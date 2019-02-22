 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ПТРК и РПГ, ранены 3 украинских воинов, уничтожены 3 террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских защитников:
- дважды из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
-из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра.
"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.
По данным разведки, 21 февраля трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.
Также сообщается, что с начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции украинских сил в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Пораненим воїнам швидкого одужання
Кацапорашистській нечисті та їхнім холуям - гарячої смоли в горлянку і копняка під хвіст до чортів в пекло.
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