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 За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА

В Запорожской области во время президентских выборов будет работать миссия ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"В Запорожской области будут работать две команды наблюдателей от миссии ОБСЕ, которые начнут работу за несколько дней до выборов. Миссия будет осуществлять обзор всего избирательного процесса с точки зрения его соответствия обязательствам ОБСЕ. Наблюдатели проанализируют законодательную базу и её выполнение, работу органов, ответственных за управление избирательным процессом, мероприятия в рамках предвыборной агитации и решения возможных избирательных споров", - сообщили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПА ОБСЕ Церетели считает нецелесообразным присутствие наблюдателей из России на украинских выборах

На территории региона создано девять одномандатных избирательных округов и 1122 избирательных участка. В их числе 1057 обычных и 65 специальных. На сегодняшний день в Запорожской области органами ведения Государственного реестра избирателей зарегистрировано 1 356 987 избирателей, в том числе 1,2% избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться.

Также читайте: ЦИК уже зарегистрировала 348 иностранных наблюдателей на выборах президента

Источник: https://censor.net.ua/n3113135
 
 
 Топ комментарии
 
"За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ" (с)

Як можуть слідкувати (або наглядати) сліпо-глухо-німі?! Вони не бачать і не чуюють коли лугандонські терорюги з гармат луплять, а тут... За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА - Цензор.НЕТ 1719
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ОБСЕ кацапского происхождения ?
значит будут помогать торговому партнёру очки набирать !
ну посмотрю на них на выборах !!! За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА - Цензор.НЕТ 976
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Али, я ЗА) Но он по возрасту не пройдёт.. Разве, шо он кум кому-то? или крестник чей-то? А МОЖЕТ - референдум? Или в Раду его??? Не, туда его 100% нельзя пускать...Жалко хлопчика, ему там весь мозг вы.....несут.. У нас такие "умники" сидят, по 3-5 лет ходы наперёд считают, "обдумывают"... Куда уж ему(((
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ОБСЕ кацапского происхождения ?
значит будут помогать торговому партнёру очки набирать !
ну посмотрю на них на выборах !!! За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА - Цензор.НЕТ 976
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Не будет там кацапов. Их просто не зарегистрируют, и даже не пустят😄
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Чому у Запоріжжі нема запорожців, а місцеві вірмени розповідають нам, що треба любити росію? 🤔
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Илья, з Гуляйполя?) Я з Полог) Ми також хочемо глянути на всі оці веселощі... Я зараз у відпустці, але так розумію, що Ахметов майже всю область вже прибрав до рук?.
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Скоро ми побачимо ці "веселощі", але не зрадіємо😔
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у меня в Пологах родня живёт .
привет земляк. Живу в Запорожье .
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"За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ" (с)

Як можуть слідкувати (або наглядати) сліпо-глухо-німі?! Вони не бачать і не чуюють коли лугандонські терорюги з гармат луплять, а тут... За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА - Цензор.НЕТ 1719
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Ви не читаєте звіти обсє? Все вони фіксують, навіть найновітніші види озброєння, реб та інше. Обсє не судді і не прокурори, вони лише спостерігачі, на звітах яких грунтуються висновки. Наприклад, на основі звітів обсє (в тому числі) викладено попередній звіт кКанцелярії прокурора Міжнародного Карного Суда про агресію РФ в Україні. Не потрібно зраду плодити.
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Оттакого у президенти!
11-летний украинский школьник Андрей Куделя установил общенациональный рекорд по победам на онлайн-олимпиадах. Об этом говорится в сюжете "5 канала" от 21 февраля. Он занял 38 призовых мест на украинских и международных олимпиадах по украинскому и английскому языку, литературе, математике, истории и информатике, принимая в них участие на протяжении 65 дней. "Одну ради интереса, а дальше решил проходить все олимпиады, которые были, по абсолютно разным предметам и проверить свой уровень знаний. Я занял призовые места из-за того, что люблю учиться. У меня была цель, я каждый вопрос обдумывал", - рассказал Куделя. Он также заявил, что планирует побить собственный рекорд.https://gordonua.com/news/society/shkolnik-v-kieve-zanyal-38-prizovyh-m
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у нас уже такой полиглот есть...но дюже воровитый. За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА - Цензор.НЕТ 9905
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Так знайди чесну, яка не крала, українку... Як жаль, що Тимошенко не має цих якостей🙄
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Али, я ЗА) Но он по возрасту не пройдёт.. Разве, шо он кум кому-то? или крестник чей-то? А МОЖЕТ - референдум? Или в Раду его??? Не, туда его 100% нельзя пускать...Жалко хлопчика, ему там весь мозг вы.....несут.. У нас такие "умники" сидят, по 3-5 лет ходы наперёд считают, "обдумывают"... Куда уж ему(((
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Ну, кто у нас не слышал о прозорливости ОБСЕ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА
 
 
 
 
 
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