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 Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности сегодняшних событий в Сумах, где прокуратура начала уголовное производство по поводу незаконных действий полиции в офисе политической партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в 11 40 в дежурную часть полиции города Сумы по телефону, поступило сообщение от гражданки Ш, 1957 г.р., о том что по адресу пр. Курский 127 неизвестные раздают деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила и задержала по данному адресу двух граждан:

Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул..., дом. 31, кв. 15;

Л. Виталий Николаевич, 10.11.1984 г.р., житель г. Никополь Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура начала уголовное производство по поводу незаконных действий полиции в офисе политической партии в Сумах

Оба гражданина прогнозируемо отказались давать какие-либо пояснения по факту возможной причастности к подкупу избирателей в городе Сумы.

Информация о причастности данных граждан к подкупу избирателей проверяется.

Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ.

В настоящий момент прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного правления служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц возможно осуществлявших подкуп избирателей.

Как Вы думаете в чью пользу возможно осуществлялся подкуп избирателей гражданами Л. и М:))?"

Источник: https://censor.net.ua/n3113125
 
 
 Топ комментарии
 
А ми думали то якісь злочинці приймають участь в підкупі виборців по всій Україні, а виявилось то прокурори та СБУшники! Це колапс державного управління банди рошена, коли Президент вже не контролює прокуротуру та СБУ, вони живуть окремим від закону корумповано-злочинним життям і Президента це влаштовує, головне щоб не заважали торгувати з путіним.
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Не понятно только накой сбшники и прокуроры их вытаскивать бросились.

Хотя... там же тоже наверное есть свои расклады и кому-то что-то уже пообещали в случае победы того или иного.
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В последнее время меня уже волнует даже не то враги Украины вы или нет. Интереснее это у вас идиотизм или наивность такая.

Когда вы пишете про суды, явки с повинной и прочую ахинею вы наверное представляете, что с Марса Зеленский или Тимошенко завезут каких-то невменяемых судей, следователей, полицейских, которые будут делать то, что вам хочется. Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3857

Так я тебя разочарую - нихрена этого не будет ни при каких раскладах.
Кто бы ни пришел, нихрена Пете он не сделает, если в голове есть хоть капля самосохранения. Единственный баран, который решился сводить политические счеты с попередниками, поехал в Ростов.
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Герхард, спасибочки. Теперь я точно знаю за кого голосовать не буду. Продолжай топить Барыгу.
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а многие есчё верят, в принца на белом коне
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Це щурі у банці.А інтерес там--бабло,земля,хатинки,що,за суттю,теж э баблом.Ну й вислужитися перед тим,з ким змушені ділитися.Отако.
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Таки да. И наверняка некоторые уже присмотрели себе кресла потеплее. Осталось только кого-то прикрыть, кого-то подвинуть.
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Сумщина- прикордонний регіон. Тут сєпари не приховуючись ходять по вулицях і розповідають що голосуватимуть за Юлю, бо вона з Ху...лом друзі.
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А ми думали то якісь злочинці приймають участь в підкупі виборців по всій Україні, а виявилось то прокурори та СБУшники! Це колапс державного управління банди рошена, коли Президент вже не контролює прокуротуру та СБУ, вони живуть окремим від закону корумповано-злочинним життям і Президента це влаштовує, головне щоб не заважали торгувати з путіним.
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Как Вы думаете в чью пользу возможно осуществлялся подкуп избирателей гражданами Л. и М)?

Вот интрига, так интрига. Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7592 А в чью пользу пыхтела избирательная пирамида в Запорожье? Кто громче всех кричал о подкупах?
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У Авакова подгорает после сегодняшней спецоперации СБУ. Аваков поставил на Тимошенко и вдруг понял, что у нее нет шансов.
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да врешь ты все , кролики мстят за вождя , они долго ждали момента пока будку трясти начнет
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понятно кто давал если СБУ заместо страну защищать ,защищают кулинарный техникум, и очень наглядна " теплая партнерская " обстановка безальтернативных
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Мусорам верить - себя не уважать. Пусть свидетели говорят, но не мусора.
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Этот БПП?
21 лютого на лінію "102" від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по просп. Курський у Сумах.
или в комнате подкупали избирателей?
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За інформацією джерел УП у прокуратурі, це офіс партії "Блоку Петра Порошенка".

Шаромыжник, не мог уже следующий абзац скопировать?
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Драка между Аваковым и порохом ничем хорошим для тимохи не закончится
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Скорее для Авакова. Он конечно носорог тот еще, но и их иногда валят, когда они начинают топтать чужие огороды.
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Відповідь авакова на дії СБУ та ГБР чи спроба засвідчити лояльність?
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Жалкая попытка Авакова отомстить за разрушение "сетки" Тимошенко.
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Можливо. А можливо спроба перебігти до того, хто веде перед від того, хто "випадає в осад".
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оно чього в стране рихвормы нэ пошли...все прокуроры и сбушники в стране юлькыны
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Тому і кинулись спасати що це агітатори від влади.
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да дешёвый трюк и компонент предвыборной компании.
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Мой пост - мгновенно удалили, но для тех, кто заскочит на эту помойку сейчас, повторю: Интересно, а эта жирная, барыжная, ублюдочная мразь уже подмылась перед стриптизом на параше? Иного этому подонку после выборов - не светит! "Миротворец"? Нет - "Блюдолизец"!!! Интересно, помойка имени Пэци сразу же удалит пост???
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Вы представляете как ПАП начал раскачивать страну стравливать людей а самое опасное он начал войну силовых сруктур СБУ и прокуратура мотаются по стране прикрывая его жопу это полный ПИ заниматься тем что они должны им некогда страна рошения в опасности
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как можно сегодня купить голосование в пользу каго то? это глупость. можно платить за агитацию, можно строить схемы для подкупа во время голосования, но не возможно купить голос сегодня - дешёвый трюк в пользу или во вред одного и другова кандидата.
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Геращенко
походу под Зелю и юлю лег
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко
 
 
 
 
 
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