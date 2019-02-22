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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Спутниковые снимки, карты и статистика: Волкер представил сайт об агрессии России в Украине

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег", об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 лет агрессии со стороны РФ погибли 13 тысяч граждан Украины, ранения получили 30 тысяч, 1,5 млн стали переселенцами, - МИД

Напомним, ранее Волкер сообщил, что России нужен повод для агрессии в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3113140
 
   
 Топ комментарии
 
чудова робота! весь світ повинен знати обличчя росії та чого варті з ними договори! Дякую, Курт, за Вашу послідовну роботу
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Рюсскае быдло сдала жена подохшего ИХТАМНЕТА ВагнерНЕТа Маркелова.Красивое признание ...РАБссия ведет ИХТАМНЕТ войну в 16 государствах Африки...плюс Сирия Украина и уже Венесуэла...,каждые сутки в Петербург прибывает 2 транспортных борта с трупами рюсскага БЫДЛА...,Спасибо Маркелова..ты настоящая жена рюсскага КАЗДЛА...
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Ну что вы, а где фаши доказательства??? И, обязательно, на доказательства тоже нужны доказательства-"ихтамнет" же
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чудова робота! весь світ повинен знати обличчя росії та чого варті з ними договори! Дякую, Курт, за Вашу послідовну роботу
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Щось ніхрена не видно на тому сайті, тільки мерехтять 9 яєць, як у кацапів. Спутниковые снимки, карты и статистика: Волкер представил сайт об агрессии России в Украине - Цензор.НЕТ 7444
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він достатньо важкий - бо зображення великі і їх багатенько
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Завантажувався довго, але всеодно залишились лише веселі яйця. Зараз перейду на інший браузер.
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Вчора запостили на ФБ нову упаковку - 7 яєць
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Нано технології. Куди там тій Гамериці.
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Доброго ранку вам i гарних новин на Цензорi.
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10 крашанок пішли купатись в морє...
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Щас кацапы завоют:
- А где дАказательства?
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Там про выполнение будапештского меморандума информация?
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Волкер вважає всіх поліглотами. Там все по агліцкі.
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Ну чому поліглотами. Англійська зараз майже в усіх є другою. І в Україні було б непогано, щоб вона витиснула кацапську.
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Скабеевские Крысы Плешивого Хмыря...вас тут нет...вас будут мочить в сортире..вы уверены что вас тут НЕТ?
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Сбежать на РАБссию можно до 31 марта.Потом будет поздно..Крысы Педофила...
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ростов не резиновый, но свого подельника я так думаю овощь дожидается.
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Війну може зупинити тільки Украіна,озброена до зубів. а не ліквідацієй складів з озбоєнням. і парадами в той час коли ворог захоплює нові території України.

"Будь який договір з Росіею не вартий і клочку паперу,на якому він написаний"(канцлер Німеччини Бісмарк).
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Поэтому Украину долго и упорно разоружали наши западные партнеры?)))
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Патамушта боялись ядерної зброї, управління якою було з маас кви, а вони всі були націлені на США.
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Если бы боялись,то забрали бы ядерное оружие у россии.
Что то тут не так))
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Так за разооружение нада с Жульки и Анатоле Панталоне спросить! С Панталоне уже спрашивают. В ответку Панталоне мычит что-то непонятное!
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Немчура с канала ZDF в последний момент сняла с эфира фильм "Путин и мафия" из-за кацапских наездов. Вот где трэш. А мы СП-2 удивляемся. Фрицы полностью прогнили и разложены. Швайне.
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Канцлер Украины Порошенко нашел 9,5 тонн Кокаина для рюсскага быдла... Супутникові знімки, карти і статистика: Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні - Цензор.НЕТ 1980 Супутникові знімки, карти і статистика: Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні - Цензор.НЕТ 1980.Алексеич ...пощади КРЫС,три поставки и три прокола Аргентина, Бельгия, Кабо-Верде..РАБссией правят ИДИОТЫ Супутникові знімки, карти і статистика: Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні - Цензор.НЕТ 1980 Супутникові знімки, карти і статистика: Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні - Цензор.НЕТ 1980
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Не комментируйте мои посты на Цензоре ...бараны Рюсские...
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Рюсскае быдло сдала жена подохшего ИХТАМНЕТА ВагнерНЕТа Маркелова.Красивое признание ...РАБссия ведет ИХТАМНЕТ войну в 16 государствах Африки...плюс Сирия Украина и уже Венесуэла...,каждые сутки в Петербург прибывает 2 транспортных борта с трупами рюсскага БЫДЛА...,Спасибо Маркелова..ты настоящая жена рюсскага КАЗДЛА...
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В общем раша жабу варят медленно , она пока плавает в тепленькой водичке кастрюли и уверена , что это просто горячая ванна , но Волкер очередной раз добавил температуры на плите под этой кастрюлей.
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Маркелова,попроси помощи у Педофила.2 твоих детей жрать ХОТЯТ?надо..а те жены с детьми украинские и сирийские где твой мудак муж подрывник в Сирии и Украине убивал не хотят жрать? ШАКАЛЬЕ ВЫ СЦУКИ рюсские Супутникові знімки, карти і статистика: Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні - Цензор.НЕТ 9393БОГ ВАС МАВЗОЛЕЙНЫХ ТВАРЕЙ НЕ ПРОСТИТ!!!...АМИНЬ!!!
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Медленно , НО уверенно 3.14 ДА роSSию ведут на бойню как овцу.
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Ищите держателей общака,и смотрителей от руснявых в каждой стране найдёте,с Германии нужно начинать...!
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Извините.немного эмоциально,НО СЛУШАЯ ПРИЗНАНИЯ ЭТОЙ ДУРЫ,не сдержался... Супутникові знімки, карти і статистика: Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні - Цензор.НЕТ 1619
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Спасибо...и все же мог бы наших спецов привлечь для создания сайта....Неудобная навигация
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Гниду к ногтю и задавить КрымНашисту веревка бесплатна за мыло платить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпутниковые снимки, карты и статистика: Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
 
 
 
 
 
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