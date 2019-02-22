 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".
Так, на вопрос, если бы в ближайшее время произошел референдум относительно вступления Украины в Евросоюз, "за" проголосовали 57,1% опрошенных, "против" – 24,2%. Затруднились с ответом 11,7%, не принимали бы участия в таком референдуме - 7%.
Больше всего сторонников присоединения Украины к ЕС – на западе страны (75,9%), и в г.Киеве (70,9), меньше всего – на юге (42%) и востоке (31,5%) Украины. В то же время на юге и востоке больше всего противников евроинтеграции Украины (35% и 51,2% соответственно), а меньше всего противников – на западе (8,3%).
Если бы в ближайшее время произошел референдум относительно вступления Украины в НАТО, 44,3% респондентов поддержали бы такое присоединение, "против" проголосовали бы 32,3% опрошенных. Затруднились с ответом – 16,2%, не участвовали бы в референдуме – 7,3%.
Наибольшее количество тех, кто готов поддержать вступление Украины в НАТО, проживает на западе страны (63,4%) и в г.Киеве (64,5%), наименьшее – на юге и востоке (22,4% и 20,2% соответственно). Больше всего тех, кто готов проголосовать против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу – на юге (50,2%) и востоке (64,5%), меньше всего противников Альянса– на западе (11,9%).
На вопрос о том, каким путем нужно развиваться нашей стране, 37,6% респондентов ответили, что нужно определить свой собственный путь развития с опорой исключительно на свои ресурсы.
Что Украине нужно добриваться членства в Евросоюзе считают 36,4% респондентов, за интеграцию с ЕС при развитии тесных отношений с соседними странами на востоке выступают 11,1% опрошенных. Возобновление тесных отношений с Россией и странами СНГ поддерживают 9,1% . Затруднились с ответом 5,3%, еще 0,8% назвали другой вариант.
Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.
в Україні нема головного - нема гарантій повернення до кацяпів.
"..Aspirants would also be expected:
3. to settle ethnic disputes or external territorial disputes including irredentist claims or internal jurisdictional disputes by peaceful means in accordance with OSCE principles and to pursue good neighbourly relations..;"
"10 березня 2018 року НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта на шляху до приєднання до альянсу."
ну і в НАТО, треба вступати, це однозначно, але з папом це не реально!
идеи чучхе и ульянова-бланка никак не выветрятся
конституцию? Тех кто стремится в НАТО и кого хотят принять в этот союз - принимают
и без записи в Конституции. Петя просто пиарится на этой теме.
але я не проте, я про загальний рівень, а він як в слаборозвинених країнах Африки!
говорить о вступлении в ЕС. Соглашения об ассоциации с ЕС выполнено на 52%.
Лет через 5, возможно, выполним на все 100%.
Какая польза например от ******** или болгар???
"Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум"
Теперь понимаете....?
Референдум скажет за НАТО 44% это меньше половины.
И Зеленский будет не причем и кремлядское Ху-ло будет довольное....
Не прощать россиянам. Просто не прощать. Не забывать издевки, телевизионный ад, Тузлу, Институт стран СНГ, Брат-2, запреты на ввоз, удары в спину, брызганье слюной, "на Украине", потопленные наши корабли, "недоязык", Мишу Леоньтева, "квази-нацию", Латынину, псевдострану", доктора Лизу, голодомор, книги АСТ, 18 рублей за пост, ненависть, высокомерие, трусость, трусость, трусость и подлость, подлость, подлость.
Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.
Или вы думаете, что, когда мы победим в войне, а у них наконец-то сдохнет (прости меня, Господи) Моль, все вдруг расцветет братской любовью?
О да. Канешна. Сначала мы услышим "мы не знали", "нас обманули", "мы не виноваты". Катя Андреева придет на работу в сине-желтой блузке, Валерия споет "Червону руту", а Кобзон извинится за "западенских отморозков".
А потом все вернется на круги своя. Или попытается вернуться. Потихоньку, по чуть-чуть, и все-таки опять все снова начнется. Появятся новые Мамонтовы и новые Соловьевы, и телепланктон будет внимать им с открытым от изумления и радости ртом.
Для того, чтобы это не произошло снова - ничего не прощайте. Ничего не забывайте. Когда те, кто вчера поливал мою и вашу страну грязью, вдруг начнут клясться в вечной дружбе, не забывайте.
Наших детей, вытряхивающих копейки из своих копилок.
Женщин, отдающих последнее на пункты сбора помощи.
Безруких и безногих двадцатилетних пацанов в госпитале.
Или когда-нибудь нашей стране придется в третий раз сражаться с фашизмом.
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Та за вступ до НАТО має бути щонайменше 70 відсотків !
Що ж з людьми то таке ?!!!
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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Логично изменение тоже должен решать народ, не ,,элита,,
Делать надо стандарты ЕС на продукцию и условия жизни
,,элита ,, должна посмотреть рада собирается во вторник
к вечеру а в четверг уже нет форума
Если бы народ так работал на них, как ОНИ на нас
,,элиту,, надо гнать и не избирать кто хоть раз пробыл в раде
Разберуться и без них ,,незаменимых,,.
И они же, судя по покупным рейтингам, типа проголосуют за тех, кто точно пойдет в обратную сторону.
Типа Украина пойдет в НАТО, а ее президент в то же время пойдет развлекать комическими номерами ***** на корпоративе в Кремле.