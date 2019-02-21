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 Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко

Предвыборная программа кандидата в президенты и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко это абсолютный авторитаризм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"В 2009 году Юлия Владимировна возглавляла Кабинет министров. Она тогда через суд запретила средствам массовой информации критиковать Кабинет министров и ее лично как премьер-министра. А за что: и за те лекарства "Тамифлю", которые в 5 раз дороже были закуплены, когда был грипп. Ну очень много моментов. За те же газовые соглашения. и многое-многое другое. За ту "юлину тысячу", которую она как бы платила и не заплатила. Я напоминаю только самые яркие моменты", - рассказала нардеп.

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По словам Луценко, Юлия Тимошенко запретила себя критиковать.

"Как она вам говорит, "я обижена", потому что это, вероятно, заведомо недостоверная информация. О чем это говорит? Юлия Владимировна только пытается стать президентом, а уже проявляет авторитаризм, против которого мы стояли на Майдане в 2014 году, против законов 16 января, которые Янукович пытался принять, и женщины выходили тогда в кастрюлях, потому что они запретили тогда митингующим выходить с тем-то, закрывать лицо, и всех в каталажку сажали ... Был и такой период", - рассказала Луценко.

Она напомнила, что "когда-то Гитлер начинал с авторитаризма и запретов. И чем это закончилось? Второй мировой войной".

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"Мангер - Херсонская область, председатель совета, против которого выступала Катерина Гандзюк - решил не запрещать ей через суд критиковать херсонского председателя облсовета, представителя" Батькивщины ", которого Юля, зная, что его Генеральная прокуратура уже после всех соответствующих следственных действий обвинит как заказчика ее убийства, исключила из рядов "Батькивщины" ... Так вот, этот председатель Херсонского совета, представитель "Батькивщины", приказал облить Гандзюк кислотой за то, что она посмела его критиковать. Но - Лозинский, Дубиль, Богдан Руслан, Шепелев и много -много других в ряду. Это запрет чего? Демократии", - отметила народный депутат.

Ирина Луценко подчеркнула, что такие действия Тимошенко - это авторитаризм.

"Но давайте откроем ее программу кандидата в президенты. Там написано:" Я хочу другую Конституцию, я хочу ту Конституцию в обход Верховной Рады ". А у нас принимается Конституция в Верховной Раде."Я хочу Конституцию канцлерского образца". Это значит - я и больше никто. Это монополия моей власти. И если внимательно прочитать ее программу, то там она предлагает такую ​​систему выборов, где априори ее президентская партия, сеть сегодняшняя, о которой СБУ сегодня говорила, будет иметь более 50% голосов. А все остальные - что это значит? это все решения, которые придумает Юлия Во одимиривна, априори будут приняты.

Это чистый авторитаризм. Это не то, за что мы стояли на Майдане. Это совсем другое. Она запрещает одному из кандидатов в президенты - не Гриценко, не Бойко, не Зеленскому - выступать и говорить. Она запрещает Порошенко. Она прекрасно понимает, что она ему уже не конкурент, она не выходит во второй круг. И это уже серьезное волнение и отчаяние", - убеждена Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113124
 
 
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Шо воно меле? Хоча...Хай меле. Кращого агітатора за ЮВТ ще пошукати.)
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Burckun - Йуля сама собі агітатор Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко - Цензор.НЕТ 1560

Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко - Цензор.НЕТ 4357
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Роби з собою щось, бо ти геть поламався...
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Burckun - .Я свій вибір за президента зробив ще в 2014 за Порошенко, і зараз я теж не бачу іншого президента, а ніж П.Порошенко.
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Блошиный цырк-Цирковые человеческие блохи в натуральную величину в традиционных мексиканских нарядах.
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І той. Запам'ятайте!

