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 Для миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в Украине назначат спецкоординатора, - Лайчак

Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак назначит спецкоординатора для руководства краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине.

Об этом Лайчак заявил во время 18-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На важности предстоящих президентских выборов в Украине и не нужно акцентировать. Наше Председательство, конечно, будет играть свою роль. Я назначу специального координатора для руководства краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, как я это сделал для Молдовы, назначив Вас, господин президент (президента ПА ОБСЕ Георгий Церетели. – Ред.)", - сказал Лайчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/n3113159
 
 
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Смеюсь не могу.
Наблюдатели кризисов с кризисом.
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Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак
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Комментарий по двум новостям слили в один ответ? Прилепите сюда еще петуха из говна и Венесуэлу. Причем здесь кризис в Украине к президентским выборам?
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посадят этих наблюдателей в высшие эшелоны власти и повезут по Украине куда следует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в Украине назначат спецкоординатора, - Лайчак
 
 
 
 
 
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