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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1628) членство в НАТО (278) членство в ЕС (166) СОЦИС (7)

 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают более 57% украинцев, и более 44% жителей страны поддержали бы присоединение к НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, на вопрос, если бы в ближайшее время произошел референдум относительно вступления Украины в Евросоюз, "за" проголосовали 57,1% опрошенных, "против" – 24,2%. Затруднились с ответом 11,7%, не принимали бы участия в таком референдуме - 7%.

Больше всего сторонников присоединения Украины к ЕС – на западе страны (75,9%), и в г.Киеве (70,9), меньше всего – на юге (42%) и востоке (31,5%) Украины. В то же время на юге и востоке больше всего противников евроинтеграции Украины (35% и 51,2% соответственно), а меньше всего противников – на западе (8,3%).

Если бы в ближайшее время произошел референдум относительно вступления Украины в НАТО, 44,3% респондентов поддержали бы такое присоединение, "против" проголосовали бы 32,3% опрошенных. Затруднились с ответом – 16,2%, не участвовали бы в референдуме – 7,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

Наибольшее количество тех, кто готов поддержать вступление Украины в НАТО, проживает на западе страны (63,4%) и в г.Киеве (64,5%), наименьшее – на юге и востоке (22,4% и 20,2% соответственно). Больше всего тех, кто готов проголосовать против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу – на юге (50,2%) и востоке (64,5%), меньше всего противников Альянса– на западе (11,9%).

На вопрос о том, каким путем нужно развиваться нашей стране, 37,6% респондентов ответили, что нужно определить свой собственный путь развития с опорой исключительно на свои ресурсы.

Что Украине нужно добриваться членства в Евросоюзе считают 36,4% респондентов, за интеграцию с ЕС при развитии тесных отношений с соседними странами на востоке выступают 11,1% опрошенных. Возобновление тесных отношений с Россией и странами СНГ поддерживают 9,1% . Затруднились с ответом 5,3%, еще 0,8% назвали другой вариант.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3113171
 
   
 Топ комментарии
 
в мене є два гектара землі -віддам безкоштовно під базу НАТО
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не нравится - чемодан, вокзал, хуйлостан!!
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НАТО - да. ЕС - ну может быть когда нибудь, а вобще и так сойдет...
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в мене є два гектара землі -віддам безкоштовно під базу НАТО
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к сожалению НАШЕ желание никак не влияет на ИХ желание.
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як раз навпаки, треба показувати бажання вступити в НАТО, не балабльством, а справами!
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НАТО только при одном желании претендента не принимает в свои ряды. НАТО не принимает к себе страны с любым военным конфликтом. Даже если наша армия будет готова к стандартам НАТО и у нас будет максимальное желание быть в этой организации, от нас мало что зависит.
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НАТО - це військо-політична організація, і прийом відбувається по політичним і військовим показникам, а політика - і військові конфлікти це, в 21 сторіччі гибридна річь,
в Україні нема головного - нема гарантій повернення до кацяпів.
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это и есть военный конфликт , в той или иной форме. Мы можем закрепить все в Конституции, подвести армию под стандарты, иметь огромезное желание быть там НО … при наличии любого рода конфликта это не приблизит нас к вступлению .
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В НАТО с конфликтами берут. у Турции с Кипром конфликт. У Кипра есть свой ДНР. Ты в курсе?
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вы сначала освежите в памяти суть их конфликта и сравните с нашим. Потом почитайте устав НАТО и сделайте выводы. Все.
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90% из этих 57% ждут, что дороги будет нам ремонтировать Меркель, а туалеты мыть Макрон.

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Ты к каким себя причисляешь, к 57% или к 33%? 57% українців підтримують вступ України до ЄС, понад 44% - приєднання до НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 8876
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Примечательно, что при среднегодовых темпах роста в 3%, Украина выйдет на уровень- Белоруссии через 26 лет (!),- России - через 37 лет (!),- Германии - через 60 лет.57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 9695
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откуда такие цифры в таблицы?))) Даже Пуйло позавчера куда меньшие цифры озвучивало.
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44% шот мало, остальные в рашку хотят шоле?
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От просто цікаво - шо знахидиться в голові у тих хто проти вступу до НАТО? 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 2609
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Для того щоб вступити в НАТО требо або здати Крим, або відбити його назад. До НАТО не приймають країни з територіальними "проблемами."
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Брехня. Турція і Греція це спростовують.
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https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-066e.htm

