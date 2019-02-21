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Все про:Ахметов (1838) журналистика (2352) слежка (131) Седлецкая (36)

 Ахметов организовал слежку за журналистом программы "Схемы" Ткачом, - Седлецкая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Машины охранной фирмы, принадлежащей Ринату Ахметову, сопровождают журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача на всех съемках. Преследование началось в сентябре 2018 года.

Об этом написала в Facebook руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда Михаил с оператором выезжают на съемки, за ними увязывается "хвост".

Несколько одних и тех же автомобилей едут вслед за редакционным авто "Схем" – наблюдение происходит как в правительственных кварталах Киева, так и за городом, например возле аэропорта Жуляны или в элитных поселениях, где живут украинские чиновники", – утверждает Седлецкая.

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Журналисты "Схем" выяснили, что все следящие за съемочной группе авто принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", единственным владельцем которой является Ахметов.

Ахметов организовал слежку за журналистом программы Схемы Ткачом, - Седлецкая 01
Ахметов организовал слежку за журналистом программы Схемы Ткачом, - Седлецкая 02

"Мы ранее неоднократно рассказывали о связи самого олигарха Ахметова, о том как он сохранил свои позиции при постмайданной власти и продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства. Похоже, этому и пытаются помешать у олигарха", – предполагает Седлецкая.

Медиаюристы подтвердили, что подобные действия являются препятствованием журналистской деятельности, за что Криминальным кодексом Украины предусмотрено наказание.

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"Мы предоставляем этим фактам огласку и публикуем все видеодоказательства, потому что, во-первых, истинные намерения этих людей до конца неизвестны, а во-вторых, все же есть надежда, что после огласки это прекратится и наши журналисты смогут в дальнейшем беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, в частности, исследуя связи самого Ахметова с украинскими чиновниками", – подытоживает Седлецкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3113122
 
   
 Топ комментарии
 
ахметову все можно. у ахметова Роттердам. у порошенка Плюс
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Это один из главных подельников Порошенко.
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Интересно что он будет делать после выборов, если Порошенко проиграет
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Интересно что он будет делать после выборов, если Порошенко проиграет
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Не помню, вроде был дома, убегать никуда несобирался.
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ну , от тобі і відповідь !
П.С - в програмі ЖОДНОГО з кандидатів в президенти немає а ні слова про боротьбу з олігархатом - Ахмєтову та іншим хвилюватися нема чого ....
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ти читаеш програми кандидатів?? навіщо??)) я б теж не писав би про олігархат - він має бути знищений, і людям пофик как это произойдёт , а що ти будеш писати??
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Нафига ему убегать,если он может улететь?
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У него в запасе много козырей в рукаве - энергетика, металлургия, целые фракции в ВР и т.д.
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При наличии власти и желания эти козыри становяться мусором. Рыло у него в пушку.
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Договорится со следующим президентом. Как всегда он делал. Это не проблема для него вообще.
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неподкупный должен быть бессмертный.. Ахметов організував стеження за журналістом програми "Схеми" Ткачем, - Седлецька - Цензор.НЕТ 2096
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бо кучерявий молдаван , серед кандидатів , може бути лише один !
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Чого це? Ещё и как пошёл.У послали,так послали,вот он и пошел...Мимо...
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что и всегда- договариваться с новой властью
если он уже сейчас это не делает
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Это один из главных подельников Порошенко.
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Ахметов, Медведчук, Фирташ, Кернес, Труханов, Семочки-Голубаны-Нарики - хорошие потрнёры у патриота Порошенко.
Но огенты крымля - Йулька и Саакашвили.
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ахметову все можно. у ахметова Роттердам. у порошенка Плюс
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Интересно, кто из кандидатов, может устоять перед искушениями татарина?
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Думаю у Гриценко больше всех шансов, возможно у Зеленского тоже.
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Гриценко - высокая вероятность, Зеленский - большой вопрос.
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Зачем Зеленскому татарин Ахметов, если его кормит еврей Беня?
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Ринат Амедов - Зеленский победит...
мудрый украинский народ не подведет и в этот раз...
Ахметов організував стеження за журналістом програми "Схеми" Ткачем, - Седлецька - Цензор.НЕТ 1858
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"Юморок" от агента ФСБ Жидкова. Не пора ли этого "юмориста" засунуть головой в его любимую парашу поглубже и продержать там минут 10 как минимум? Ахметов організував стеження за журналістом програми "Схеми" Ткачем, - Седлецька - Цензор.НЕТ 5855
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Это не слежка,а акт устрашения! Если бы следили,то знать не знал бы и видеть не видел бы.Разве что,если сам не бывший мент.
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Цирк. Схемы на каком канале? С чего им боятся своих же? Слежка на служебной машине?)))) Сегодня 2019 год купить gps жучок можно в интернете с доставкой на дом))) и вот вопрос, зачем этим оленям мотаться каждый раз за съемочной группой?)
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Та хосподи зачем же так палевно?)) Чтоб знали кто бил?))))
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А что мешает допытливым журналистам подойти и спросить в чем дело?))) 4 медиа группы все принадлежат олигархам, одни даже в бегах, но им не мешает получать деньги с бюджета) все каналы у нас дотационные)
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с Одессы вышли 2 катера с Морпехами в Керченский пролив.
Будет стрельба или апять перестреляют и посадят?

кацапы уже Видео выставили.

Угроза прорыва к Крыму»: Военные катера Украины отправились в «боевой поход»
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Почему тряпки своей стесняешься?🌷😄
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Тобто вони за Ахмєтовим мають право стежити,а навпаки-це вже переслідування,перешкоджання,наступ на свободу.
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феноменально - вор, бандит, убийца при ЭТОЙ "власти", не просто сохранил награбленное за многие годы, а и значительно нарастил свои доходы....если бы кто то рассказал майдановцем про это в 2014 году, уверен - петя стал бы "Первой жертвой Майдана"!
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Журналист Схем -не Папа Римский.Джинсовый .С отвратительными манерами.Зазнайка.Ахметка готовит ему юридическую ловчью яму.Его люди - не одного такого скушали.
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Не исключено, что Ахметке готовят полосатый макинтош.
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При другом президенте очень даже будет смотреться
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Мені от цікаво. Чого б досягла Німеччина якщо б обрала своїм президентом колумбійського наркобарона або якусь румунську шльондру?
Ніхто українцям власну державу не збудує крім них самих
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Человек "заботится" о журналистах,"охраняет" за свой счет. Не благодарные! В наше не простое время личная охрана, да красота. Сделайте кассу не на Ахметке. Его ,потом,когда обо всех расскажите( и заметьте под охраной). Да,не комбинаторы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАхметов организовал слежку за журналистом программы "Схемы" Ткачом, - Седлецкая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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