 Ахметов организовал слежку за журналистом программы "Схемы" Ткачом, - Седлецкая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом написала в Facebook руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда Михаил с оператором выезжают на съемки, за ними увязывается "хвост".

Несколько одних и тех же автомобилей едут вслед за редакционным авто "Схем" – наблюдение происходит как в правительственных кварталах Киева, так и за городом, например возле аэропорта Жуляны или в элитных поселениях, где живут украинские чиновники", – утверждает Седлецкая.

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Журналисты "Схем" выяснили, что все следящие за съемочной группе авто принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", единственным владельцем которой является Ахметов.





"Мы ранее неоднократно рассказывали о связи самого олигарха Ахметова, о том как он сохранил свои позиции при постмайданной власти и продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства. Похоже, этому и пытаются помешать у олигарха", – предполагает Седлецкая.

Медиаюристы подтвердили, что подобные действия являются препятствованием журналистской деятельности, за что Криминальным кодексом Украины предусмотрено наказание.

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"Мы предоставляем этим фактам огласку и публикуем все видеодоказательства, потому что, во-первых, истинные намерения этих людей до конца неизвестны, а во-вторых, все же есть надежда, что после огласки это прекратится и наши журналисты смогут в дальнейшем беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, в частности, исследуя связи самого Ахметова с украинскими чиновниками", – подытоживает Седлецкая.