жизнь в течение последующих пяти лет, кто-то уже потирает руки в предвкушении возврата своих активов, кто-то непременно хочет видеть хоть какое, любое, но лишь бы "новое" лицо,кто-то совершенно серьезно, как неоспоримый довод, приводит примеры Рейгана и Валенсы, не утруждая себя при этом знакомством с их биографиями, кому-то просто интересно понаблюдать со стороны за дальнейшим развитием сценария, так похожего на захватывающий сериал...
Как все это может выглядеть в реальной жизни страны, во что все эти игры могут вылиться в дальнейшем, особенно никого из них не волнует, так же, как и то, что до сих пор никто не видел "потенциального победителя с невероятно высоким рейтингом" в прямых эфирах, отвечающего на неудобные вопросы журналистов и экспертов, а слышали его только в кино иди в сплошных "обращениях к народу" по любому поводу, иногда при этом им игриво зачем-то подмигивающего, то ли издевающегося над избирателями-лохами, то ли призывающего их таким образом к всеобщему веселью.
Все же остальные или тихо интеллигентно возмущаются, или весело ржут над "неожиданными рейтингами" и ужимками кандидата, или же от всей души громко
матерятся.
 показать весь комментарий
 
социс ето грынив, из штаба петра. у них всегда петро с двузначными числами, даже если на евровидение выставится
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентской гонке, - опрос "Социс"
 
 
 
 
 
 вверх