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 У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Заместитель прокурора города Сумы Муха и начальник отдела областной прокуратуры Ткаленко, путем угроз привлечения к уголовной ответственности полицейских, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок временно задержанных в Сумах лиц по подозрению в подкупе избирателей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

...
"Агитация с револьвером в сумке? Сумы. Вчера после того, как в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома по проспекту Курскому 127 находятся двое граждан, предлагающих деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты. На место немедленно выехал экипаж патрульной полиции, который обнаружил по этому адресу двух граждан - жителей Киева и Никополя - М. и Л. Патрульные полицейские, отрабатывая сообщение о возможном правонарушении попросили предъявить документы и осмотреть вещи этих граждан. У одного из граждан в сумке оказался револьвер. См. видео с нагрудной камеры патрульного", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

"Может быть револьвер необходим для убеждения граждан голосовать за одного из кандидатов ? У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко 01) Или для охраны крупных сумм денежных средств выданных для подкупа? Об этом мы уже никогда не узнаем, поскольку сотрудникам полиции не дали до конца выполнить свои обязанности... Кто? Сейчас узнаете. Патрульные полицейские, после того как обнаружили предмет похожий на огнестрельное оружие, (впоследствии это оказался револьвер под патрон Флобера) действуя строго по инструкции, доставили этих двух гражданам в отдел полиции для следственных действий. Кроме адвоката в райотдел немедленно приехал заместитель прокурора города Сумы - Муха (на фото - слева) и начальник отдела областной прокуратуры по фамилии Ткаленко, которые путём угроз привлечения к уголовной ответственности полицейских, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок временно задержанных лиц. При том что один из задержанных сказал, что у него в сумке находятся денежные средства - см. видео", - добавил нардеп.

У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко 02

"Фактически действия сумских прокуроров были направлены не на установление истины, а на сокрытие возможного преступления - подкупа избирателей. У Вас еще есть вопросы - в интересах какого кандидата действовали те двое жителей Киева и Никополя и их адвокаты - прокуроры?", - резюмировал Геращенко.

У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко 03
У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко 04

Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3113172
 
   
 Топ комментарии
 
Фамилия кандидата, за которого скупали голоса?
Хотя, если в защиту приехали прокурорские и сбушники - то фамилия и так понятна.
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бпп засвітилась і в Сумах....
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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яоце не розумію за револьвера? він, що мав його десь викинути на вулиці?
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Револьверы под патрон Флобера калибра 4 мм в настоящее время достаточно популярны в Украине. Популярность данного вида оружия связана с тем, что для его покупки не надо какого либо разрешения, при этом револьверы под патрон Флобера стреляют громко и эффектно и заряжаются «как бы настоящими патронами», хоть и маленькими. Согласно информации от производителей данного вида оружия и добросовестных продавцов, данный тип оружия предназначен исключительно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных помещений и площадок, но это не значит, что палить из Флобера можно где угодно.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
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вот инадо бы разобраться, что за "тело" - по закону, "травматическое" оружие имеют право носить только несколько категорий граждан.
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3000 гривен цена вопроса - и вы та категория шо надо. Журналист, как правило.
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Я извиняюсь, кого они подкупали в пустом помещении????
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думаешь, в этом случае Геращенко открывал бы рот?
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Ранее Геращенко неоднократно был смешал с грязью независимо от содержания своих постов в ФБ. Его "пользователи социальных сетей" называли и "жирным", и "голубым", и "лизоблюдом".
Сегодня что изменилось?
Как считаешь, сегодня Геращенко - борец за справедливость, или просто получил команду "фас"?
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Фамилия кандидата, за которого скупали голоса?
Хотя, если в защиту приехали прокурорские и сбушники - то фамилия и так понятна.
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Вылизывателю тарелок бабка пообещала должность Первого придворного лакея. Так выслуживается перед бабкой, что аж из штанов выпрыгивает.
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А почему Вы высокопоставленного чиновника называете бабкой?
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Как же без этого,подкупать народ.Где еще пачки денег,подрывная литература,российская символика,наркота? У одного из задержанных в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 6181
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Фамилия Тимошенко, юлеботы продолжают валить все с больной головы на здоровую
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Как быстро пгокугогы на защиту задержанных стали. Зам областной зам. за минуты приехал, а говорите нет рехформ, пересични не захищени. У одного из задержанных в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8109
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Как быстро по анонимному звонку полиция приехала с наручниками.......
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нормально так, порохнявые пацаны на "дело" без "стволов" не ходят...
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страшно , бо люди можуть і пику начистити....
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Револьверы под патрон Флобера калибра 4 мм в настоящее время достаточно популярны в Украине. Популярность данного вида оружия связана с тем, что для его покупки не надо какого либо разрешения, при этом револьверы под патрон Флобера стреляют громко и эффектно и заряжаются «как бы настоящими патронами», хоть и маленькими. Согласно информации от производителей данного вида оружия и добросовестных продавцов, данный тип оружия предназначен исключительно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных помещений и площадок, но это не значит, что палить из Флобера можно где угодно.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
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Какие обыски, это же петины агитаторы, они априори чисты как ангелы, а ствол им подкинули злобные менты Авакова.))
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Револьверы под патрон Флобера калибра 4 мм в настоящее время достаточно популярны в Украине. Популярность данного вида оружия связана с тем, что для его покупки не надо какого либо разрешения, при этом револьверы под патрон Флобера стреляют громко и эффектно и заряжаются «как бы настоящими патронами», хоть и маленькими. Согласно информации от производителей данного вида оружия и добросовестных продавцов, данный тип оружия предназначен исключительно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных помещений и площадок, но это не значит, что палить из Флобера можно где угодно.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
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Майдан - всё ближе...
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В подвале вели подкуп избирателей...
У Геращенко сообщения всё интересней и интересней...
Несогласных подкупаться они собирались расстреливать или под револьвером заводили в подвал и требовали - "А, ну, подкупайся!"?...
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Да! шептал ххххх. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум. У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 673
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Факт підкупу бпп виборців є. ви хоч із штанів повискакуйте,але гроші назад порошенко буде повертати в разі перемоги- за чій рахунок не підкажите? У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9994
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а прикинь яка буде жопа в бпп, коли Петро в другий тур не попаде...
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Факт подкупа избирателей БЮТ в Запорожье под руководством кацапов есть с суммами и фотографиями всех документов.

