 Канада призвала ООН оказать помощь Украине в защите суверенитета и территориальной целостности

Об этом заявил Постоянный представитель Канады в ООН Ричард Арбайтер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада была и остается непоколебимой в поддержке Украины в то время, как она создает стабильное, демократическое и успешное будущее для всех своих граждан", - сказал Арбайтер.

Он призвал ООН приложить усилия к поиску путей помощи Украине в защите собственного суверенитета. "Сейчас - лучшее время, чтобы серьезно задуматься над путями, как ООН - организация, задачей которой является поддержание международного мира в безопасности, - может поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также возвращение к миру. Канада готова выполнить свою роль", - отметил дипломат.

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Арбайтер подчеркнул, что "любое решение должно признавать полный суверенитет Украины над всей ее территорией".