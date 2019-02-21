 Апелляционный суд удовлетворил ходатайство генерала Назарова по делу о гибели военных в Ил-76

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Виктор Назаров и его защита настаивали на исследовании выводов экспертиз, поскольку считают, что между результатами двух экспертиз, проведенных экспертными учреждениями во Львове и Киеве в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

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Генерал Назаров, в частности, поставил под сомнение вывод одной из экспертиз, которая считает, что он был обязан обеспечить меры безопасности самолетов, отправленных в аэродром Луганска, в частности, по преодолению противовоздушной обороны.

"В ходе судебного разбирательства неоднократно исследовались обязанности начальника штаба АТО. В них нет ни слова, ни одного пункта, ни одного абзаца, свидетельствующих, что это было моим долгом ", - отметил Виктор Назаров.

Он считает, что экспертизы не дают четкого ответа на то, каким образом был поражен самолет - из ПЗРК или артиллерийского оружия, и "это имеет принципиальное значение".

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Представители прокуратуры заявили, что никаких разногласий в выводах экспертов нет. Прокуроры также заявили, что вообще считают одну из экспертиз по делу неправомерной, ведь она была осуществлена ​​военнослужащими, которые не являются аккредитованными экспертами.

Пострадавшие - родственники погибших в самолете Ил-76 бойцов - и их защитники были против исследования выводов экспертиз, потому что это уже было сделано в суде первой инстанции. Люди пришли в зал с портретами родных, которых потеряли. Заявления генерала Назарова и его защиты они воспринимали как попытки затягивания процесса.

"Какая разница, из чего сбили самолет, хоть из рогатки. Но его сбили. Аэропорт был в окружении, самолеты туда нельзя было отправлять ... Мне в гробу вернули ребенка - несколько кусочков по десять сантиметров. А остальные до сих пор на поле", - сказала одна из матерей.

"Я пришел узнать: кто их туда послал? И я не слышу ответа", - поддержал ее отец погибшего военного.

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После исследования выводов экспертиз суд частично удовлетворил ходатайство генерала Назарова о назначении военно-судебной экспертизы и поручили провести ее Киевском научно-исследовательском института судебных экспертиз.

В конце 2018 года в Днепре начали сначала рассмотрение апелляционной жалобы в интересах генерал-майора Виктора Назарова. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе.

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 боевиками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых было одно лицо, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.