 Оккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко в четверг на заседании круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии "Крым. Сезон - 2019".
"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", - сказал Резниченко.
По его словам, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира. Стоимость проезда определит перевозчик, но планируется, что будет не выше, чем в среднем по России.
Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Керченского моста начали устанавливать шумозащитные экраны и стойки освещения.
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Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.
При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.
В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.
- УРА!
- В топке паровоза.
Рік вкажіть будь ласка.
Аэрофлот в Крым не летает
РЖД в Крым не поедет
Санкции - они такие
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20181220/1115783775.html
Андрей, вы же не хотели никого обмануть, правда? Просто вас ввели в заблуждение
Ну а что, можно будет даже нахаляву снять фильм-катастрофу, про подводный поезд.
головне це доставка військ, яз, вантажів, тобто зниження витрат на логістику!
Юрий Шевчук... ДДТ
Це ж так кримчани можуть ніколи і не захотіти щоб Крим повернувся до складу України.
Крысы рюсские КРАСНОПУЗЫЕ..вы не народ ВЫ ПАДАЛЬ... шакалы...
"Мы едем в гости к Крабе!
Скорей бояру лей!
Всем выдадут две ласты,
а к ним еще и клей!"
Если что - слово "Крабе" можно заменить на "крабам". Я, как автор, разрешаю.
По неподтвержденным данным, это произведение было у меня украдено и репетировалось хором Александрова прямо в самолете.
Россияне, смс с благодарностями можете высылать на номер +38050565
Что произошло с предназначенными для Китая зенитными ракетами
...Ракеты, по сообщениям СМИ, перевозили морем на судне «Никифор Бегичев». Судно попало в шторм в районе Северного моря и Ламанша, и ракеты были повреждены, причем все сразу, да так, что было решено их уничтожить. Многомиллиардный контракт с КНР на поставку С-400 был подписан еще в 2015 году и должен быть уже полностью выполнен. Но теперь исполнение контракта откладывается по меньшей мере до конца 2020 года....
Далее -- https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/21/79636-gruz-400
Вот сижу я на сарае...
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