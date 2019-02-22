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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (794) Орбан (5) нацменьшинства (160) Виктор Орбан (1)

 Законодательство об образовании в Украине "полуфашистское", - глава администрации Орбана Гуйяш

В Будапеште заявили, что надеются на новое правительство после выборов в Украине.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о том, что нынешнее правительство Украины "попирает права нацменьшинств" и приняло "полуфашистский" закон об образовании. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 21 февраля, в Будапеште, сообщает пресс-служба венгерского правительства, ередает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Отвечая на вопрос о грядущих выборах в Украине, он сказал, что искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до нового правительства, потому как не смогла установить связь с нынешним. По словам Гуйяша, "в настоящее время в Украине есть правительство, которое попирает права меньшинств, и приняло "полуфашистское" законодательство об образовании".

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Венгерский чиновник также добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина изменит свое законодательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3113169
 
 
 Топ комментарии
 
Це по мадярскі - Гуйяш , а по українські - Хуйяш ...
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-- Обниматься некогда, -- сказал Бендер, -- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли. -- Каррраул! -- завопила вдова.(с)
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Чурки приуральские. Понаехали в Европу и кричат о европейских ценностях.
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Це по мадярскі - Гуйяш , а по українські - ***** ...
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Кто бы гавкал, когда партия самого Орбана ультро-правая, иными словами полностью фашистская.
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они даже к ультра-правым не имеют никакого отношения …..они просто больные люди.
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Пошел на хрен, наше образование, что хотим, то и делаем.
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На такое наглое заявление, Украина должна была бы отреагировать введением изучения украинского языка с первого, а не пятого класса!
Такая ответка, ну очень быстро привела бы всех "орбанов" в чувство!
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А также Корбана, Гройсмана, Вальцмана....
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Вам тоже не позволяют учиться на венгерском?
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кто-нибудь, скажите Гройсману что он "полуфашист", и придержите его шоб не упал, когда он будет долго смеяться..
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https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807

«Латвії
було нелегко. Російськомовне населення виступило проти, вийшовши на
демонстрації і мітинги - вони хотіли і далі навчатися своєю мовою. Що сказала
Латвійська влада? А те, що у них є своя історична батьківщина, тож або
дотримуйтеся Латвійських законів, або вас ніхто не тримає - отримуйте освіту
своєю мовою на історичній батьківщині»,
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Це робить країна, де немає жодної української школи!А в Україні для нацменшин
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода.



"Ні, це неможливо. Угорці взяли за звичку вести брудну домашню
політичну гру, як вони це вже робили кілька років тому щодо Словаччини. Так
само вони поводяться і щодо Румунії. Це не що інше, як брудна націоналістична
політика, в яку грає Угорщина", - заявив Більдт.
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высшее руководство в Венгрии - **************
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Бзік попою якоїсь напівмавпи чи то напівлюдини з наддунайської тайги якось мені байдуже.. Нехай її сородічі по стаї нюхають чим там те створіння набзікало.. 😕😕😕
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Голосуйте за Зе! Он перед всем извинится!
Законодавство про освіту в Україні "напівфашистське", - глава адміністрації Орбана Гуйяш - Цензор.НЕТ 5238

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Даже такОе понимает, что при Земе Украине буде хана.
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прочитав заяву Гуляша
@
щиро зіганув

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Пособники нацистов венгры стали пособниками рашистов
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Прав таки Черчель был когда говорил , что фашистов будущего будут называть антифашистами . Я понимаю , что за кацапское бабло , они еще и не такие песни петь согласны , но так палиться откровенно это перебор.
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Трианонский договор и чувство единства венгров

Вот этой херней (кстати, не нашел, где там переключиться на укр. мову, что характерно) парят моск нашим закарпатцам.
И кто после этого фашист? Не тот ли, кто не так давно надеялся вместе с Гитлером на "собирание земель" и кому и теперь насрать на принципы европейской безопасности типа всяких там суверенитетов и неприкосновенностей границ?
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І це стверджує офіційна особа краіни, яка була союзником гітлерівськоі німеччини.
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проросийское совкобыдло надеется на смену власти в Украине
***** надеется на смену власти в Украине
****** надеются на смену власти в Украине
януковощь надеется на смену власти в Украине
зрадофилы надеются на смену власти в Украине.

