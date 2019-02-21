EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1176  52
Материалы по теме:
Все про:выборы (21128) ОБСЕ (3546) Россия (72099) Церетели (12)

 Глава ПА ОБСЕ Церетели считает нецелесообразным присутствие наблюдателей из России на украинских выборах

Направление Россией своих наблюдателей в миссии ПА ОБСЕ по мониторингу за президентскими выборами в Украине является нецелесообразным, учитывая существующие реалии.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что это нецелесообразно делать в нынешних условиях, поскольку это может нести непредсказуемые риски, это вопрос безопасности, и это может быть также провокационным", - заявил Церетели, комментируя возможность направления Россией своих наблюдателей в миссию ПА ОБСЕ по мониторингу за президентскими выборами в Украине.

Церетели отметил, что вопрос возможного участия российских наблюдателей в составе миссии ПА ОБСЕ обсуждался на постоянном комитете ПА, "а также во время двусторонних встреч с обеими делегациями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК уже зарегистрировала 348 иностранных наблюдателей на выборах президента

По его словам, обычно страны-участницы ОБСЕ имеют право подавать заявки на регистрацию участия в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако "в случае Украины сейчас другая ситуация". Президент ПА ОБСЕ указал на то, что в Украине идет реальный конфликт, ежедневно фиксируются многочисленные нарушения, "недавно было сбитие БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

"Это - не простая ситуация, никто не скажет, что это обычная ситуация. И я думаю, что на этом фоне надо принимать во внимание, что Украина имеет собственное внутреннее законодательство, что является ее суверенным правом... Позиция украинской стороны является также легитимной, ведь согласно украинскому законодательству Россия признана к страной-агрессором", - заявил он.

Также читайте: У марсиан больше шансов, - Климкин о российских наблюдателях на украинских выборах

Церетели также сообщил, что во время встречи с российской делегацией пытался донести эту позицию. "Думаю, я объяснил свою позицию: да, есть право подать заявку в эту миссию, но мы должны принимать во внимание существующую реальность в Украине", - сказал он.

По его словам, миссия в Украину на запланированные в конце марта президентские выборы является очень важной. "Думаю, это будет одна из крупнейших по размерам миссия ПА ОБСЕ, много наших членов заинтересованы", - сказал он.

Сейчас процесс подачи заявок еще продолжается, но уже подано около 60 заявок. Пока заявок от российской стороны не было, добавил президент ПА ОБСЕ.

Читайте также: Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ

Напоминаем, Верховная Рада 7 февраля внесла изменения в избирательное законодательство, которыми запрещается гражданам государства-агрессора быть официальными наблюдателями на украинских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3113130
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский, это выброшенный на стол козырь Коломойского в предвыборной игре.

Тимошенко, СБУ вели на протяжении 5 месяцев, по крайнем мере, намек на это, имеются в компромате который опубликовали СМИ.

Изначально, ставка Коломойского была на Тимошенко, но поскольку Тимошенко начали вести СБУ, о чем заблаговременно мог узнать Коломойский располагая связями в украинских спецслужбах. Поняв что козырь в образе Тимошенко бит, Коломойский, в срочном порядке выбросил последний козырь из рукава, козырь в образе Зеленского, который так же будет бит, несмотря на упорные старания медиапомоек которые принадлежат олигарху, все силы которых, брошены на пиар клоуна.
 показать весь комментарий
 
Дивно, але я чомусь повністю згідний з думкою президента ПА ОБСЄ...😃

Нічого робити кацапорашистській нечисті на землі України.
 показать весь комментарий
 
Хоть один там вменяемый оказался. Или это ему Климкин мозги вправил.
В любом случае, хорошо, что уже озвучивают это сами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский, это выброшенный на стол козырь Коломойского в предвыборной игре.

Тимошенко, СБУ вели на протяжении 5 месяцев, по крайнем мере, намек на это, имеются в компромате который опубликовали СМИ.

Изначально, ставка Коломойского была на Тимошенко, но поскольку Тимошенко начали вести СБУ, о чем заблаговременно мог узнать Коломойский располагая связями в украинских спецслужбах. Поняв что козырь в образе Тимошенко бит, Коломойский, в срочном порядке выбросил последний козырь из рукава, козырь в образе Зеленского, который так же будет бит, несмотря на упорные старания медиапомоек которые принадлежат олигарху, все силы которых, брошены на пиар клоуна.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем бить собрался ?)))
 показать весь комментарий
 
У кацапов не только крыша едет, но и другие органы выпадают.
"На російському телебаченні шокували новим перлом - співаючою маткою. Так, в ефірі програми Олени Малишевої "Жити здорово!" жінка нібито в костюмі матки заспівала про будову жіночої статевої системи, передають Патріоти України."
Теперь остается ***** изобразить скрепный оргазм.
 показать весь комментарий
 
 
зачетный троллинг ))
заявку подать конечно можете, но вам туда точно не надо
 показать весь комментарий
 
 
ТалисманНеделю назад

За пороха 76%! , за клоуна 12%, и за бабулю в очках 8%! Это результат интернет голосования.﻿ Глава ПА ОБСЄ Церетелі вважає недоцільною присутність спостерігачів із Росії на українських виборах - Цензор.НЕТ 1168
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, але я чомусь повністю згідний з думкою президента ПА ОБСЄ...😃

Нічого робити кацапорашистській нечисті на землі України.
 показать весь комментарий
 
 
Церетелі родич того скульптора? 🤔 Мабуть він справжній грузинобандерівець!
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan - Церетелі - цет той скульптор, що на ленінграді корабель-хуйну побудував ?
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть родич цього Церетелі. Кацапів можна пресувати навіть скульптурами🤗
 показать весь комментарий
 
 
Хоть один там вменяемый оказался. Или это ему Климкин мозги вправил.
В любом случае, хорошо, что уже озвучивают это сами.
 показать весь комментарий
 
 
Церетелі дуже відоме прізвище у Грузії. Це відомий та поважний князівський, науковий рід. Тому це ОБСЄ повинно у нього вчитися.
 показать весь комментарий
 
 
нее.. это у кацапов отмазки начались. по принципу - "нас не пускают.. ой, мы сами не поедем - там опасно".
 показать весь комментарий
 
...можуть приїзжати московити раом з своїм путлером як наблюдатєлі - а я їх зустріну на" пероні "...
 показать весь комментарий
 
...можуть приїзжати московити раом з своїм путлером як наблюдатєлі - а я їх зустріну на" пероні "...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ПА ОБСЕ Церетели считает нецелесообразным присутствие наблюдателей из России на украинских выборах
 
 
 
 
 
 вверх