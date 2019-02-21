 Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в 11 40 в дежурную часть полиции города Сумы по телефону, поступило сообщение от гражданки Ш, 1957 г.р., о том что по адресу пр. Курский 127 неизвестные раздают деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила и задержала по данному адресу двух граждан:

Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул..., дом. 31, кв. 15;

Л. Виталий Николаевич, 10.11.1984 г.р., житель г. Никополь Днепропетровской области.

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Оба гражданина прогнозируемо отказались давать какие-либо пояснения по факту возможной причастности к подкупу избирателей в городе Сумы.

Информация о причастности данных граждан к подкупу избирателей проверяется.

Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ.

В настоящий момент прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного правления служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц возможно осуществлявших подкуп избирателей.

Как Вы думаете в чью пользу возможно осуществлялся подкуп избирателей гражданами Л. и М:))?"