"..Aspirants would also be expected:

3. to settle ethnic disputes or external territorial disputes including irredentist claims or internal jurisdictional disputes by peaceful means in accordance with OSCE principles and to pursue good neighbourly relations..;"
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Ой, як невдобно.
"10 березня 2018 року НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта на шляху до приєднання до альянсу."
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Турция и Греция начали конфликт на Кипре уже будучи членами НАТО. Это первое, а второе - Кипр - это Кипр, он не принадлежит ни Греции, ни Турции. И кстати, Кипр не является членом НАТО. Может именно по причине наличия территориального конфликта. А вот вступить в ЕС ему это не помешало.
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добре, також, що в кацяпський бік меньше в %, народу дивиться...
ну і в НАТО, треба вступати, це однозначно, але з папом це не реально!
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С ПАПом это самое реальное или клоун после стояния на коленях перед Х у й л о м поведет Украину в НАТО?? Или бабюля?
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37,6% респондентов ответили, что нужно определить свой собственный путь развития с опорой исключительно на свои ресурсы.

идеи чучхе и ульянова-бланка никак не выветрятся
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спрашивается какое право имел порошенко вносить в конституцию про ес и нато и парубий это все проводит если такие показатели? Да никакого.
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надо у народа спрашивать, а не у таких как вы.
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Ты что ли «народ», рашистская тварь??
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А если на смену НАТО придет другой военно-политический союз, будем снова менять
конституцию? Тех кто стремится в НАТО и кого хотят принять в этот союз - принимают
и без записи в Конституции. Петя просто пиарится на этой теме.
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Побольше такого «пиара» для Украины нужно!!
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Можно я задам нескромный вопрос ,а кто пригласил Украину в ЕС и НАТО ,оттуда уже пришли приглашения,планы и сроки по вступлению .
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а это как в анекдоте про свадьбу маньки и принца датского, пол дела, мол, сделано, манька замуж согласна, осталось уговорить принца датского
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не питання хто запрошує Україну в НАТО і ЄС, питання в тому що реальних справ по цим напрямках = 0, і перше - економіка - ввп на кожного українця(((
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Ну ввп в Украине идёт не на каждого украинца ,а на кое-каких украинцев,чьи фамилии хорошо всем известны. 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 457
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та отож, а на інших 0 )))
але я не проте, я про загальний рівень, а він як в слаборозвинених країнах Африки! 57% українців підтримують вступ України до ЄС, понад 44% - приєднання до НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 514
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Украина должна, для начала, выполнить план по евроассоциации, а уж потом начинать
говорить о вступлении в ЕС. Соглашения об ассоциации с ЕС выполнено на 52%.
Лет через 5, возможно, выполним на все 100%.
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-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. (с)
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Уже поздно...НАТО хорошо до войны...А во время войны нужен надежный союзник...Посему нужно говорить нам необходимо разместить базы сухопутные и морские не НАТО, а США..
Какая польза например от ******** или болгар???
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Я вот одного не могу понять, ну что за дебилы живут на востоке? У них там войну из окна видно 5ый год, а они всё равно за росисю...
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Вата упоротая, все по классике, мечтают о ценах на газ, колбасе и как класно жилось в ссср. Сам пятый год *******. И ничем их мнение не "побьешь". Упоротые нахер. Увидишь они еще зеленского выберут.
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Для людей с российским менталитетом война - это праздник. Дадут на шару калаш, одежду, сапоги, кормить будут. А там с калашом можно наотжимать самогону с закусью... А риск смерти - фигня, потому что жизнь - говно, опять же бухому - море по колено.
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живущие на Востоке Украины на самом деле этнические русские. Их завезли туда после того, как местные украинцы умерли от голодомора. Потому-то они и хотят в россию.
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Именно. Это для нас, украинцев - война, а для ваты - это "освобождение" от биндеровцев, правого сектора, хохлов и "возврат в родную гавань".
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Далеко не все там русские, их даже не большинство. Даже в Донецкой области большинство - украинцы. Но русскоязычные. Последствия длительной русификации, когда украинские школы закрывали вне зависимости от желания родителей.
57% українців підтримують вступ України до ЄС, понад 44% - приєднання до НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 8623
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Цитата из предвыборной программы Зеленского.
"Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум"

Теперь понимаете....?
Референдум скажет за НАТО 44% это меньше половины.
И Зеленский будет не причем и кремлядское Ху-ло будет довольное....
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Не прощать Россию!

