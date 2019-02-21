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 Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине 22 февраля

Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентами Польши и Литвы посетит штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрбрига в Люблине (Польша) 22 февраля этого года

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"22 февраля 2019 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша (г. Люблин) с целью посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг и встречи с ее личным составом" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

У главы украинского государства запланировано участие в трехстороннем саммите с президентами Литвы и Польши.

"Во время пребывания в Люблине глава государства проведет трехсторонний саммит с президентами Польши и Литовской Республики А. Дудой и Д.Грибаускайте" – подытожили в Администрации президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Варшава согласовали визит Порошенко в штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг

Источник: https://censor.net.ua/n3113129
 
 
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а эта квартира указана в декларации ?
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STAS 777 - ну кто тебе виноват, что нищеброд и голодранец
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а луцыллу он пасетит, она сегодня за него словесный
пАнос высокАго давления включала много раз
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ПУКинсские СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие сан узлы--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине 22 февраля
 
 
 
 
 
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