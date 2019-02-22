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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин изменил порядок выезда детей за границу

Кабмин министров Украины внес ряд изменений в порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в постановлении правительства №117 от 20 февраля.

"Правительство приняло в новой редакции порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление. Документом установлен перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки)", - говорится в постановлении.

Кроме того, документом предусмотрено: представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и места пребывания; сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования; обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета; предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

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Также установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украине).

Источник: https://censor.net.ua/n3113160
 
   
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Теперь будем и детей растамаживать. Кабмин изменил порядок выезда детей за границу - Цензор.НЕТ 1604
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Да нет, просто теперь наших детей не будут приглашать в семьи за границей. Потому что надо будет предоставлять кучу справок, что ты не судим, не алкаш, на нарик, не псих. Нашу бюрократию хотят перекинуть и за "бугор" Вряд ли кто захочет собирать такие справки.
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Думаю тут расчет другой - пока соберут все справки у тех детей уже давно свои дети появятся.
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правильно, за границей и пэцины дети смогут разобраться,
поголодать в Англиях,
а быдло должно привыкать хозявам жЫзни пользу приносить,
нечего шляться,
надо работать ...
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Напевно найбільше бидло це кацап і такий прихвостень кацапський як ти.для якого мілий руцкій мір напітся нажратся обригатся і обосратся.Обсерати державу Україна і українців при тому прикриватися українським паспортом в цивілізованому світі.
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Барыги доят население, как дойную корову. Ни один участок не должен простаивать - всё должно мироточить баблом в шоколадный карман.
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ожидаемый подготовительный шаг. из уехавших поработать за кордон, добрая доля интегрировавшихся не надумает возвращаться в ближайшее десятилетие. ессно они начнут вывозить к себе семьи, спасать детей, как впрочем это делают сейчас можновладці, отсылая своих на учёбу после которой практически никто на пмж не вернётся. и это нормально. тем более, для простого народа это единственный способ, чтобы дети освоили полностью иностранный язык и получили европейское образование. после выборов из таких "44х кандидонов" - ожидаемо, что отток народа может только увеличиться. следующими шагами будет запрет выезда всех детей за кордон и молодёжи до определённого возраста.
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