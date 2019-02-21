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 Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители поймали на взяточничестве старшего участкового инспектора Киевского отдела полиции в г. Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что майор полиции Т. требовал от гражданки Г. взятку в размере 300 долларов за непривлечение к административной ответственности, в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 КУоАП.

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В среду, 20 февраля, полицейского-взяточника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, непосредственно после получения им указанной суммы взятки.

Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура 02
Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура 03

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Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и запланировано направление в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3113127
 
 
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Roman Rjevskiy - 300 баксов всего... Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4047

Опозорил звание майора.....
Майор меньше чем за 1000 и вставать не должен.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМайор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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