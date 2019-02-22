 Канада призвала ООН оказать помощь Украине в защите суверенитета и территориальной целостности

Об этом заявил Постоянный представитель Канады в ООН Ричард Арбайтер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада была и остается непоколебимой в поддержке Украины в то время, как она создает стабильное, демократическое и успешное будущее для всех своих граждан", - сказал Арбайтер.
Он призвал ООН приложить усилия к поиску путей помощи Украине в защите собственного суверенитета. "Сейчас - лучшее время, чтобы серьезно задуматься над путями, как ООН - организация, задачей которой является поддержание международного мира в безопасности, - может поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также возвращение к миру. Канада готова выполнить свою роль", - отметил дипломат.
Арбайтер подчеркнул, что "любое решение должно признавать полный суверенитет Украины над всей ее территорией".
Имеют ЯО.
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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После взятия проб вещества астероида вернется на Землю.
Стоимость миссии - 150 млн. USD.
Стоимость Зенит-Арены для ЧМ-2018, для сравнения, 750 млн. USD.
Главное - не мешать дикарям смотреться в зеркальце и радоваться бусам.
Очень неприятный вопрос как для порохоботов, так и для всепропальщиков.
Кто виноват в том, что в Украине случился Майдан со всеми последствиями?
Многие ответят что виноваты Янукович и КО, некоторые ответят что виноват Путин, а некоторые скажут что виноват Майдан. На самом же деле, виноваты сами украинцы - виноваты потому, что большинство проголосовало за тех, кто и привел своих избирателей до Майдана. Именно безответственность и политическая пассивность, приводит к нищете и кровопролитиям. Именно на политической пассивности и безответственности выигрывают Популисты. Именно из за политической пассивности украинцев, многие украинцы не знают за кого голосовать и в итоге голосуют за самое худшее и худшего. И все из за того, что многим из нас безразлична судьба страны. Страны не изменить не изменив себя. Общайтесь с людьми, доносите свои политические мысли до оппонентов, просвещайте в политических вопросах родителей, говорите с детьми и только тогда, Украина изменится.
PS: Если мы не ведем со своим народом диалог о политике, с украинцами о политике говорит общий враг в лице олигархов и в лице Кремля. Не будь равнодушен.