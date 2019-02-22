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 Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак

Кризис в и вокруг Украины продолжает подрывать безопасность во всем регионе ОБСЕ.

Об этом заявил Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время 18-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кризис в Украине и вокруг нее продолжает подрывать наши принципы и угрожать нашей безопасности. И именно гражданские платят самую большую цену", - сказал Лайчак.

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По его словам, во время визита в Украину в прошлом месяце он собрал отзывы от наблюдателей ОБСЕ и обратился к украинским партнерам с призывом активно содействовать продолжительному прекращению огня.

"Я совершил визит в Москву в прошлый вторник и передал тот же самый месседж в поддержку диалога нашим российским партнерам", - добавил он.

Он напомнил, что одним из приоритетов Словацкого председательства в ОБСЕ является эффективное использование и развитие инструментов ОБСЕ для предотвращения, смягчения и урегулирования конфликтов.

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Председатель ОБСЕ также подчеркнул важность стратегического партнерства ОБСЕ с другими международными организациями, в частности с Советом Европы и СБ ООН. По его словам, с целью гармонизации и лучшей поддержки совместных усилий он посетит на следующей неделе Совет Европы и СБ ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3113148
 
 
 Топ комментарии
 
КТО НИБУДЬ СКАЖЕТ ЭТОМУ УШЛЕПКУ И НЕ ТОЛЬКО ЭТОМУ,,ЧТО У НАС НЕТ КРИЗИСА. У НАС АГРЕССИЯ МОСКОВИИ.
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Шановні європейці наш Президент вже вам пояснив--"Якщо росія перестане стріляти настане мир, якщо Украіна перестане стріляти не стане Украіни.
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більше з кацяпами спілкуйся, і буде всім вам безпека! Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 9901
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Интеиесно то как.
Кризисс в Украине , а мессиддж про прекращение огня передал своим российским партнерам.
Так всегда бывает если постоянно врать.
В конце концов заврешься и потеряешь авторитет.
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І до вас дістане. Коли косметички підуть на Берлін.
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більше з кацяпами спілкуйся, і буде всім вам безпека!
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КТО НИБУДЬ СКАЖЕТ ЭТОМУ УШЛЕПКУ И НЕ ТОЛЬКО ЭТОМУ,,ЧТО У НАС НЕТ КРИЗИСА. У НАС АГРЕССИЯ МОСКОВИИ.
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У них поняття ще 14 року, коли думбаси кидались під гусениці.Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 6264
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Я совершил визит в Москву в прошлый вторник и передал тот же самый месседж в поддержку диалога нашим российским партнерам

да уже, по истине партнер, гнать в зашей таких "переговорщиков" партнер он блд.
Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7601
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опять идиота какого-то выбрали. Ну и публика там собралась
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Шановні європейці наш Президент вже вам пояснив--"Якщо росія перестане стріляти настане мир, якщо Украіна перестане стріляти не стане Украіни.
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А чтобы лучше вникнуть в ситуацию, г-ну Лайчак нужно не писульки от полуслепого ОБСЕ принимать, а увидеть происходящее с "нулевки". Тогда определение "кризис" в Украине мигом трансформируется в термин "война и агрессия" россии против Украины. И будет возможность с высокой трибуны своей организации донести этот месседж до мировой общественности.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак
 
 
 
 
 
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