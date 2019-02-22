 Законодательство об образовании в Украине "полуфашистское", - глава администрации Орбана Гуйяш

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о том, что нынешнее правительство Украины "попирает права нацменьшинств" и приняло "полуфашистский" закон об образовании. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 21 февраля, в Будапеште, сообщает пресс-служба венгерского правительства, ередает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Отвечая на вопрос о грядущих выборах в Украине, он сказал, что искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до нового правительства, потому как не смогла установить связь с нынешним. По словам Гуйяша, "в настоящее время в Украине есть правительство, которое попирает права меньшинств, и приняло "полуфашистское" законодательство об образовании".
Венгерский чиновник также добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина изменит свое законодательство.
Такая ответка, ну очень быстро привела бы всех "орбанов" в чувство!
«Латвії
було нелегко. Російськомовне населення виступило проти, вийшовши на
демонстрації і мітинги - вони хотіли і далі навчатися своєю мовою. Що сказала
Латвійська влада? А те, що у них є своя історична батьківщина, тож або
дотримуйтеся Латвійських законів, або вас ніхто не тримає - отримуйте освіту
своєю мовою на історичній батьківщині»,
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода.
"Ні, це неможливо. Угорці взяли за звичку вести брудну домашню
політичну гру, як вони це вже робили кілька років тому щодо Словаччини. Так
само вони поводяться і щодо Румунії. Це не що інше, як брудна націоналістична
політика, в яку грає Угорщина", - заявив Більдт.
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щиро зіганув
Вот этой херней (кстати, не нашел, где там переключиться на укр. мову, что характерно) парят моск нашим закарпатцам.
И кто после этого фашист? Не тот ли, кто не так давно надеялся вместе с Гитлером на "собирание земель" и кому и теперь насрать на принципы европейской безопасности типа всяких там суверенитетов и неприкосновенностей границ?
***** надеется на смену власти в Украине
****** надеются на смену власти в Украине
януковощь надеется на смену власти в Украине
зрадофилы надеются на смену власти в Украине.
что тут можно сказать...мой выбор очевиден
Тобі сподобалось ?
Ти підтримав ?
В росії не знайшов, не побачив.
Panyi Szabolcs, перевод Романа Химича
"Вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, сражавшихся до конца у изгиба Дона. Уважение героям!", - говорится в официальном аккаунте правительства в фейсбуке.
(Він так каже, неначе в цьому є щось погане)
А у проклятій ворожiй личаковiй паРашi (Росії) українських шкіл навіть на 7 мільйонів українців? немає жодної!
Також немає жодної державної української школи і в не зовсім дружньої а більш ворожої нам, зате етнічно близькій маріонетки для проклятої паРаші, в Угорщині.