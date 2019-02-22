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 После вывода войск США оставят в Сирии около 200 военных миротворцев, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

США оставят в Сирии 200 своих военнослужащих по завершении процесса вывода войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Небольшая группа военных миротворцев численностью 200 человек останется в Сирии на определенный период времени", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она также проинформировала, что президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили вопросы, кающиеся зон безопасности в Сирии.

"Что касается Сирии, то президенты договорились о продолжении координации по вопросам создания там потенциальных зон безопасности", - говорится в сообщении.

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В развитие этой договоренности Белый дом сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд "на этой неделе примут в Вашингтоне своих турецких коллег для дальнейших переговоров".

СМИ, комментируя эти заявления Белого дома, отмечают, что на минувшей неделе П.Шанахан посетил Европу, где пытался убедить союзников сохранять военное присутствие с Сирии после вывода американских войск.

В то же время, как сообщила накануне газета The Washington Post, союзники отклонили эту просьбу.

Союзники "единогласно" заявили США, что они "не останутся, если США выйдут (из Сирии - ИФ)", рассказал газете один из источников. Франция и Великобритания - единственные страны помимо США, войска которых находятся на территории Сирии в рамках операции по борьбе с террористической организацией ИГ во главе с Соединенными Штатами. Совместно с США они обучают курдские Сирийские демократические силы, а также участвуют в авиаударах.

Одна из основных просьб США к союзникам - сформировать силы, чтобы патрулировать "зону безопасности" на севере Сирии, не допуская, таким образом, конфликта между турецкими военными и военизированными формированиями сирийских курдов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113139
 
 
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Ну і фіг з ними. Головне що Росії вдалося подолати ІГІЛ.
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Alex Kpisanov - твою расею ненавидит после Сирии почти весь мусульманский мир...

С чем вас и поздравляю.....
Отдача обязательно случится....

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Guten Abend - не любят..., а вот теперь и рашку....

Но США не граничит с мусульманским миром и проживают в них не так много мусульман как в рашке...
Будет весело когда НАТО уйдет и с Афганистана... Після виведення військ США залишать у Сирії майже 200 військових миротворців, - прес-секретар Білого дому Сандерс - Цензор.НЕТ 9400
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Сами спетляли,а союзников просят остаться. Цирк. Трамп-это карикатура на президента. Позорник.
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А российский контингент исчисляется сотнями или тысячами ?
Слабовато для американцев, Сирию сдали на милость рашки.
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Нефтяные месторождения оставили Х у й л у занять??!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле вывода войск США оставят в Сирии около 200 военных миротворцев, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс
 
 
 
 
 
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