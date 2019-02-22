 За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"В Запорожской области будут работать две команды наблюдателей от миссии ОБСЕ, которые начнут работу за несколько дней до выборов. Миссия будет осуществлять обзор всего избирательного процесса с точки зрения его соответствия обязательствам ОБСЕ. Наблюдатели проанализируют законодательную базу и её выполнение, работу органов, ответственных за управление избирательным процессом, мероприятия в рамках предвыборной агитации и решения возможных избирательных споров", - сообщили в ОГА.
На территории региона создано девять одномандатных избирательных округов и 1122 избирательных участка. В их числе 1057 обычных и 65 специальных. На сегодняшний день в Запорожской области органами ведения Государственного реестра избирателей зарегистрировано 1 356 987 избирателей, в том числе 1,2% избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться.
значит будут помогать торговому партнёру очки набирать !
ну посмотрю на них на выборах !!!
привет земляк. Живу в Запорожье .
Як можуть слідкувати (або наглядати) сліпо-глухо-німі?! Вони не бачать і не чуюють коли лугандонські терорюги з гармат луплять, а тут...
11-летний украинский школьник Андрей Куделя установил общенациональный рекорд по победам на онлайн-олимпиадах. Об этом говорится в сюжете "5 канала" от 21 февраля. Он занял 38 призовых мест на украинских и международных олимпиадах по украинскому и английскому языку, литературе, математике, истории и информатике, принимая в них участие на протяжении 65 дней. "Одну ради интереса, а дальше решил проходить все олимпиады, которые были, по абсолютно разным предметам и проверить свой уровень знаний. Я занял призовые места из-за того, что люблю учиться. У меня была цель, я каждый вопрос обдумывал", - рассказал Куделя. Он также заявил, что планирует побить собственный рекорд.https://gordonua.com/news/society/shkolnik-v-kieve-zanyal-38-prizovyh-m