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 Политика Украины, Происшествия
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 В России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, - Кличко

Ситуация с выборами в Украине и то, как в дальнейшем может измениться внешнеполитический курс страны, волнует многих ее международных партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone.

"Я неоднократно участвовал в Мюнхенской конференции - на каждой панели вспоминали Украину и на каждой встрече поднимался ключевой вопрос. Всех волнует ситуация с выборами, все наши коллеги понимают, что от них очень много зависит - не изменит ли Украина внешний курс", - сказал он.

Кличко отметил, что Украина, в отличие от России, - демократичная страна и между кандидатам в президенты сейчас "достаточно большая конкуренция".

"Только в России можно за год или за два узнать, кто будет президентом. У нас осталось чуть больше месяца до выборов - пока четко никто сказать не может", - прибавил городской глава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3113118
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно почему рашистские ублюдки рассказывать любят про "факельные шествия" в Киеве, где звучат лозунги о ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ, и почему то скромно умалчивают о маршах фашиствующих москвичей с захватническими лозунгами и призывами к оккупации других Независимых и Суверенных государств ?
https://www.youtube.com/watch?v=3EvajBi3T08


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Педалик в своем репертуаре- выперднул абы что,а потом думает...
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В России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, -

17 млрд.кредитов скажут свое слово...
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Интересно почему рашистские ублюдки рассказывать любят про "факельные шествия" в Киеве, где звучат лозунги о ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ, и почему то скромно умалчивают о маршах фашиствующих москвичей с захватническими лозунгами и призывами к оккупации других Независимых и Суверенных государств ?
https://www.youtube.com/watch?v=3EvajBi3T08


.
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от, такий аналітик в Києві, - голова - шоб вода стала гарячою - її треба нагріти))),
дивно шо він не вкурсах) про президента України!
ну, а з кацяпами - то так - у них є цар в голові, і вони його і обирають, шо тут незрозуміло?! У Росії можна за два роки до виборів знати, хто буде президентом, у нас залишився місяць і ніхто не може сказати, - Кличко - Цензор.НЕТ 5425
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Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал!
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мені чесно пофік хто прийде - всерівно ставленик великої буржуазії, народу простому навряд чи буде краще....
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Буржуазии...у вас машина времени сломалась, вы промахнулись лет на 100-200
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можна подумати, що робітник біля станка, вчитель біля дошки в школі- нарівні з Ахметовим у своїх можливостях.....а то в нас буржуїв не має....
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ти вроді під стягом України заходиш, а не знаєш хто такі олігархи?
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Он просто сказал, что буржуазия - это олигархи! но раньше они выжимали все из фабрик и заводов, а сейчас политические олигархи выжимают весь народ!
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если придет мурашка или вилка- то тебе не будет пофик
одни уже говорили- ну и пофик что овощь судимый, зато "крепкий хозяйственник"
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хто зна, хто зна....всі вони на свою кишеню працюють, народу від цього не легше
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все ясно- кроме обычных лозунгов в стиле "вся власть советам, долой кулаков" больше с тобой говорить не очем
p.s ибудут еще долго продолжать на свой карман работать- до тех пор пока не сменится система, социум, менталитет... называй это как угодно, потому что президенты в Украину не с Марса прилетают
В Польше министр часики за 5тыщ евро забыл задекларировать- ушел в отставку, что бы под него не копали и дай бог ничего другого не нашли, а в Украине прокурор забыл задекларировать машину за 50 штук баксов- и все с ним норм
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а вся влада і повинна бути у Радах, народ же джерело влади, а його представницький орган -РАДИ, чи ти іншої думки? Хоча, на жаль, нині влада у великої буржуазії, яку очолює олігархат....
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заводы- крестьянам, замлю- рабочим. Вперед назад к светлому будущему.

