EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  3996  45
Все про:интернет (1464) Путин (24615) Россия (72099)

 Путин о вероятности отключения России от мирового интернета: "Теоретически это возможно""

Президент РФ Владимир Путин допустил вероятность отключения России от мирового интернета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом он сообщил российским СМИ.

"Вы знаете, я же не могу за наших партнёров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. Но не только. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически всё возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать", - сказал он, отвечая на вопрос существует ли угроза отключения России от мирового интернета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума поддержала в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета. Против выступили все, кроме "Единой России"

При этом Путин отметил, что РФ не собирается сама себя отключать: "Не собираемся. Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям: и по линии спецслужб, и по линии экономики, и политики. Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовыми, готовиться, во всяком случае". 

Источник: https://censor.net.ua/n3113146
 
 
 Топ комментарии
 
Как же я буду наслаждаться скулежом всех уеб@нков, которые не отказались от рунетовского контента в начале войны.
 показать весь комментарий
 
Россия себя точно не будет отключать, у неё кнопки для этого нет, она просто топором кабеля обрубит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
 показать весь комментарий
 
 
мляя, где ты их (цитаты) берешь? )) как ты успеваешь твк быстро их вставить? ))
 показать весь комментарий
 
"Интернет цитирование - не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор"

В.И.Ленин
 показать весь комментарий
 
 
На мордорском пляже все без исключения являются членами тайной лиги дураков )
 показать весь комментарий
 
"И тут декан произнес магическую фразу, на протяжении многих веков служившую двигателем науки и прогресса: - А почему бы нам не смешать все это и не посмотреть, что получится?"...
(с) Терри Пратчетт
 показать весь комментарий
 
 
ватники будут с утюга или с лопаты заходить в инет Путин о вероятности отключения России от мирового интернета: "Теоретически это возможно"" - Цензор.НЕТ 5606
 показать весь комментарий
 
 
так у них же китайский, зачем им мировой
 показать весь комментарий
 
 
Как же я буду наслаждаться скулежом всех ***@нков, которые не отказались от рунетовского контента в начале войны.
 показать весь комментарий
 
 
Россия себя точно не будет отключать, у неё кнопки для этого нет, она просто топором кабеля обрубит.
 показать весь комментарий
 
 
в паРаше уже давно нет инета. Ссидят как в банке с пауками, гадят друг на друга.
 показать весь комментарий
 
 
Пхах, самі обрубають кабель і покажуть пальцем на "піндосів". Геніально 😂
 показать весь комментарий
 
 
для чого кацяпам тирнет), у них є *****, цього досить!
 показать весь комментарий
 
 
Коментаторів на цензорі поменшає в рази)
А загалом, непогана ідея, осточортіли вони. На ютубі, на форумах, своїми кібератаками.
 показать весь комментарий
 
 
даже название И-фон, пиндосы украли.. ))
 показать весь комментарий
 
 
Це як казав фуйло:

«Я Вам потом скажу. У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку, - сказал, жестикулируя, Путин. - Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить, ОТКЛЮЧИМ!». Путін про ймовірність відключення Росії від світового інтернету: "Теоретично це можливо" - Цензор.НЕТ 3384

Інтернет перетвориться в Черурнет с внешними половыми органами Інтернета. Путін про ймовірність відключення Росії від світового інтернету: "Теоретично це можливо" - Цензор.НЕТ 3384
 показать весь комментарий
 
 
Не факт, что шаманы не курнули...и пепел Кэмелов тоже потом... Путін про ймовірність відключення Росії від світового інтернету: "Теоретично це можливо" - Цензор.НЕТ 8795
 показать весь комментарий
 
Вот гляжу я на этих верблюдов,и вспоминается мне донбасская эпопея Доржика Батомункуева.. Путін про ймовірність відключення Росії від світового інтернету: "Теоретично це можливо" - Цензор.НЕТ 3215
 показать весь комментарий
 
 
Відключать ту Рашку від світового інтернету і цивілізований світ лише дякую скаже. А козлорожі, як в старі добрі часи будуть перестукуватися поміж собою через стінку та SMS-маляви один одному по мотузках пересилати... Рашка впердє планети всієї.😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Совсем отключать нельзя! Только в режиме чтения!😊
 показать весь комментарий
 
 
Ви думаєте, що козлорожі вміють читати?!! А особисто маю в цьому вееееликий сумнів..Ні , нехай вони ліпше перестукуються. Тим паче " стучать" це для лишнєхромосомних - скрєпа...😃😃😃
 показать весь комментарий
 
Фуйловцям все тяжче пояснити рабсіянам чому вони так погано живуть, тому хоч не хоч, прийдеться ізолювати від світу.
 показать весь комментарий
 
Ботксная падаль,как обычно стрелки переводит в то время,как роскомнадзор постепенно готовит кацапобыдло к сценарию КНДР. Скоро слесарь Ванька из Сургута будет уверен,что кацапские космонавты высадились на солнце.😊
 показать весь комментарий
 
 
Вполне ожидаемо, создание своего Чебурнета - это не только "свой, особый путь", сколько этап к подготовке к "Большой Войне", где цензура немыслима без тотального контроля над юзверями. А насчет "станет меньше на Цензоре" я бы не обольщался - диверсионную работу на чужом информационном пространстве еще никто не отменял, кстати, кто не в курсе - Китай именно по такой модели и выстроил свой "особый китайский интернет", с ограниченным доступом.
 показать весь комментарий
 
 
суть в том, что Китай свой китайнет изначально так и строил, а тут придется переделывать уже созданное, но кацапам не в первый раз пробивать головой стену. Надо будет - будут долбить.
 показать весь комментарий
 
 
"Он заблуждался, в конце туннеля все-таки был свет. И его источником являлся огнемет"...
(с)Терри Пратчетт
 показать весь комментарий
 
 
Мозги кацапам уже отключили. Осталось кабель перерезать.
 показать весь комментарий
 
 
А заметили как у Вована-баклана сразу мысля работает.....первоочередное, как говрится!!!
повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям: и по линии спецслужб!!!
 показать весь комментарий
 
 
В мирное время вряд ли американцы(а именно они контролируют сеть) будут отключать рашку от интернета. А вот в случае конфликта это может создать полный хаос в отдельно взятой стране.
 показать весь комментарий
 
Як шкоду отримає увесь Світ від відключення засРашки від Інтернета?!!
"НУ ваще" розум закінчився.
 показать весь комментарий
 
Встречайте :
"Чё(?)***(!)Рашка" - новая российская виртуальная реальность, реальнее с каждым днем.
 показать весь комментарий
 
 
Он вроде уже про "колосальный ущербище" чесал когда санкции вводили, говорил что - им капец а нам на пользу. Дурень ты старый, там тем кому надо, знают сколько раз ты за день кашлянул и где. А из интренета, они могут только поржать с петухов из говна и рогозина в танке.
 показать весь комментарий
 
Ватников заставят на крышах домов простынёй махать,чтобы глушить сигнал интернета Путін про ймовірність відключення Росії від світового інтернету: "Теоретично це можливо" - Цензор.НЕТ 7573
 показать весь комментарий
 
всё правильно, не должны его рабы знать как живёт цивилизованный мир... пусть думают что они в рабстве живут лучше всех, что у них должен быть один царь всегда и они его прислуга
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин о вероятности отключения России от мирового интернета: "Теоретически это возможно""
 
 
 
 
 
 вверх