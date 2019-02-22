 Путин о вероятности отключения России от мирового интернета: "Теоретически это возможно""

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом он сообщил российским СМИ.
"Вы знаете, я же не могу за наших партнёров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. Но не только. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически всё возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать", - сказал он, отвечая на вопрос существует ли угроза отключения России от мирового интернета.
При этом Путин отметил, что РФ не собирается сама себя отключать: "Не собираемся. Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям: и по линии спецслужб, и по линии экономики, и политики. Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовыми, готовиться, во всяком случае".
В.И.Ленин
(с) Терри Пратчетт
А загалом, непогана ідея, осточортіли вони. На ютубі, на форумах, своїми кібератаками.
«Я Вам потом скажу. У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку, - сказал, жестикулируя, Путин. - Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить, ОТКЛЮЧИМ!».
Інтернет перетвориться в Черурнет с внешними половыми органами Інтернета.
(с)Терри Пратчетт
повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям: и по линии спецслужб!!!
"НУ ваще" розум закінчився.
"Чё(?)***(!)Рашка" - новая российская виртуальная реальность, реальнее с каждым днем.
👏👏👏👏👏
👍👍👍👍👍