 У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Агитация с револьвером в сумке? Сумы. Вчера после того, как в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома по проспекту Курскому 127 находятся двое граждан, предлагающих деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты. На место немедленно выехал экипаж патрульной полиции, который обнаружил по этому адресу двух граждан - жителей Киева и Никополя - М. и Л. Патрульные полицейские, отрабатывая сообщение о возможном правонарушении попросили предъявить документы и осмотреть вещи этих граждан. У одного из граждан в сумке оказался револьвер. См. видео с нагрудной камеры патрульного", - рассказал нардеп.
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"Может быть револьвер необходим для убеждения граждан голосовать за одного из кандидатов ?) Или для охраны крупных сумм денежных средств выданных для подкупа? Об этом мы уже никогда не узнаем, поскольку сотрудникам полиции не дали до конца выполнить свои обязанности... Кто? Сейчас узнаете. Патрульные полицейские, после того как обнаружили предмет похожий на огнестрельное оружие, (впоследствии это оказался револьвер под патрон Флобера) действуя строго по инструкции, доставили этих двух гражданам в отдел полиции для следственных действий. Кроме адвоката в райотдел немедленно приехал заместитель прокурора города Сумы - Муха (на фото - слева) и начальник отдела областной прокуратуры по фамилии Ткаленко, которые путём угроз привлечения к уголовной ответственности полицейских, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок временно задержанных лиц. При том что один из задержанных сказал, что у него в сумке находятся денежные средства - см. видео", - добавил нардеп.
"Фактически действия сумских прокуроров были направлены не на установление истины, а на сокрытие возможного преступления - подкупа избирателей. У Вас еще есть вопросы - в интересах какого кандидата действовали те двое жителей Киева и Никополя и их адвокаты - прокуроры?", - резюмировал Геращенко.
Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
Сегодня что изменилось?
Как считаешь, сегодня Геращенко - борец за справедливость, или просто получил команду "фас"?
Хотя, если в защиту приехали прокурорские и сбушники - то фамилия и так понятна.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
У Геращенко сообщения всё интересней и интересней...
Несогласных подкупаться они собирались расстреливать или под револьвером заводили в подвал и требовали - "А, ну, подкупайся!"?...
А тут какая-то интрига с непонятными намерениями и больше нифига.
Бо, если такое количество неадекватов составляет население страны, то выборы тут в принципе не имеют конструктивного смысла. Прикалываться можно и более безобидными способами.
https://www.facebook.com/onenews.online/videos/576175519530193/
Согласно информации от производителей данного вида оружия и добросовестных продавцов, данный тип оружия предназначен исключительно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных помещений и площадок, но это не значит, что палить из Флобера можно где угодно.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
В райцентрах тоже могут отмудохать. По той же причине.
чи на виборах, за "сенсації" гроші платять?
Но чуть-что - снова Порох виноват будут орать.
А взагалі іде сморід дешевої провокації.!!!!!!!!!!! Тому прокуратура вчинила дії по попередженню її розповсюдження.
А последствия могут быть очень печальными для всех нас. Отмена выборов вполне возможна в такой ситуации.