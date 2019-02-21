 Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине 22 февраля

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"22 февраля 2019 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша (г. Люблин) с целью посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг и встречи с ее личным составом" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

У главы украинского государства запланировано участие в трехстороннем саммите с президентами Литвы и Польши.

"Во время пребывания в Люблине глава государства проведет трехсторонний саммит с президентами Польши и Литовской Республики А. Дудой и Д.Грибаускайте" – подытожили в Администрации президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Варшава согласовали визит Порошенко в штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг