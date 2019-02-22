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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2684) выборы (21128) ГПУ (9028) Луценко (7333) подкуп (409) Нацполиция (8970) Порошенко (16402) СБУ (13251) Сумы (595) Тимошенко (24134) Батькивщина (1774) Блок Петра Порошенко (1580)

 "Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал события в Сумах, где прокуратура начала уголовное производство по поводу незаконных действий полиции в офисе политической партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

"На совместном совещании облпрокуроров и начальников УВД всем было донесено положение закона: участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей. Задержания, а тем более в наручниках - банальное запугивание. Превышением полномочий", - написал Луценко, комментируя описанную главредом Цензор.НЕТ ситуацию в Сумах.

Юрий Бутусов отметил, что "Мальцев и Лиховид - действительно сотрудники одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Они входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов. И очевидно, что звонок и действия полиции не случайно совпали с сегодняшними 30 обысками в Запорожье, которые провело Государственное бюро расследований и СБУ у подозреваемых в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко. Это ответные действия. Впервые мы видим, как полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко, проводит акцию против структуры БПП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР

"Задержание в Сумах, очевидно, имеет своей целью разогнать встречную информационную волну в связи с обысками в Запорожье, и показать Петру Порошенко, что действия его штаба также осуществляются под контролем. Это очень сильный политический сигнал. МВД и полиция очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента. Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах", - подчеркнул Бутусов.

Напомним, 21 февраля. прокуратура Сумской области заявила, что сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание. Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что "сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ". В этот же день сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей, - Луценко об инциденте в Сумах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113161
 
 
 Топ комментарии
 
Своим все,остальным закон !
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Как же "керманыч" боится потерять власть.
"В слезах и соплях..."
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Не зря заднепроходной поставил кагтавого ген. плокулолом.
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Не зря заднепроходной поставил кагтавого ген. плокулолом.
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пусть генпрокурор и кум Порошенко сначала объяснит на какую зарплату он заработал дом 859 кв. метра,не занимался ли он коррупцией случайно,не отпускал ли воров в законе,а потом может задавать вопросы Тимошенко и лепить пленки Курченко по Саакашвили
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Это будут самые демократические выборы в истории независимой Украины... "Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах - Цензор.НЕТ 9893
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а что тут плохого? это не тишь и благодать, как при овоще
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да нормальные выборы для переходной демократии, не стоит особо иронизировать или посыпать голову пеплом
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интересно сколько эта демократия будет переходной и как дожить до настоящей демократии...?
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А не голосуй за ******* и клоунов и доживешь
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Плохо, что все проходные кандидаты ****** большей или меньшей степени.
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выбирай меньшее, что не ясно??? порох - наименьший *****, это однозначно
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Ну так и планирую. Только в первом туре всё равно за пороха рука не поднимается. Во втором прийдется за него.
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А дурачкам бесплатное лечение в дурке. Чисто мусорская схема у авакяна: аноним позвонил, спецгруппа вдруг сразу возбудилась (и то правда, не убийство ж какое, не грабеж, не изнасилование) и сразу на вылет. Сразу наручники, а кто там был, что за деньги, какие деньги, кто кому палатил и платил ли вообще - не важно. Удивлен разве что тем, что наркоты мусора не подкинули.
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А наркоты не хватило "Учасників виборів можна обшукувати лише за рішенням суду, затримувати лише при скоєнні підкупу виборців", - Луценко про інцидент у Сумах - Цензор.НЕТ 2375 по дороге всю израсходовали "Учасників виборів можна обшукувати лише за рішенням суду, затримувати лише при скоєнні підкупу виборців", - Луценко про інцидент у Сумах - Цензор.НЕТ 1165 от того и не подкинули "Учасників виборів можна обшукувати лише за рішенням суду, затримувати лише при скоєнні підкупу виборців", - Луценко про інцидент у Сумах - Цензор.НЕТ 3862
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это, что бы не расслаблялись однотуровые... профилактика
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неужели Аваков имеет право поддерживать кандидата, а не быть блюстителем закона. Грязная возня и нездоровая агитация на всех ресурсах, вк. Цензор. Статьи наполовину фейковые, втягивание родственников, звонки не зная от кого и зачем....Война, а кандидаты играют в ясли.
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понимает бе-бе-бе, что парламентские выборы не переживет, и хочет нового преза, чтобы договориться
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Он с ней друг друга нашли - безграничная власть НАВСЕГДА - их общая цель
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неужели Порошенко имеет право отдавать такие приказы по выдворению Саакашвили и тяганию его за волосы по ресторану?А не быть блюстителем Конституции


