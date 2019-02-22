 Для миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в Украине назначат спецкоординатора, - Лайчак

Об этом Лайчак заявил во время 18-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На важности предстоящих президентских выборов в Украине и не нужно акцентировать. Наше Председательство, конечно, будет играть свою роль. Я назначу специального координатора для руководства краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, как я это сделал для Молдовы, назначив Вас, господин президент (президента ПА ОБСЕ Георгий Церетели. – Ред.)", - сказал Лайчак.

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