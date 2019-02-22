 Диаспора просит Трюдо продолжить тренировочную миссию UNIFIER: "Критически важно продолжать тренировать украинских военных"

Об этом говорится в письме, направленном президентом Конгресса украинцев Канады Александрой Хичий премьер-министру Канады Джастину Трюдо и депутатам парламента Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада взяла на себя обязательства поддерживать операции UNIFIER до 31 марта 2019 года. Критически важно, чтобы Канада продолжала и в дальнейшем тренировать украинских военных и сотрудников служб безопасности на действующем или расширенном уровне до 2025 года", - отметила Хичий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна немедленно освободить украинских моряков, - постпред Канады в ООН Арбайтер

Она подчеркнула, что операция UNIFIER, которая проводится уже четвертый год подряд, является очень успешной. "В то время, как украинские военные и сотрудники служб безопасности продолжают защищать свою страну от российской агрессии, они должны развивать достижения операции UNIFIER для усиления своих возможностей", - отметила руководительница Конгресса.

Хичий отметила значительный прогресс реформирования в Министерстве обороны Украины, признав, что впереди остается еще много работы. "Мы уверены, что Канада - один из самых надежных друзей и партнеров Украины, и в дальнейшем будет играть ведущую роль в поддержке и усилении оборонных возможностей Украины", - подытожила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Джастин Трюдо - потомок украинских нацистов", - канадский телеканал посвятил сюжет разоблачению российской пропаганды. ВИДЕО

Как известно, с 2015 года около 200 канадских военнослужащих обучают навыкам современного боя военнослужащих ВСУ в рамках тренировочной миссии UNIFIER. За четыре года через канадские учения прошли более 10000 украинских военных. Действующий мандат миссии завершается в марте этого года. Украина уже сделала запрос на ее продолжение, однако пока не получила официального ответа.