 Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter группы послов G7.

"Доступ к качественной пациент-ориентированной системе здравоохранения остается одной из ключевых проблематик общества. Структурные реформы ее первичного звена уже пошли на пользу больше 25 млн украинцев. Послы стран G7 выступают в поддержку устойчивого внедрения медицинской реформы", - говорится в сообщении.

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