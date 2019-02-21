 Российские тюремщики отправили украинского политзаключенного Клыха "на плановое лечение", - правозащитница Щур

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Станислав Клых находится на плановом лечении в ЛИУ-3 (лечебно-исправительное учреждение - ред.) в Челябинске. Туда он был направлен из Магнитогорской тюремной психоневрологической клиники, где отказался от лечения. Отношение в ЛИУ-3 ему в прошлый раз понравилось. Но это по контрасту с тюрьмой и ОПБ (Областная психиатрическая больница в Магнитогорске - ред.)", - рассказала Щур.

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Она уточнила, что в данное время нет возможности направить к Клыху адвоката правозащитной организации, так как тот занят другим процессом на выезде. Однако, по мнению правозащитницы, сейчас удобное время, чтобы украинский омбудсмен Людмила Денисова сделала запрос своей коллеге в РФ и та направила к Клыху представителей челябинской Общественной наблюдательной комиссии.

"Тогда получили бы картинку, как было с Кольченко после посещения ОНК", - резюмирует Щур.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.