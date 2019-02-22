 Законодательство об образовании в Украине "полуфашистское", - глава администрации Орбана Гуйяш

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о том, что нынешнее правительство Украины "попирает права нацменьшинств" и приняло "полуфашистский" закон об образовании. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 21 февраля, в Будапеште, сообщает пресс-служба венгерского правительства, ередает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Отвечая на вопрос о грядущих выборах в Украине, он сказал, что искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до нового правительства, потому как не смогла установить связь с нынешним. По словам Гуйяша, "в настоящее время в Украине есть правительство, которое попирает права меньшинств, и приняло "полуфашистское" законодательство об образовании".

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Венгерский чиновник также добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина изменит свое законодательство.