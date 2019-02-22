 "Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

"На совместном совещании облпрокуроров и начальников УВД всем было донесено положение закона: участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей. Задержания, а тем более в наручниках - банальное запугивание. Превышением полномочий", - написал Луценко, комментируя описанную главредом Цензор.НЕТ ситуацию в Сумах.

Юрий Бутусов отметил, что "Мальцев и Лиховид - действительно сотрудники одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Они входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов. И очевидно, что звонок и действия полиции не случайно совпали с сегодняшними 30 обысками в Запорожье, которые провело Государственное бюро расследований и СБУ у подозреваемых в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко. Это ответные действия. Впервые мы видим, как полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко, проводит акцию против структуры БПП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР

"Задержание в Сумах, очевидно, имеет своей целью разогнать встречную информационную волну в связи с обысками в Запорожье, и показать Петру Порошенко, что действия его штаба также осуществляются под контролем. Это очень сильный политический сигнал. МВД и полиция очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента. Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах", - подчеркнул Бутусов.

Напомним, 21 февраля. прокуратура Сумской области заявила, что сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание. Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что "сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ". В этот же день сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.