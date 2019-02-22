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 Общество
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Все про:авто (3627) растаможка (106) евробляхи (110)

 Сегодня в Украине истекает льготный период растаможки авто на еврономерах

В Украине сегодня истекает льготный период растаможки авто на еврономерах. Это предусмотрено законами №2611-VIII и №2612-VIII о формуле расчета акциза и штрафах за нарушение сроков транзита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

Сегодня до 23:59 - последний шанс растаможить импортированные авто с уплатой половины акциза. Такие условия распространяются на растаможку одним человеком одной машины, ввезенной из-за границы.

Сегодня столичные подразделения таможни будут работать до 24:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За растаможку самой дорогой "евробляхи" владелец заплатил 766 тысяч грн, - ГФС

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Оба закона вступили в силу 28 ноября прошлого года.

Еще в течение трех месяцев можно будет оплатить штраф 8500 грн, чтобы закрыть режим транзита и перейти к оформлению автомобиля в режим импорта. При этом владельцев авто с еврономерами не будут привлекать к ответственности за просрочку временного ввоза или транзита, уклонение от уплаты таможенных платежей.

Источник: https://censor.net.ua/n3113143
 
 
 Топ комментарии
 
лафа закончилась! в стойло, хитрожопые!!!
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Государство "сняло" 12 миллиардов гривен с "евроблях".
"Оштрафовало" работодателей на 1,7 миллиарда.
Напомните, а сколько Держава получила в бюджет с коррупционеров?
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Хитрых бляхеров заставили заплатить налоги.
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лафа закончилась! в стойло, хитрожопые!!!
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Игорь 31edd6d3 - завидовал их хорошим и дешевым машинам?

Правда Бро...?
Теперь попустило, да? Сьогодні в Україні закінчується пільговий період розмитнення авто на єврономерах - Цензор.НЕТ 7226
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Государство "сняло" 12 миллиардов гривен с "евроблях".
"Оштрафовало" работодателей на 1,7 миллиарда.
Напомните, а сколько Держава получила в бюджет с коррупционеров?
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Роман Сикора 59a8da29 - какая разница сколько получило?

Панам можно.....
Своих простых соотечественников пинать нужно и радоваться когда их нагибают...
Я не евроблях если что..., и авто у меня скромное..., но вот не радуюсь...
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головне) це "боротьба" з корупцією, а гроші то таке, рошен, ви в курсі неможливо продати,
а, доходи від корупції споживаються системою, які проблеми?!
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добре, щоби було ясно, хто розпочав цю епопею) Сьогодні в Україні закінчується пільговий період розмитнення авто на єврономерах - Цензор.НЕТ 8131
я, ні яким чином не маю стосунку до блях), машина на київській реєстрації!
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Со временем все хитрые схемы прикроют, халявы и шариковщины, обещаной йулерыгами не будет. Пора учиться жить по средствам.
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Барыги нагнали столько что еще года 2 продавать будут.сделали бы что бы каждый раз в 5-7 лет мог пригнать себе 1!авто с растаможкой в 500-100 евро было бы лучше простым людям а так ток барыги только в +
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почему барыги? у брата тоже была бляха, но он простой строитель
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Как же теперь пенсионеры, денег не будет совсем?
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На Росее пятиклассник отбил девочке селезенку - в ответ родители школьников окунули его в унитаз со скрепами😂

В городе Большой Камень в российском Приморье родители школьников избили в школьном туалете пятиклассника за издевательства над их детьми.

Об этом сообщает «Дождь».

Насколько пострадал ученик, не уточняется. Агентство Deita.ru, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что родители окунули его головой в унитаз. Администрация школы вызвала полицию, всех участников конфликта задержали и увезли в отделение. Поводом для избиения, по словам родителей, стало нападение ученика на одноклассницу. Она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

19 февраля родители пятиклассников написали коллективное письмо на имя директора школы, в котором сообщили, что ученик ежедневно оскорблял, унижал и бил других детей, вымогал у них деньги и портил личные вещи. По данным Deita.ru, он приносил в школу нож.

Мать госпитализированной девочки жаловалась на ребенка в инспекцию по делам несовершеннолетних. Мать другого школьника заявила, что все жалобы были безрезультатными, а директор предлагала недовольным перевести детей в другую школу.

Мальчика воспитывает одна бабушка, которая не справляется с ним, пишет ИА PrimaMedia. По данным издания, ребенок конфликтует с другими детьми и во дворе и состоит на учете в полиции.
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Следующие налогоплатальщики- посылки и переводы
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Автозапчастини вторинного ринку почнуть дешевіти
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Зняли 12 мільярдів, гроші підуть пенсам. На кожного пенса по 1100 грн. Думаю, це не погано, рік можна всім пенсам платити на 100 грн. більше.
Все таки Порошенко молодець, вміє з лимона зробити лимонад! Вирішення проблеми євроблях спецом відтягували, щоб під вибори країна мала 200-300 тис розлючених бляхерів, які за Олексійовича точно голосувати не будуть. Він викрутив це на свою користь, тепер матиме купу пенсів, що за нього голосуватимуть, з влдячності за добавку до пенсії. Сьогодні в Україні закінчується пільговий період розмитнення авто на єврономерах - Цензор.НЕТ 9892
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня в Украине истекает льготный период растаможки авто на еврономерах
 
 
 
 
 
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