 Россия вмешивалась в американские выборы методами, которые до этого испытала в Украине, - экс-директор разведки США Клэппер

Об этом заявил директор национальной разведки США в 2010-2017 годах генерал Джеймс Клэппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это - примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США - они использовали этот опыт", - рассказал он.
Генерал Клэппер добавил, что Кремль имеет долгую историю вмешательства в выборы, и в тот или иной способ пытался вмешиваться в избирательный процесс в ряде других стран по меньшей мере с шестидесятых годов.
"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", - отметил Клэппер.
Главный разведчик США времен президента Обамы пояснил, что показательным, в частности, является использование россиянами социальных сетей. По его мнению, очень важно понять методы кибервойны, потому что сейчас им трудно противостоять.
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.Как говорится в описании к видео, обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории. Он якобы направлен на укрепление России и ее народов.
В ритуальном костре погибли пять животных. По мнению организаторов обряда, верблюд является «исключительным подношением с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения».На кадрах заместитель верховного шамана Артур Цыбиков поясняет, что обряд проводился с целью «помочь нашему государству, нашим людям, народам». По его словам, принося жертву богам, бурятские шаманы восстанавливают «те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашей страны».
Но опять же.. лучше бурятскими "шахтерами"...))
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А мы танкистов..
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У НАС по ходу-
БОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫЕ ВЕДУНЫ !!
свинособачийверблюжий грипп был?
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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І обидва рази , Північний Мордор був задоволений. Збіг?
3біг ??
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А еще у бегемота--ВОООТ такая ЖОПА ! и ни одного ПЕРЫШКА !
І обидва рази , Північний Мордор був задоволений. Збіг? »
Ні, таварисчь Максим Максимов 8ff70aff , це НЕ ЗБІГ.
Це твоя звичайнісінька БРЕХНЯ, бо насправді:
Янукович 2010 48,9 %
Порошенко 2014 54,7 %
Кенгурация Трампа состоялась в январе 2017-го, а когда проходили испытания в Украине?