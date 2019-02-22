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 Оккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года

Оккупанты планируют запустить первый пассажирский состав по Керченскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, которые идут на оккупированный полуостров, откроется в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко в четверг на заседании круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии "Крым. Сезон - 2019".

"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", - сказал Резниченко.

По его словам, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира. Стоимость проезда определит перевозчик, но планируется, что будет не выше, чем в среднем по России.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Керченского моста начали устанавливать шумозащитные экраны и стойки освещения.

Также на Цензор.НЕТ: Да кому он нужен! И так завалится через несколько лет, - командующий ВМС Воронченко о Керченском мосте. ВИДЕО

Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3113153
 
 
 Топ комментарии
 
Бажаю щоб козлорожих в тих теплушках було побільше... Счастливого пути в родную говень..😃😃😃
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Бажаю щоб козлорожих в тих теплушках було побільше... Счастливого пути в родную говень..😃😃😃
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- Сегодня все едут домой.
- УРА!
- В топке паровоза.
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А почему,- аж в сентябре (когда пляжный сезон уже закончится)?
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Надеюсь, мост потерпит до 8 декабря, не рухнет раньше времени...
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какой мост? его же нет! это все Мосфильм!
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Касаб, надеюсь ты будешь в том поезде, который рухнет вместе с мостом...
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Ну да, руцкий, у вас же есть надежда - путен То ленина закатывали в стеклянный гроб, то сталина. А путена то ж закатаете? .... Тупые рабы, итить
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О, белорусская вата подтянулась. Давайте начинайте рассказывать украинцам, что их страна в руинах, все выехали и газа осталось на два дня. А, да! Еще в Украине идет гражданская война.
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Нет такой страны "россия", есть страна "404"
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Мост есть, и поток транспорта через него небольшой есть, НО паромная переправа работает! Где ещё (в мире) параллельно/рядом с новеньким мостом (последнее слово техники!) продолжает действовать паромная переправа?
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Удмурт, чаво сам себе лайки ставишь? От же дэбыл
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Он думает, что об этом никто не узнает))
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"Оккупанты планируют запустить первый пассажирский состав по Керченскому мосту 8 декабря".

Рік вкажіть будь ласка. Оккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту 8 декабря - Цензор.НЕТ 8694
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"Перевозками будет заниматься ОТДЕЛЬНАЯ транспортная компания"
Аэрофлот в Крым не летает
РЖД в Крым не поедет
Санкции - они такие
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А ваше ***** говорит другое. "На Западе воссоединение Крыма с Россией называют "аннексией", то есть силовым захватом, и при этом накладывают санкции, которые затрагивают все население полуострова. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос крымского журналиста об ограничениях в отношении полуострова"
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20181220/1115783775.html
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> Аэрофлот в Крым не летает
Андрей, вы же не хотели никого обмануть, правда? Просто вас ввели в заблуждение
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А таки доведеться тобі поїхати.. Счастливого пути..😃😃😃
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ЛЛжетурок, смени прокси на свой вонючий атриколор
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Поезд в ад. Путлер поведет локомотив. Парочка проездов с пафосом и шумом и закрытие на ремонт. Вечный.
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Надеюсь поезд будет герметичным, с запасом воздуха для пассажиров.
Ну а что, можно будет даже нахаляву снять фильм-катастрофу, про подводный поезд.
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залізницю, кацяпи, в Крим роблять не для цивільних,
головне це доставка військ, яз, вантажів, тобто зниження витрат на логістику!
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Советское быдло по БАМу тоже запустило пару вагонов Говна....в 1973 году..американцы в шоке уже почти 50 лет..от баранов рюсских
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Так а хто совок в Україну приніс? "Харьковскоє ополчєніє" з пітерської матросні та іншого лайна під проводом Муравйова? А Ленін казав- нас там нєт, ето мєстноє ополчєніє. Так що будуємо державу на правді, були окупанти з місцевими колаборантами.
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Не було радості в Україні коли лізли кацапи. Ви просто не знаєте історію.
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"С радостью прінялі"? Ви смієтесь? Я проживаю у 20км від Києва, у нас точились бої з окупантами, цілі села брали зброю до рук та били гадів. Поряд з моїм містом є с.Пінчуки, чоловіки поголовно воювали проти червоної зарази, після війни їх репресували. Знаєте що сталось у 41? Коли відступала частина нквд, то їх здали місцеві. Ось як з радістю прийняли. У Київській області був шалений спротив. Не потрібно розповідати про захід, центр, схід- це байки з рос.змі. А державу ми будемо будувати по своєму, окремо від рф. І ми пам'ятаємо про колаборантів. І про тих, хто були 100 років тому, і про ********.
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Після того як винищили та репресували тих, хто був проти, а потім репресували тих, хто був за. Пропаганда російських змі дуже легко розбивається, бо пропагандисти не були в Україні, і не знають її історію з першоджерел
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Вот в том и беда, что в Украине еще осталось много совкострадателей типа вас и Литвина, который вам лайки ставит.
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Як же росіяни хочуть поріднитись із нами, аж пищать. А як солодко заливають- мижебратья, одіннарод. І менталітет один, і в ссср всі гарно та дружно жили. Шановний, ця метода не пройде, особливо на цензорі. Ми можемо гризтись, кому який політик до вподоби, багато чи мало корупціонерів сидить, проте коли мова заходить про російську вату та совок- ми одностайні.
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А Медвин та Ісайки? Теж Київська область. Почитайте, як любили окупантів.
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А почему вы считаете, что Украина ненормальное государство? Вы там живете или просто зашли поплеваться? И как это "поголовная часть"?
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Проблема в том, что слово "строить" к БАМу не относится. Строить - это созидать. А те тысячи километров рельсового железа никак не используются. Там никто не ездит. Все оказалось большим пиар-пшиком.
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Какой бред... Вы хоть поинтересуйтесь темой. БАМ сейчас не справляется с нагрузкой, его расширяют (строят новые тоннели и разъезды).
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первые пассажиры надо понимать будут сотрудники гру и фсб наверное
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Литер в один конец. На дно. Крабы уже скучают.
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Еду я на родину,пусть Кричат РАБссия,а она мне нравицца,пусть и не красавица...Зато Дебильная и во все ДЫРЫ Сильная Оккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года - Цензор.НЕТ 5368
Юрий Шевчук... ДДТОккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года - Цензор.НЕТ 5368
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Я одного не пойму 5 лет идёт война ,а ватники думают что свободно будут пересекать чужую границу и проникать безнаказанно в оккупированный Крым? Украинцы всё помнятОккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года - Цензор.НЕТ 3400
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Курва, Фобос грунт вони вже запустили. Дійшла черга до поїзда? По традиції, в ньому повинні їхати проектанти, експерти та будівельники.
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Ти дивись, які негідники!
Це ж так кримчани можуть ніколи і не захотіти щоб Крим повернувся до складу України.
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Так то им ща только поездов не хватает? Ну ясно-понятно. А когда уже ФСБ займётся крысянами, которые по биометрику к фожиздам толпами прут из говени?
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Народная мудрость гласила: никогда не беги впереди паровоза. Любопытство на самом деле порок. Чуть-чуть терпения, и всё узнается само.
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Там и так вода грязная. Не хватало еще, чтобы ржавый поезд на дне валялся.
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В 1919-1920 ггодах Рюсская падаль потопила 110 кораблей вышедших из Крыма с беженцами..в основном женщинами детьми и стариками..
Крысы рюсские КРАСНОПУЗЫЕ..вы не народ ВЫ ПАДАЛЬ... шакалы...
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Зазвичай не можна бажати поганого, але не в цьому випадку. Крадене не йде на користь, тому нехай той керченський міст впаде разом з поїздом.
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Что вы несете? Кацапье украло Крым, а вы мелете, что украинцы строят государство по-кацапски да еще и по-совестски.
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***** же обіцяв, що кацапи потраплять до раю... Така перспектива має тішити козломордих пасажірів поїзду підорашка.
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Крым ваш говорите???ПАСКУДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Рюсские... если КРЫМ ваш был в 1919 году и в 1920...то я рад что рюсская падаль утонула в Черном море..Слава Дзержинскому и чЛЕНИНУ
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танки по нему поганяйте, шоб быстрее осыпался)))
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Я когда-то стишок сочинил, они его как лозунг для первого поезда из Керчи в Рашу могут использовать:

