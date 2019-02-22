 Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter группы послов G7.
"Доступ к качественной пациент-ориентированной системе здравоохранения остается одной из ключевых проблематик общества. Структурные реформы ее первичного звена уже пошли на пользу больше 25 млн украинцев. Послы стран G7 выступают в поддержку устойчивого внедрения медицинской реформы", - говорится в сообщении.
Відбувалося це десь так...
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Фейкомети влади задовбали! Ні один посол не скаже ні одного не перевіреного слова, тим більше розписуватися за 25 млн. українців реальні дипломати не будуть! Вже вуха у людей болять від локшини!
Акаунт верифіковано, це дійсно офіційний акк посольства Британії в Україні.
https://mobile.twitter.com/G7AmbReformUA
Теж верифікованого акаунту представництва Великої сімки з підтримки реформ в Україні.
вони шо, рептилоїди?
п-ц
Одни россияне нам добра хотят и выступают против реформ Супрун.
Бо якби я її перед тим не завищила, то їй би не було як падати.