 Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"В 2009 году Юлия Владимировна возглавляла Кабинет министров. Она тогда через суд запретила средствам массовой информации критиковать Кабинет министров и ее лично как премьер-министра. А за что: и за те лекарства "Тамифлю", которые в 5 раз дороже были закуплены, когда был грипп. Ну очень много моментов. За те же газовые соглашения. и многое-многое другое. За ту "юлину тысячу", которую она как бы платила и не заплатила. Я напоминаю только самые яркие моменты", - рассказала нардеп.

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По словам Луценко, Юлия Тимошенко запретила себя критиковать.

"Как она вам говорит, "я обижена", потому что это, вероятно, заведомо недостоверная информация. О чем это говорит? Юлия Владимировна только пытается стать президентом, а уже проявляет авторитаризм, против которого мы стояли на Майдане в 2014 году, против законов 16 января, которые Янукович пытался принять, и женщины выходили тогда в кастрюлях, потому что они запретили тогда митингующим выходить с тем-то, закрывать лицо, и всех в каталажку сажали ... Был и такой период", - рассказала Луценко.

Она напомнила, что "когда-то Гитлер начинал с авторитаризма и запретов. И чем это закончилось? Второй мировой войной".

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"Мангер - Херсонская область, председатель совета, против которого выступала Катерина Гандзюк - решил не запрещать ей через суд критиковать херсонского председателя облсовета, представителя" Батькивщины ", которого Юля, зная, что его Генеральная прокуратура уже после всех соответствующих следственных действий обвинит как заказчика ее убийства, исключила из рядов "Батькивщины" ... Так вот, этот председатель Херсонского совета, представитель "Батькивщины", приказал облить Гандзюк кислотой за то, что она посмела его критиковать. Но - Лозинский, Дубиль, Богдан Руслан, Шепелев и много -много других в ряду. Это запрет чего? Демократии", - отметила народный депутат.

Ирина Луценко подчеркнула, что такие действия Тимошенко - это авторитаризм.

"Но давайте откроем ее программу кандидата в президенты. Там написано:" Я хочу другую Конституцию, я хочу ту Конституцию в обход Верховной Рады ". А у нас принимается Конституция в Верховной Раде."Я хочу Конституцию канцлерского образца". Это значит - я и больше никто. Это монополия моей власти. И если внимательно прочитать ее программу, то там она предлагает такую ​​систему выборов, где априори ее президентская партия, сеть сегодняшняя, о которой СБУ сегодня говорила, будет иметь более 50% голосов. А все остальные - что это значит? это все решения, которые придумает Юлия Во одимиривна, априори будут приняты.

Это чистый авторитаризм. Это не то, за что мы стояли на Майдане. Это совсем другое. Она запрещает одному из кандидатов в президенты - не Гриценко, не Бойко, не Зеленскому - выступать и говорить. Она запрещает Порошенко. Она прекрасно понимает, что она ему уже не конкурент, она не выходит во второй круг. И это уже серьезное волнение и отчаяние", - убеждена Луценко.

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