А тут какая-то интрига с непонятными намерениями и больше нифига.
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без питань! сажайте в тюрьму їх! факт підкупу зеленського є?
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Насчет Зеленского есть факт неадекватности его аудитории. Честно говоря, их бы на умственную полноценность и психическое здоровье проверить.

Бо, если такое количество неадекватов составляет население страны, то выборы тут в принципе не имеют конструктивного смысла. Прикалываться можно и более безобидными способами.
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то посади всіх його виборців у психлікарні. чи може вони тебе посадять...
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на подивись, тільки за це я не буду голосувати за порошенка...
https://www.facebook.com/onenews.online/videos/576175519530193/
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Ну если "Агитация с револьвером в сумке?" то отпустят, ведь не может агитатор носить с собой оружие.
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Револьверы под патрон Флобера калибра 4 мм в настоящее время достаточно популярны в Украине. Популярность данного вида оружия связана с тем, что для его покупки не надо какого либо разрешения, при этом револьверы под патрон Флобера стреляют громко и эффектно и заряжаются «как бы настоящими патронами», хоть и маленькими.
Согласно информации от производителей данного вида оружия и добросовестных продавцов, данный тип оружия предназначен исключительно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных помещений и площадок, но это не значит, что палить из Флобера можно где угодно.
© Источник: http://www.travmatik.com/2010/04/flober-revolver-patron-samooborona/
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Вже не популярні. Завод по виробництву патронів у Чехії закрився, розпродують старі запаси. А німецькі жолуді були дорогими, а після самоусунення конкурента наші ж торгаші просять дууууже багато.
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Разговаривал час назад с мамой. По селу часа полтора шлялись агитаторы за пэтю. Все, уже не шляются, их люди отмудохали и выкинули из села.
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Агитаторам пети в село щас нельзя. Работы нет. Разве что в Польше. Народ бедный, а платёжки за газ огромные. Кстати если кто-то из семьи ездил на заработки то субсидию не дают.

В райцентрах тоже могут отмудохать. По той же причине.
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У шоколадных прихлебателей во всем юлька виновата! А у мальдивского главнокомандующего одна беда - совести нет и морали.
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шо, тоха)))) айхон-айпад) обновив))), чого знову вискочив?
чи на виборах, за "сенсації" гроші платять? У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7216
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Прокурора, мешавшего обыску, следует обыскать в первую очередь и кинуть в каталашку за содействие подкупу в пользу порошенко!
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А вот откуда вдруг появилась фамилия Порошенко? Ни в одном посте от Геращенко этой фамилии нет.
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После жёсткого разгона акции "хто замовив Катю..." ,на юлином митинге, очень сомневаюсь ,что это БПП...
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А шо там это, с искусителями... пардон покушителями на гандо... Антона Херащенка, их вроде поймали, арестовали, велели паспорт показать, а дальше Чё? Хрен через плечё или Чё?
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Луценко пошел по беспределу. Так же нужно действовать и Авакову.
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Понятно надеюсь всем на что прилетела МУХА ?
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Будет интересно )) походу пеця весь админ ресурс не смог под себя подмять. Кроль будет гадить пеце 😷
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Я так понимаю, если в Сумах видят как отмазывают правонарушителей, как уводят кого-то от ответственности за совершённые делишки, то ясно как божий день, "чьих они будут".
Но чуть-что - снова Порох виноват будут орать.
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Перевіряти без снкції валізи ........ це совдепія!!!!! Тому прокуратура правильно заборонила це беззаконня.
А взагалі іде сморід дешевої провокації.!!!!!!!!!!! Тому прокуратура вчинила дії по попередженню її розповсюдження.
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Идет явное противостояние СБУ+ГПУ против МВД, или другими словами сил, стоящими за БПП и НФ.
А последствия могут быть очень печальными для всех нас. Отмена выборов вполне возможна в такой ситуации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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