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 Политика Украины
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 Диаспора просит Трюдо продолжить тренировочную миссию UNIFIER: "Критически важно продолжать тренировать украинских военных"

Украинская громада Канады призывает Джастина Трюдо продлить мандат военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

Об этом говорится в письме, направленном президентом Конгресса украинцев Канады Александрой Хичий премьер-министру Канады Джастину Трюдо и депутатам парламента Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада взяла на себя обязательства поддерживать операции UNIFIER до 31 марта 2019 года. Критически важно, чтобы Канада продолжала и в дальнейшем тренировать украинских военных и сотрудников служб безопасности на действующем или расширенном уровне до 2025 года", - отметила Хичий.

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Она подчеркнула, что операция UNIFIER, которая проводится уже четвертый год подряд, является очень успешной. "В то время, как украинские военные и сотрудники служб безопасности продолжают защищать свою страну от российской агрессии, они должны развивать достижения операции UNIFIER для усиления своих возможностей", - отметила руководительница Конгресса.

Хичий отметила значительный прогресс реформирования в Министерстве обороны Украины, признав, что впереди остается еще много работы. "Мы уверены, что Канада - один из самых надежных друзей и партнеров Украины, и в дальнейшем будет играть ведущую роль в поддержке и усилении оборонных возможностей Украины", - подытожила она.

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Как известно, с 2015 года около 200 канадских военнослужащих обучают навыкам современного боя военнослужащих ВСУ в рамках тренировочной миссии UNIFIER. За четыре года через канадские учения прошли более 10000 украинских военных. Действующий мандат миссии завершается в марте этого года. Украина уже сделала запрос на ее продолжение, однако пока не получила официального ответа.

Источник: https://censor.net.ua/n3113163
 
   
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А канадцы не хотят помочь улучшить жизнь украинцев, чтобы Порошенко удержался у власти? Помощь только военным это недальновидно. Это касается и американцев.
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Что, привык, чтобы за тебя все делали? Начни с себя!
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Диаспора в Канаде - есть чем гордится Украине. Это реальное подтверждение , ЧТО УКРАИНЦЫ В СВОБОДНОМ МИРЕ- сильная самодостаточная таланливая нация
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Вопрос к посольствам Украины в ЕС - вы хоть в курсе СКОЛЬКО украинских семей находится в стране вашей командировки? Вот американские посольства О каждом своем гражданине заботятся . Америкосы - вообще пример
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиаспора просит Трюдо продолжить тренировочную миссию UNIFIER: "Критически важно продолжать тренировать украинских военных"
 
 
 
 
 
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