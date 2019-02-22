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 Реализация Соглашения об ассоциации является краеугольным камнем отношений Украины и ЕС, - Мингарелли

Как только Украина и Евросоюз завершат реализацию Соглашения об ассоциации, стороны перейдут к рассмотрению следующей стадии отношений, заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли приветствует закрепление в Конституции Украины курса на европейскую интеграцию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он заявил, что страна должна сконцентрировать внимание на реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"Реализация Соглашения об ассоциации является краеугольным камнем наших двусторонних отношений с Украиной. Как только мы сможем выполнить это, нам придется вместе подумать о следующей стадии наших отношений", – отметил он.

Мингарелли добавил, что в будущем действия будут координироваться сторонами совместно.

"Нам придется вместе обсудить и посмотреть, как мы можем обеспечить интенсификацию отношений между ЕС и Украиной и как мы можем сделать так, чтобы Украина стала еще ближе к ЕС", – заявил посол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113145
 
 
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Европа приветствует, а 3 бывших сомневаются.....Дела
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А Україні є якась реальна користь від цієї угоди про асоціацію?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеализация Соглашения об ассоциации является краеугольным камнем отношений Украины и ЕС, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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