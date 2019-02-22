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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Россия вмешивалась в американские выборы методами, которые до этого испытала в Украине, - экс-директор разведки США Клэппер

Методы, которые Кремль использовал для вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, россияне перед тем испытали в Украине.

Об этом заявил директор национальной разведки США в 2010-2017 годах генерал Джеймс Клэппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это - примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США - они использовали этот опыт", - рассказал он.

Генерал Клэппер добавил, что Кремль имеет долгую историю вмешательства в выборы, и в тот или иной способ пытался вмешиваться в избирательный процесс в ряде других стран по меньшей мере с шестидесятых годов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс

"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", - отметил Клэппер.

Главный разведчик США времен президента Обамы пояснил, что показательным, в частности, является использование россиянами социальных сетей. По его мнению, очень важно понять методы кибервойны, потому что сейчас им трудно противостоять.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор США планирует объявить о завершении расследования Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США, - CNN

Источник: https://censor.net.ua/n3113133
 
   
 Топ комментарии
 
У януковича і порошенка є лише одна голова. Це збіг обставин? 🤔
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Якщо поважні люди США зрозуміли суть росії, то чого не розробили адекватну відповідь? 🙄
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Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.Как говорится в описании к видео, обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории. Он якобы направлен на укрепление России и ее народов.
В ритуальном костре погибли пять животных. По мнению организаторов обряда, верблюд является «исключительным подношением с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения».На кадрах заместитель верховного шамана Артур Цыбиков поясняет, что обряд проводился с целью «помочь нашему государству, нашим людям, народам». По его словам, принося жертву богам, бурятские шаманы восстанавливают «те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашей страны».
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пля.. верблюдов-то за что? жгли бы сразу бурятских "шахтеров"...
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п.с. а может они так подпалить всю расею хотят?
Но опять же.. лучше бурятскими "шахтерами"...))
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0ни верблюдов..
.
А мы танкистов..
.
У НАС по ходу-
БОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫЕ ВЕДУНЫ !!
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У нас один беглый соколов распинал,не помогло...Может надо было страусов?
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может у них свинособачий верблюжий грипп был?
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---

https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg

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54% голосували за зека і 54% за офшорного!
І обидва рази , Північний Мордор був задоволений. Збіг?
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У меня пьять пальцев на левой руке и тожэ на проой ..
3біг ??
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У меня два глаза как и у всех--ЗБІГ ??
.
А еще у бегемота--ВОООТ такая ЖОПА ! и ни одного ПЕРЫШКА !
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У януковича і порошенка є лише одна голова. Це збіг обставин? 🤔
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54% це відносно кількості вибоців. А ви нам дайте цифру щодо реальної кількості виборців у цих випадках та обгрунтуйте чому ця кількість не співпала🤗
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Треба цього Проханова запросити в ці катакомби, а потім там його закрити і перед входом написати "Тут знаходиться небезпечна і божевільна істота".
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«Максим Максимов 8ff70aff 54% голосували за зека і 54% за офшорного!
І обидва рази , Північний Мордор був задоволений. Збіг? »

Ні, таварисчь Максим Максимов 8ff70aff , це НЕ ЗБІГ.
Це твоя звичайнісінька БРЕХНЯ, бо насправді:
Янукович 2010 48,9 %
Порошенко 2014 54,7 %
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Демократы все еще не успокоились от разгрома на выборах и их долбит тот факт что Трамп ввел режим ЧС в южных штатах и тупо строит стену, которую обещал избирателям. Избиратели это явно оценят
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Интересное заявление... Раз применили, значит испытания прошли успешно. Россия вмешивалась в американские выборы методами, которые до этого испытала в Украине, - экс-директор разведки США Клэппер - Цензор.НЕТ 3581
Кенгурация Трампа состоялась в январе 2017-го, а когда проходили испытания в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия вмешивалась в американские выборы методами, которые до этого испытала в Украине, - экс-директор разведки США Клэппер
 
 
 
 
 
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