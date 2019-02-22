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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:G7 (251) медицина (1763) посол (1255) реформы (3251)

 Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине

Послы стран Большой семерки высказались в поддержку продолжения в Украине реформы здравоохранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter группы послов G7.

"Доступ к качественной пациент-ориентированной системе здравоохранения остается одной из ключевых проблематик общества. Структурные реформы ее первичного звена уже пошли на пользу больше 25 млн украинцев. Послы стран G7 выступают в поддержку устойчивого внедрения медицинской реформы", - говорится в сообщении.

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Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113136
 
   
 Топ комментарии
 
Друзі мої, саме завдяки мені ціна на таміфлю зменшилась в 5 разів.
Бо якби я її перед тим не завищила, то їй би не було як падати.

Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине - Цензор.НЕТ 1602
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Невідомо хто і де написав це повідомлення. 🙄 Приймемо за те, що це дійсно правда. Тоді запропонуємо всім із G7 лікуватися в українській, сільській амбулаторії🤗
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Супрун просто обламала концы ляшковской медицинской мафии, вот вся шваль с Радикальной партии и заскулила, у этой мрази криминальные схемы на лекарствах и прочем мед обородовании были, вот скоты и завыли когда денежные потоки прикрыли. Смотрите как вся лашковская свора рогом рыть землю начала против Супрун..не нравица бандюкам когда корыта лишают...
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Невідомо хто і де написав це повідомлення. 🙄 Приймемо за те, що це дійсно правда. Тоді запропонуємо всім із G7 лікуватися в українській, сільській амбулаторії🤗
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Згідно з реформою, яку підтримали посли, ви можете вибрати будь-якого сімейного лікаря, який при необхідності направить вас до спеціалізованого лікаря.
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Про сімейного лікаря мені відомо, бо уменевін є. А от щодо підтримки реформи, то нема підтвердження документом. Я теж можу десь та щось написати.
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Посли приїхали до Супрун та підтримують її реформи.
Відбувалося це десь так... Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине - Цензор.НЕТ 8181
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Фейкомети влади задовбали! Ні один посол не скаже ні одного не перевіреного слова, тим більше розписуватися за 25 млн. українців реальні дипломати не будуть! Вже вуха у людей болять від локшини!
Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине - Цензор.НЕТ 2483
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Отож, що це статтяє фейком, бо не підкріплена офіційним документом.
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Али, ну ты же обычно трезво рассуждаешь. ну погугли , как Супрун избавилась от медицинских посредников, в том числе Богатыревой, чем сэкономила Украине огромные деньги, Статья в "Новое Время" в помощь, вроде, последний выпуск.
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Що мені шукати, якщо матері (давно дев'ятий десяток) сказали, що треба записуватися в електронній черзі за тиждень до хвороби. А ще Супрун пропонує дітям із температурою 38 ходити у садочок і школу🙄
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https://mobile.twitter.com/ukinukraine
Акаунт верифіковано, це дійсно офіційний акк посольства Британії в Україні.
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Акаунт не є офіційним документом із підписами.
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Твітер- це не вконтакті і не однокласники. Там оприлюднюються офіційні позиції та думки. Чому Мадуро плакав через те, що у нього забрали офіційний статус президента Венесуели у Твітері?
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Перепрошую, то є ретвіт з цього акку
https://mobile.twitter.com/G7AmbReformUA
Теж верифікованого акаунту представництва Великої сімки з підтримки реформ в Україні.
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25 млн тих, хто виїхали або померли?
вони шо, рептилоїди?
п-ц
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25 мільйонів, це ті хто підписали угоду з лікарем.
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И шо, если Супрун оставят на должности министра, то Украину примут в G7? Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине - Цензор.НЕТ 809
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Супрун просто обламала концы ляшковской медицинской мафии, вот вся шваль с Радикальной партии и заскулила, у этой мрази криминальные схемы на лекарствах и прочем мед обородовании были, вот скоты и завыли когда денежные потоки прикрыли. Смотрите как вся лашковская свора рогом рыть землю начала против Супрун..не нравица бандюкам когда корыта лишают...
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Всего лишь 5% голосов украинцев на выборах и в ВР, снова пролезет мразь за которой прячется Янукович, Ахметов, Козломойский, Фирташ и Путин. Всего лишь 5% голосов украинцев за Мразь и Украину снова нужно тянуть на сброшенным якоре, потому что именно Мразь является этим якорем. Всего лишь 5% голосов, нужно чтобы Мразь переступила порог Верховной Рады. Подходите к выбору ответственно и Мразь останется на улице.
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Получается G7 тоже хотят развала украинской медицины и геноцида. Как страшно жить.
Одни россияне нам добра хотят и выступают против реформ Супрун.
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Им до одного места Украина, но не рынок сбыта
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Друзі мої, саме завдяки мені ціна на таміфлю зменшилась в 5 разів.
Бо якби я її перед тим не завищила, то їй би не було як падати.

Послы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине - Цензор.НЕТ 1602
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Ответ тривиален. Где сосредоточена глобальная фарминдустрия, в африке или именно в странах этой "великолепной" семерки?
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То, хай и у себя такую вводят. Можем им и специалистов подарить.
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Вже подарували, бо багато людей лікарів виїхало, а інші планують виїхати. Медична реформа закінчиться разом із лікарями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы G7 заявили о поддержке медицинской реформы в Украине
 
 
 
 
 
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