"Мы едем в гости к Крабе!
Скорей бояру лей!
Всем выдадут две ласты,
а к ним еще и клей!"

Если что - слово "Крабе" можно заменить на "крабам". Я, как автор, разрешаю. Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 5483
По неподтвержденным данным, это произведение было у меня украдено и репетировалось хором Александрова прямо в самолете.

Россияне, смс с благодарностями можете высылать на номер +38050565
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Груз-400

Что произошло с предназначенными для Китая зенитными ракетами

...Ракеты, по сообщениям СМИ, перевозили морем на судне «Никифор Бегичев». Судно попало в шторм в районе Северного моря и Ламанша, и ракеты были повреждены, причем все сразу, да так, что было решено их уничтожить. Многомиллиардный контракт с КНР на поставку С-400 был подписан еще в 2015 году и должен быть уже полностью выполнен. Но теперь исполнение контракта откладывается по меньшей мере до конца 2020 года....
Далее -- https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/21/79636-gruz-400
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Я тоже 50 лет назад сочинил стишок....про бЫдло Кремля...:
Вот сижу я на сарае...
Вихри нежные крутя...
Водки нет,а Баба Рая
Горбачева предупреждая..
Миша,мой Сенатор круче Рая! Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 4806 Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 4806 ...
Перестройка Горбачева пабедит Гитлера, Америку и Рейгана
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на конец то крымские татары хоть денег заработают на туристах, а то хахлы со своей картошкой приезжали ни какого навара не было.
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Прошлым летом одна крымчанка написала в ФБ: "Опять приехала одна пьянь и рвань". У них там с россиянами взаимная любовь.
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Плешивый Хмырь сказал что попадет в РАЙ..быдло Мавзолейное вы верите ХМЫРю КГБэшному? Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 1672
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Я знаю что многие не верят в астрологию как науку, но кому все же интересно , то Крымский мост лучше сразу переименовать в Кровавый ( из- за него веселья будет очень много, запасайтесь пивом и воблой)))))))))))
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По прогнозам Вольфа Мессинга,братана Сралина,Гриши Распутина,братана Николая -2,крымский мост простоит ровно 1 000 лет. Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 315Джуна Давиташвили межд прочим была не братаном Брежнева...
Почему Ведьмы и Ведьмаки Окружили вонючий Кремль,очень Вонючтий 600 лет назад,догадайтесь с одного раза... Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 315 Окупанти планують запустити перший пасажирський потяг по Керченському мосту до кінця року - Цензор.НЕТ 315
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Ансамбль песни и пляски Российской армии Александрова им. Ихиандрова, пополнится новыми исполнителями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года
 
 
 
 
 
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