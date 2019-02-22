 Спутниковые снимки, карты и статистика: Волкер представил сайт об агрессии России в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег", об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине", - написал он.
Напомним, ранее Волкер сообщил, что России нужен повод для агрессии в Украине.
новый веб-сайт "Противодействие российской агрессии в Украине"
- А где дАказательства?
"Будь який договір з Росіею не вартий і клочку паперу,на якому він написаний"(канцлер Німеччини Бісмарк).
Что то тут не так))