Не прощать россиянам. Просто не прощать. Не забывать издевки, телевизионный ад, Тузлу, Институт стран СНГ, Брат-2, запреты на ввоз, удары в спину, брызганье слюной, "на Украине", потопленные наши корабли, "недоязык", Мишу Леоньтева, "квази-нацию", Латынину, псевдострану", доктора Лизу, голодомор, книги АСТ, 18 рублей за пост, ненависть, высокомерие, трусость, трусость, трусость и подлость, подлость, подлость.

Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.

Или вы думаете, что, когда мы победим в войне, а у них наконец-то сдохнет (прости меня, Господи) Моль, все вдруг расцветет братской любовью?

О да. Канешна. Сначала мы услышим "мы не знали", "нас обманули", "мы не виноваты". Катя Андреева придет на работу в сине-желтой блузке, Валерия споет "Червону руту", а Кобзон извинится за "западенских отморозков".

А потом все вернется на круги своя. Или попытается вернуться. Потихоньку, по чуть-чуть, и все-таки опять все снова начнется. Появятся новые Мамонтовы и новые Соловьевы, и телепланктон будет внимать им с открытым от изумления и радости ртом.

Для того, чтобы это не произошло снова - ничего не прощайте. Ничего не забывайте. Когда те, кто вчера поливал мою и вашу страну грязью, вдруг начнут клясться в вечной дружбе, не забывайте.

Наших детей, вытряхивающих копейки из своих копилок.

Женщин, отдающих последнее на пункты сбора помощи.

Безруких и безногих двадцатилетних пацанов в госпитале.

Или когда-нибудь нашей стране придется в третий раз сражаться с фашизмом.﻿

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Якісь дурники..
Та за вступ до НАТО має бути щонайменше 70 відсотків !
Що ж з людьми то таке ?!!!
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---

https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg

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Направление движения раньше решали на референдуме
Логично изменение тоже должен решать народ, не ,,элита,,
Делать надо стандарты ЕС на продукцию и условия жизни
,,элита ,, должна посмотреть рада собирается во вторник
к вечеру а в четверг уже нет форума
Если бы народ так работал на них, как ОНИ на нас
,,элиту,, надо гнать и не избирать кто хоть раз пробыл в раде
Разберуться и без них ,,незаменимых,,.
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Опять пенсы, которых смерть поссать отпустила, будут решать как жить их детям и внукам и в какой армии служить...
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без НАТО Украине не выжить. Россия по кусочку будет отрывать наши территории, постоянно гадить и гадить. Только в НАТО!!!
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Кому из вас,социологи задавали вопросы?кто верит в эту тухту для кретинов?
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Очень интересные цифры.
И они же, судя по покупным рейтингам, типа проголосуют за тех, кто точно пойдет в обратную сторону. 57% українців підтримують вступ України до ЄС, понад 44% - приєднання до НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 6638
Типа Украина пойдет в НАТО, а ее президент в то же время пойдет развлекать комическими номерами ***** на корпоративе в Кремле.
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Обьясните кто нибудь этим шестидесяти процентам дебилов, что если не НАТО, то будет ОДКБ во главе с выжившим из ума от старости Путиным, - совковая дедовщинская подневольная армия в одной казарме с чеченами, бурятами, кыргызами и т.д. Причём, роняющий челюсти от старческого маразма Путин постоянно будет посылать эту гнилую дедовщинскую армию во всякие ахтунги, как выживший из ума Брежнев послал в Афганистан. Забривать будут всех мужчин, такой принцип расейсокй армии. Путину надо очень много пушечного мяса, ему воевать с Западом очень хочется, из-за совково-чекистских амбиций и жажды восстановления совка и варшавского лагеря. А такая война невозможна без пополнения своей армии пушечным украинским мясом, которое он будет ложить под гусеницы противника щедро и без малейшей жалости.
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Благодаря мудрой и дальновидной политике Путина в Украине 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО. Скоро границы НАТО и ракеты будут возле самой РФ. Весь мир смотрит на РФ, как на государство агрессор и не желает иметь с ним дела. Это безусловная победа Путина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос
 
 
 
 
 
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