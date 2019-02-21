 Апелляционный суд удовлетворил ходатайство генерала Назарова по делу о гибели военных в Ил-76

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Виктор Назаров и его защита настаивали на исследовании выводов экспертиз, поскольку считают, что между результатами двух экспертиз, проведенных экспертными учреждениями во Львове и Киеве в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.
Генерал Назаров, в частности, поставил под сомнение вывод одной из экспертиз, которая считает, что он был обязан обеспечить меры безопасности самолетов, отправленных в аэродром Луганска, в частности, по преодолению противовоздушной обороны.
"В ходе судебного разбирательства неоднократно исследовались обязанности начальника штаба АТО. В них нет ни слова, ни одного пункта, ни одного абзаца, свидетельствующих, что это было моим долгом ", - отметил Виктор Назаров.
Он считает, что экспертизы не дают четкого ответа на то, каким образом был поражен самолет - из ПЗРК или артиллерийского оружия, и "это имеет принципиальное значение".
Представители прокуратуры заявили, что никаких разногласий в выводах экспертов нет. Прокуроры также заявили, что вообще считают одну из экспертиз по делу неправомерной, ведь она была осуществлена военнослужащими, которые не являются аккредитованными экспертами.
Пострадавшие - родственники погибших в самолете Ил-76 бойцов - и их защитники были против исследования выводов экспертиз, потому что это уже было сделано в суде первой инстанции. Люди пришли в зал с портретами родных, которых потеряли. Заявления генерала Назарова и его защиты они воспринимали как попытки затягивания процесса.
"Какая разница, из чего сбили самолет, хоть из рогатки. Но его сбили. Аэропорт был в окружении, самолеты туда нельзя было отправлять ... Мне в гробу вернули ребенка - несколько кусочков по десять сантиметров. А остальные до сих пор на поле", - сказала одна из матерей.
"Я пришел узнать: кто их туда послал? И я не слышу ответа", - поддержал ее отец погибшего военного.
После исследования выводов экспертиз суд частично удовлетворил ходатайство генерала Назарова о назначении военно-судебной экспертизы и поручили провести ее Киевском научно-исследовательском института судебных экспертиз.
В конце 2018 года в Днепре начали сначала рассмотрение апелляционной жалобы в интересах генерал-майора Виктора Назарова. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе.
17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 боевиками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых было одно лицо, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Не буваэ гною наполовину...
Гiвно завжди просто гiвно!
Тому нема сенсу одне гiвно мiняти на iнше...
Треба мати смiливiсть признати, що жодна потвора яка зараз "балотуэться в президенти" - не достойна називатись навiть "просто порядною людиною"...
НЕ посылать - обречь на гибель десантуру.
Попробовать наземный прорыв - снова гибель людей.
Везде нет безопасного решения...
Ланка вертиків Мі-8, Мі-24 з десантом на борту. Нагадати , що ти тоді писав?
Какие-то недоделанные законы ... нет чтобы "бабы новых нарожают" и швырк полсотни двухсотых туда , швырк сюда , Оне ж воспитанны на "героях", что рискуя жизнью своей и экипажа спасли дорогующую технику !
Слова Юрия Михайлика
Эта рота, эта рота...
Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь под снег?
Эта рота, эта рота
Не проснется по весне…
Снег растает, снег растает,
Ручейки сквозь эту роту по болоту побегут.
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Командиры никуда ее с собой не поведут…
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Эта рота наступала по болоту,
А потом ей приказали, и она пошла назад.
В сорок третьем эту роту
Расстрелял заградотряд.
И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала,
И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу…
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Генералы все долги свои отдали,
И медали понадели, и на пенсии давно.
Генералы мирно ходят городами
И не помнят этой роты, и не помнят все равно.
Лежит она повзводно, повзводно
С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
А лежит она подснежно, подводно,
И подснежники растут у старшины на голове.
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Это уже даже не дно …….