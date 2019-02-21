 Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Сегодня в 11 40 в дежурную часть полиции города Сумы по телефону, поступило сообщение от гражданки Ш, 1957 г.р., о том что по адресу пр. Курский 127 неизвестные раздают деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты.
На место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила и задержала по данному адресу двух граждан:
Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул..., дом. 31, кв. 15;
Л. Виталий Николаевич, 10.11.1984 г.р., житель г. Никополь Днепропетровской области.
Оба гражданина прогнозируемо отказались давать какие-либо пояснения по факту возможной причастности к подкупу избирателей в городе Сумы.
Информация о причастности данных граждан к подкупу избирателей проверяется.
Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ.
В настоящий момент прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного правления служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц возможно осуществлявших подкуп избирателей.
Как Вы думаете в чью пользу возможно осуществлялся подкуп избирателей гражданами Л. и М:))?"
Хотя... там же тоже наверное есть свои расклады и кому-то что-то уже пообещали в случае победы того или иного.
Когда вы пишете про суды, явки с повинной и прочую ахинею вы наверное представляете, что с Марса Зеленский или Тимошенко завезут каких-то невменяемых судей, следователей, полицейских, которые будут делать то, что вам хочется.
Так я тебя разочарую - нихрена этого не будет ни при каких раскладах.
Кто бы ни пришел, нихрена Пете он не сделает, если в голове есть хоть капля самосохранения. Единственный баран, который решился сводить политические счеты с попередниками, поехал в Ростов.
Вот интрига, так интрига. А в чью пользу пыхтела избирательная пирамида в Запорожье? Кто громче всех кричал о подкупах?
21 лютого на лінію "102" від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по просп. Курський у Сумах.
или в комнате подкупали избирателей?
Шаромыжник, не мог уже следующий абзац скопировать?
походу под Зелю и юлю лег