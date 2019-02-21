 Глава ПА ОБСЕ Церетели считает нецелесообразным присутствие наблюдателей из России на украинских выборах

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что это нецелесообразно делать в нынешних условиях, поскольку это может нести непредсказуемые риски, это вопрос безопасности, и это может быть также провокационным", - заявил Церетели, комментируя возможность направления Россией своих наблюдателей в миссию ПА ОБСЕ по мониторингу за президентскими выборами в Украине.

Церетели отметил, что вопрос возможного участия российских наблюдателей в составе миссии ПА ОБСЕ обсуждался на постоянном комитете ПА, "а также во время двусторонних встреч с обеими делегациями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК уже зарегистрировала 348 иностранных наблюдателей на выборах президента

По его словам, обычно страны-участницы ОБСЕ имеют право подавать заявки на регистрацию участия в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако "в случае Украины сейчас другая ситуация". Президент ПА ОБСЕ указал на то, что в Украине идет реальный конфликт, ежедневно фиксируются многочисленные нарушения, "недавно было сбитие БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

"Это - не простая ситуация, никто не скажет, что это обычная ситуация. И я думаю, что на этом фоне надо принимать во внимание, что Украина имеет собственное внутреннее законодательство, что является ее суверенным правом... Позиция украинской стороны является также легитимной, ведь согласно украинскому законодательству Россия признана к страной-агрессором", - заявил он.

Также читайте: У марсиан больше шансов, - Климкин о российских наблюдателях на украинских выборах

Церетели также сообщил, что во время встречи с российской делегацией пытался донести эту позицию. "Думаю, я объяснил свою позицию: да, есть право подать заявку в эту миссию, но мы должны принимать во внимание существующую реальность в Украине", - сказал он.

По его словам, миссия в Украину на запланированные в конце марта президентские выборы является очень важной. "Думаю, это будет одна из крупнейших по размерам миссия ПА ОБСЕ, много наших членов заинтересованы", - сказал он.

Сейчас процесс подачи заявок еще продолжается, но уже подано около 60 заявок. Пока заявок от российской стороны не было, добавил президент ПА ОБСЕ.

Читайте также: Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ

Напоминаем, Верховная Рада 7 февраля внесла изменения в избирательное законодательство, которыми запрещается гражданам государства-агрессора быть официальными наблюдателями на украинских выборах.