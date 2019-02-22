 Сегодня в Украине истекает льготный период растаможки авто на еврономерах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".
Сегодня до 23:59 - последний шанс растаможить импортированные авто с уплатой половины акциза. Такие условия распространяются на растаможку одним человеком одной машины, ввезенной из-за границы.
Сегодня столичные подразделения таможни будут работать до 24:00.
Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Оба закона вступили в силу 28 ноября прошлого года.
Еще в течение трех месяцев можно будет оплатить штраф 8500 грн, чтобы закрыть режим транзита и перейти к оформлению автомобиля в режим импорта. При этом владельцев авто с еврономерами не будут привлекать к ответственности за просрочку временного ввоза или транзита, уклонение от уплаты таможенных платежей.
Красава...
Правда Бро...?
Теперь попустило, да?
"Оштрафовало" работодателей на 1,7 миллиарда.
Напомните, а сколько Держава получила в бюджет с коррупционеров?
Панам можно.....
Своих простых соотечественников пинать нужно и радоваться когда их нагибают...
Я не евроблях если что..., и авто у меня скромное..., но вот не радуюсь...
а, доходи від корупції споживаються системою, які проблеми?!
я, ні яким чином не маю стосунку до блях), машина на київській реєстрації!
В городе Большой Камень в российском Приморье родители школьников избили в школьном туалете пятиклассника за издевательства над их детьми.
Об этом сообщает «Дождь».
Насколько пострадал ученик, не уточняется. Агентство Deita.ru, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что родители окунули его головой в унитаз. Администрация школы вызвала полицию, всех участников конфликта задержали и увезли в отделение. Поводом для избиения, по словам родителей, стало нападение ученика на одноклассницу. Она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.
19 февраля родители пятиклассников написали коллективное письмо на имя директора школы, в котором сообщили, что ученик ежедневно оскорблял, унижал и бил других детей, вымогал у них деньги и портил личные вещи. По данным Deita.ru, он приносил в школу нож.
Мать госпитализированной девочки жаловалась на ребенка в инспекцию по делам несовершеннолетних. Мать другого школьника заявила, что все жалобы были безрезультатными, а директор предлагала недовольным перевести детей в другую школу.
Мальчика воспитывает одна бабушка, которая не справляется с ним, пишет ИА PrimaMedia. По данным издания, ребенок конфликтует с другими детьми и во дворе и состоит на учете в полиции.
Все таки Порошенко молодець, вміє з лимона зробити лимонад! Вирішення проблеми євроблях спецом відтягували, щоб під вибори країна мала 200-300 тис розлючених бляхерів, які за Олексійовича точно голосувати не будуть. Він викрутив це на свою користь, тепер матиме купу пенсів, що за нього голосуватимуть, з влдячності за добавку до пенсії.