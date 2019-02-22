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 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ПТРК и РПГ, ранены 3 украинских воинов, уничтожены 3 террористов, - штаб

21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом запрещенное минскими договоренностями вооружение было применено 4 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских защитников: 

- дважды из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия,  автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

-из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, 21 февраля трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции украинских сил в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ПТРК и РПГ, ранены 3 украинских воинов, уничтожены 3 террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113137
 
 
 Топ комментарии
 
Раненым скорейшего выздоровления а кацапам и их дауноданбасским наймитам собачьей смерти!
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Одужання пораненим воїнам України!!! расіянським окупантам скоріше потрапити до пекла!!!! Смерть ворогам України!!!!
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Всім доброго ранку.

Пораненим воїнам швидкого одужання

Кацапорашистській нечисті та їхнім холуям - гарячої смоли в горлянку і копняка під хвіст до чортів в пекло.

Слава Україні!

Слава Нації !
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Раненым скорейшего выздоровления а кацапам и их дауноданбасским наймитам собачьей смерти!
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Одужання пораненим воїнам України!!! расіянським окупантам скоріше потрапити до пекла!!!! Смерть ворогам України!!!!
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погиб мой земляк с Черкасской. И гниде Носкову это понравилось. Неужели таких пускают сюда и не банят....
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Неужели таких пускают сюда и не банят....? Пани Валентина! Модератор неуспевает сливать лайно прихожинских троллей в унитаз.
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скорее всего они резвятся здесь как кони Пржевальского на вольном пастбище
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Всім доброго ранку.

Пораненим воїнам швидкого одужання

Кацапорашистській нечисті та їхнім холуям - гарячої смоли в горлянку і копняка під хвіст до чортів в пекло.

Слава Україні!

Слава Нації !
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співчуття родині того полеглого воїна України ((((( тут шановна тролів забагато, як нашіх гнид так і рогатих кацапських, на жаль...
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Нашим захисникам швидкого одужання , смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Так то на Украину террористы напали, убеждает Цензор... Вон оно че, Михалыч.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ПТРК и РПГ, ранены 3 украинских воинов, уничтожены 3 террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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