что тут можно сказать...мой выбор очевиден Законодавство про освіту в Україні "напівфашистське", - глава адміністрації Орбана Гуйяш - Цензор.НЕТ 429
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Та ні: це вони так насправді за Порошенка виступають. Це нова методичка від юлькоботів: ***** всіх підтримує відкрито (і асада, і мадуру, і Іран, і Лє Пен, і ********), а от Порошенка - таємно; бо ***** бреше, завжди - але не завжди
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Несчастные надеются, что-то изменить и не знают, как счастлив тот у кого выбора нет.
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Якщо влада не зміниться, то Путіну і нападати не доведеться. Порохобанда все завалить.
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за 5 років не завалила, а тут бах і завалить, твому куратору має бути соромно за тебе, в'юлеботику!
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Я не голосував за юлю в 2010, 2014 і зараз не збираюся. Так, що ви шановний помилилися адресою.
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Треба покінчити з усіма угорськими школами, а ******* просто перестати сюди пускати
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Надо открыть с десяток украинских школ в венгрии и пусть они оплачивают.
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Хотілось би знати, а чим, власне, Орбан відрізняється від фашиста, чи то пак, нациста? Угорщина - колишній добровільний союзник Гітлєра, і щось не чутно було, щоб там проводили денацифікацію, як у Германії.
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Серьезная предъява!
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Та ти шо.
Тобі сподобалось ?
Ти підтримав ?
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Якщо фашист назвав закон наполовину фашистським це вже прогрес!!!
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До Еврофашистской Венгрии Украине еще очень далеко...
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Лише прокацапський пес буде шукати фашизм в Україні.
В росії не знайшов, не побачив.
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Нынешние фашисты венгрии поминали своих дедывоевалифпшистов Второй мировой войны.Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, которые "героически сражались на Дону" во время Великой Отечественной войны.
"Вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, сражавшихся до конца у изгиба Дона. Уважение героям!", - говорится в официальном аккаунте правительства в фейсбуке.
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А почему Нововенгрия позволяет себе разговаривать на венгерском?
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Не зря таких, как Гергей Гуйяш, во Второй мировой в плен не брали.
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Er sagt es so, als ob etwas Schlimmes dabei wäre.
(Він так каже, неначе в цьому є щось погане)
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У 2014-2015 роках да окупації Крима українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Його вивчали 9316 учнів. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер тільки для 371 учня (0,2%), говориться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомірно знищувати українську мову в цій тимчасовій ними окупованій що стала російською фашистською резервацію на українському півострові.
А у проклятій ворожiй личаковiй паРашi (Росії) українських шкіл навіть на 7 мільйонів українців? немає жодної!
Також немає жодної державної української школи і в не зовсім дружньої а більш ворожої нам, зате етнічно близькій маріонетки для проклятої паРаші, в Угорщині.
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Не исключено, что Гуйяшь ставит Украине в упрёк "полуфашизм" по той причине, что для него половины мало. Орбана и Ко не смущает дружба с рф, у которой из 14 признаков фашизма по Бритту или Эко присутствуют все.
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Давно не было слышно мадьярских подонков. Видать из мацквабада зарядили накануне выборов.
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Салашист Гуйяш розповідає нам про фашистів... Законодавство про освіту в Україні "напівфашистське", - глава адміністрації Орбана Гуйяш - Цензор.НЕТ 4088
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Угро-финские братья роисян даже их пропагандонскую риторику переняли.
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А мы-то как надеемся на новое адекватное правительство в Венгрии!!! Ваши ****** уже за**али!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконодательство об образовании в Украине "полуфашистское", - глава администрации Орбана Гуйяш
 
 
 
 
 
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