 Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак

Об этом заявил Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время 18-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кризис в Украине и вокруг нее продолжает подрывать наши принципы и угрожать нашей безопасности. И именно гражданские платят самую большую цену", - сказал Лайчак.
По его словам, во время визита в Украину в прошлом месяце он собрал отзывы от наблюдателей ОБСЕ и обратился к украинским партнерам с призывом активно содействовать продолжительному прекращению огня.
"Я совершил визит в Москву в прошлый вторник и передал тот же самый месседж в поддержку диалога нашим российским партнерам", - добавил он.
Он напомнил, что одним из приоритетов Словацкого председательства в ОБСЕ является эффективное использование и развитие инструментов ОБСЕ для предотвращения, смягчения и урегулирования конфликтов.
Председатель ОБСЕ также подчеркнул важность стратегического партнерства ОБСЕ с другими международными организациями, в частности с Советом Европы и СБ ООН. По его словам, с целью гармонизации и лучшей поддержки совместных усилий он посетит на следующей неделе Совет Европы и СБ ООН.
Кризисс в Украине , а мессиддж про прекращение огня передал своим российским партнерам.
Так всегда бывает если постоянно врать.
В конце концов заврешься и потеряешь авторитет.
да уже, по истине партнер, гнать в зашей таких "переговорщиков" партнер он блд.