На Майдані стояла Іра Луценко!!!
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Мангера, Богдана, Лозинского и многих других Юле подкинула злочинна влада. Это провокация. Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко - Цензор.НЕТ 2586
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Прикинь Луценчица тоже у Воны во фракции была, когда Югик на нарах сидел, подлая Вона эту суку к себе во фракцию взяла, чтобы был иммунитет от преследований.
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Есть маленькая просьба к редакции - не посетить фотографии бляхи-мухи после 21.00
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пгокугол бы попросил на цензоре не выражаться! ресурс могут посещать дети!
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Ырочка, валите туда, где Вам место - НА ОКРУЖНУЮ!!! Хоть как-то на передачки своему картавому алкашу заработаете (хотя я лично - сомневаюсь)!
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Фэйки, конспирология, агрессивная неадекватность - вот признаки путинской пропаганды. Все согласны? А теперь еще раз перечитаем статью.
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Та ладно, кацапьі реально мастера в єтом деле нужно признать.
А єто уровень Винницкой базарной бабки, за что ей Петя деньги платит незнаю, таких чернлротьіх каждая вторая на любом толчке.
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Если Вона дорвется до власти ,то примет Конституцию по которой ее будет избирать Рада --и будет сидеть как и ее дружбан путлер--до смерти...
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Ведьма, настоящая ведьма. Сожгли бы ее, или хотя бы гнилой язык немного укоротили.
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Да ты прав Жулька Тимошенко несмотря на свой ботокс настоящая ведьма!
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Заглючило от сладкого, подними глазки, посмотри на картинку, НУ?...... кто там? Не жіночка третього тисячоліття?
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Жана гениального плидулка не может клювитать!!
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Когда у Порошенко дела совсем плохи выпускают этого птеродактиля. Тимошенко, став президентом, помножит Ягу на ноль.
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Выборная должность в Канчаловской колонии не призедент а староста! Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко - Цензор.НЕТ 1000
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Посмотрите на рейтинги. Тимошенко - сбитый летчик. После скандала с Мангером старушке не оклематься, а сегодняшняя спецоперация СБУ - это контрольный в голову. Это чистый авторитаризм, - Ирина Луценко о предвыборной программе Тимошенко - Цензор.НЕТ 2786
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Влажные мечты порохобота, твои хозяева недоумки, пресуя Вону САМИ будут ее раскручивать.
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Сейчас.Вся Украина плюется при имени Тимошенко. Единственный шанс на власть у Жульки это банальный подкуп по беспределу! Что она сейчас и вытворяет!
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А от имени Порошенко вся Украина уже блюет и что?
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Мда медицина тут бессильна. Таких упоротых только усыплять, из-за жалости. Мыслительные процессы атрофированы, причинно-следственная связь вообще не отслеживается.
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Утилизация ватников - сбитый летчик....? Ну да...

А как там дела с рейтингами нашего супер асса Петра Лексеевича?
Не следил несколько дней...
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Супер! У букмекеров шанс на то что станет президентом 60% у Жули и Вазелина по 15%
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- Химка!
- Га ?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю.
- Молчи!
- Молчу.
- Молчи, дура !
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Мне одно интересно когда Жульку посадят? Я думаю летом!
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Может и посадят, но после барыги, если Пецало не сбежит в Ростов за своим предшественником.
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Как там ГПУ? На Мальливах нежатся или в Мосуве инструкции получакт?
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Одно убогое критикует другое убогое. Цирк! Вот бы их на одну сцену!
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Шо то, шо другое - материально далеко не убогое.Понятно что тут убогость ума имелась ввиду. Но Юльке надо отдать должное, похитрее она будет в сто раз от генпрокурорши.
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Эта чистейшай вады афторитаризьм. Нада вынести казла.
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Это же какой-то валюнтаризьм... чессное слово...
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И тут остапа понесло
тамифлю_авторитаризм_гитлер_вторая мировая_авторитаризм_мангер_авторитаризм_она запрещает порошенко выступать и говорить. Занавес.
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Они думают: сорганизовали скандальчик, запустили на орбиту клоуна, подтянули соци-олухов - и справились с Тимошенко...
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