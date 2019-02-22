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 Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця". ВИДЕО+ФОТО

Во время мачта Лиги Европы фанаты Динамо Киев скандировали лозунг "Кто заказал Катю Гандзюк?" и вывесили баннер с надписью "Убийцы должны сесть".

Как передает Цензор.НЕТ, в Фейсбук-странице группы "Хто замовив Катю Гандзюк?" опубликовано видео, как это происходило.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Динамо" играло против "Олимпиакоса" из Греции, проходил в Киеве и завершился победой Динамо с минимальным счетом 1-0. 

Фанаты Динамо во время матча скандировали: Хто замовив Катю Гандзюк?. На трибунах был баннер Мангер вбивця 01

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113132
 
 
 Топ комментарии
 
Про Порошенка фани нічого не скандували?
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Для того, чтобы не дать Тимошенко придти к власти,
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства… Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей…

Если Украина, наконец, не сбросит с себя эту
«интернациональную, работающую под патриотов» банду - ей кранты!...
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Для того, чтобы не дать Тимошенко придти к власти,
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства… Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей…

Если Украина, наконец, не сбросит с себя эту
«интернациональную, работающую под патриотов» банду - ей кранты!...
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Те кто скандировал на Банковой, легли под Иловайском
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Ага вот эти два с ней тягались.... Один на пасеке с памятью народной как отсос который передал второму власть, херу в пиджачке в клеточку и он теперь в Ростове. Теперь третий клоун с ней воюет, ой скоро развязка... посмотрим.
Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця" - Цензор.НЕТ 2256
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Так то одігархи сиділи на трибунах з банерами?
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Кто убил, ветераны АТО.
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Заказал Жулин кореш! Фанаты страшивали ни кто убил. Убила болезнь а кто заказал!
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Технологи рекомендуют брехунам и жуликам - обвиняй противника
в том, что делаешь сам...
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Бачу ви їм слідуєте..
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Вся предвыборная программа Тимошенко построена на обвинениях и на колбасе, простите, газе по 2.20
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Летят два крокодила, один зеленый, а другой на север. Сколько стоит
пьяный ежик, если тени исчезают в полночь?
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Половину цены газа которую наобещала Тимошенко! Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Кто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Вбивці Гандзюк мають сісти" - Цензор.НЕТ 7171
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Обанкротившейся властью сознательно раскручивается
предвыборная истерия…
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«Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin анонсировала истребитель F-21.
Как отмечается в пресс-релизе корпорации, истребитель планируется выпускать в Индии с участием компании Tata. Часть комплектующих для самолета должна поставляться из США. В Lockheed Martin отмечают, что F-21 позволит Индии приблизиться к технологиям истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Как пишет в Twitter редактор The Aviation Week Стив Тримбл, «Lockheed [Martin] просто провела ребрендинг [истребителя] F-16V Block 70 для Индии в F-21».
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«Наддержавне, або "Просто денег нет": У Росії перестали працювати всі метеосупутники»
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Все помнят, что первым предвыборную агитацию начал Гриценко. Сразу за ним Тимошенко... Последняя, несмотря на патологическую нищету, заполнила эфир всех телеканалов. Так кто истерит?
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это футбольные фанаты сами придумали или кто поумней посоветовал?
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Им уже рассказали нужные люди и кто убийца и кто заказчик...
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Разумеется...

Разве не ясно откуда ноги растут...
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продажні політикани (не політикі) розвалюють державний лад вже і в спорті навязують суспільству свої грязні методи. Тварі .
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Фаны подняли народ, и гнали нафиг барыгу на Банковой , не суди по себе
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Вася, твоє прізвище не Януковощь? Щось подібне він теж лепетав.
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вбивці Гандзюк мають сіси? Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця" - Цензор.НЕТ 5334
Буква Т как бэ зачернута? Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця" - Цензор.НЕТ 4317
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Респект фанам, чтобы убрать вчерашних мажоров , комсомольцев , коммуняк надо 20 майданов, до Польши нам ещё 70 лет совка
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Ну Лозінський з бют застрелив селянина.Її помийна фракція казала, що медалі йому треба дать.Я зараз до Дніпра не можу на рибалку підїхать, бо йулькин губський загородив кілометри берега.Питання-чого вана вбивць і зрадників завжди набирає в депутати???Ще у 2005 писали,вана брала до зРади троєчніків(це ті хто дав $3млн. і отлічніків(хто дав $5 млн))).
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Андрюха, не Юльку вам, підбарижникам, потрібно боятися, ой не Юльку.
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Заговорили футбольні фанати - хана і нинішнім клептоманам.
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Когда прокурор сынок вчерашнего секретаря райкома, весь банковский сектор , молочка сырная промышленность - вчерашние секретари ВЛКСМ о каких 50 лет до Польши, там люстрация была жёсткая и бесповоротная
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На відео того баннера немає. Вівісили і зняли після фотографування. Спитайте у фанів. Якісь задроти для картинки вівісили, може ті що на Подолі дрочили з сбушних тіхарєй.
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25 февраля журналюги 24 расскажут как окружение петра лексеича и сам петр лексеич наживаются на крови наших ребят . смотрим отчет журналистов и посмотрим будет ли баннер на очередном футбольном матче. передача выходит в 21.30 привет банковой .напомню что петр лексеич обещал рубить руки тому кто будет воровать у нашей армии .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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