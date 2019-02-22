 Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця". ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в Фейсбук-странице группы "Хто замовив Катю Гандзюк?" опубликовано видео, как это происходило.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Динамо" играло против "Олимпиакоса" из Греции, проходил в Киеве и завершился победой Динамо с минимальным счетом 1-0.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.