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- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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В нашей стране половина экономистов, а другая - юристов. Уж, очень, режет слух свободная трактовка норм права
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Как же "керманыч" боится потерять власть.
"В слезах и соплях..."
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ну да, кацапам любой, кроме порошенко хароший?
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да, мне кацапов сразу видно, какие бы ники они не брали и как бы не пытались выглядеть проукраински
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Они михо тоже ненавидели))) посмотри что этот клоун в Украине творил.
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один клоун плохо, надо еще один???? назло маме отморожу уши?
Да и хачапури для них самый лучший, капитулировал на условиях кацапидаров. Вану с ее "ни один танк не должен выйти из воинской части" сравни
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Поэтому я считаю что эти все кандидаты единая целая банда. Танки он решил вспомнить))) а кто такой Турчинов не крош ли йульки случайно?)) Вдруг резко святым стал?))) Что он сделал такого?
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Турчинов поменялся, тянет свою часть лямки в СНБО и не волает на каждом углу, а потому к нему отношение нормальное
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Боже мой, помню как вы на вертолетах аресты проводили . Громкий пук.- ловим., пистим, отпускаем , ловим, пистим , отпускаем... Хоть бы не позорились
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не будьте наивной девушкой,никто их не пистит,схема выглятит как ловим,решаем вопросы и отпускаем,зачем же их пистить бесплатно
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А они что, особенньіе граждане, єти участники вьіборов?
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Вчера. Антон Арсенович: ... после телефонного звонка о возможном подкупе полиция выехала на место возможного правонарушения!!!".

Полициция выехала и зафиксировала ЧТО?
После вчерашнего сообщения от Антона Арсеновича в фейсбуке ( Аваков отлайкался собственной персоной ) больше никаких подробностей нет.....
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Зафиксировала, что в подвале непонятно кто занимается непонятно чем. Все правильно сделала. Нечего по подвалам прятаться.
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Откуда информация?
Повторю, на странице в фейсбуке у Геращенко после вчерашнего поста до сих пор нет никаких подробностей. Можете убедиться.

Антон Геращенко
11 год ·
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А они вам обязаньі докладьівать? А я и не знал
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Конечно обязаны. И не мне одной, а всему обществу, за счет налогов которого получают зарплату как Аваков и его подчиненные, так и нардеп Геращенко.

Вы откуда узнали про какие-то подвалы?
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Юрчик все понятно с вашей сворой))) ворон ворону глаз не выклюет.
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Не спешите с выводами! Сейчас ещё генпрокурорша свой "комментарий" добавит и только тогда уже можно будет судить что законно, а что нет!
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У хряков єто "руководитель построения сетей"
А у юльки єто "избирательная пирамида"
Прикольно хряки язьіком чешут
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это какой то беспредел - человек сообщает о преступных действиях, а полиция не может действовать, потому что очкарик сказал - "петю нельзя трогать". ГОТОВЬТЕСЬ ЛЮДИ - ТРЕТИЙ МАЙДАН БУДЕТ!
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нет, вана или вувузела Майдан не подымут
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разве что Сеня обосрется на подходе и народ соберется посмотреть, как он себе кулю в лоб пустит
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вана и 1000 человек без денег не соберет, на Полоде 2 недели назад 500 пришло, и то, видать, половина проплаченная
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Внучка покойного мольфара Гоя сказала что будет. Короткий но с кровью. Желательно чтоб єто бьіла кровь соевьіх олигархов
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Да, соберется на Майдане вана, вувузела, мураєв, рабинович, каламоська, последний заднепроходной и т.п. - и всех их одной бомбой. Короткий и кровавій Майдан - одобряю!
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скурвився лесь, пішов смоктати сою
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"Участников выборов можно обыскивать только по решению суда"... А всех остальных граждан можно арестовывать и обыскивать без суда и следствия.
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"Учасників виборів можна обшукувати лише за рішенням суду"

а что в шоколадных есть какие то трудности с получением решений суда ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах
 
 
 
 
 
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