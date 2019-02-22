 Спутниковые снимки, карты и статистика: Волкер представил сайт об агрессии России в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег", об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 лет агрессии со стороны РФ погибли 13 тысяч граждан Украины, ранения получили 30 тысяч, 1,5 млн стали переселенцами, - МИД

Напомним, ранее Волкер сообщил, что России нужен повод для агрессии в Украине.