Ура товарищи- Ура!!!
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о ні, краще так - по 12-13 годин пахати, отримувати зарплати по собівартості на хліб і воду та комунальні послуги, щоб хтось міг на Маямі літати та розказувати байки який він крутий організатор бізнесу....
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Чего ж это за два?Пока ***** не ласты не склеит и так понятно,кто в рАссЕи будет президентом.Медведев не считается, всё равно за время его отсидки в президентском кресле,рулил фюрер Путлер!
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Пока четко сказать могут не только лишь все 😁
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Педалик в своем репертуаре- выперднул абы что,а потом думает...
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Виталька - гигант мысли и отец украинского бокса . Вообще-то, за ним нужно записывать, такие перлы даже Лёня-космос не выдавал.
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***
- доброе утро... Софочка!
- от только не надо, Наум Маркович, нам тут навязывать ваше мнение...
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Соромлюся запитати, а що означає фраза: "На каждой панели вспоминали Украину"?
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Речь шла о конференции? О конференции.

Панельное обсуждение (также панельная дискуссия или просто панель) - обсуждение некоторой темы группой людей перед аудиторией, как правило, на научных, деловых или академических конференциях, фан-конвенциях, или телевизионных шоу. Обычно обсуждение ведёт модератор, который направляет дискуссию, иногда задаёт вопросы аудитории, старается сделать обсуждение информативным и интересным.[1][2]

Смысл вопроса?
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Панель на конференції-- це обговорення певної теми перед збіговиськом глядачів та журналістів.... майже шоу
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А в месяце 40 дней. И это не считая февраль В России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, - Кличко - Цензор.НЕТ 1900
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В завтрашний день не асе могут смотреть ...
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Все знают что Гриценко,один боксёр не знает.
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хе, зате у нас точно зрозуміло, хто не поїде на Євробачення

Скрипін проінтерв'ював #двєгадіни на АТР - www.youtube.com/watch?v=Ln4cXdzxt9Q
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"День народження Віталія Кличка я знаю коли . В той день , коли і мені !" : Віталій Кличко

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Або : єслі в кофе кофеін,то в какао-кокаин?!

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Лучше промолчать, чем такое ляпнуть.
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Над фразами Кличко все смеются, тебе этого не понять.
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Все так, все нормально, понятная фраза с глубоким смыслом.
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При чём здесь боксёр? Вопрос был - что не так было сказано и что именно ляпнул?
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Я недавно с укробандеровцем беседовал, который Порошенко уже посадил за то, что он командует судами. Я попросил - приведи факты, он долго приводил свои догадки, потом выдал, что Порошенко не может высказываться по решению суд, решение суд уже принял, а для него это командование судами...
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я же говорю, крутятся как на бутылке.
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А что тут неясного?
Всегда побеждает тот, у кого наибольший рейтинг с наименьшим антирейтингом.
Его друг Петя так и вьіпрьігнул в президентьі
Просто прикольно, что етого он до сих пор не знает)
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...точнее, все могут сказать, но не каждый может это сделать. 😉😁
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Знать могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
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Я неоднократно участвовал в Мюнхенской конференции - на каждой панели вспоминали Украину
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Интересно почему рашистские ублюдки рассказывать любят про "факельные шествия" в Киеве, где звучат лозунги о ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ, и почему то скромно умалчивают о маршах фашиствующих москвичей с захватническими лозунгами и призывами к оккупации других Независимых и Суверенных государств ? https://www.youtube.com/watch?v=3EvajBi3T08
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Брэшишь Виталик. Брэшешь.
рыго соевые порохоботы УЖЕ ЗНАЮТ ШО ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТ порошенка. ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОГЕНДЫ крэмля.
и самое главное ЕСЛИ порошенка НЕСТАНЕТ ПРЭЗИДЭНТОМ ТО путин нападьоть. 😂😅😂
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Абсурду обогащения на собственном народе нет предела. Сегодня разоблачен очередной «схематоз» откровенного ограбления собственного народа командой Порошенко и того же Ахметова.
Оказывается, что помимо схемы Ротердам +++ , где команда Порошенко вместе с Ахметовым якобы закупает уголь в Ротердаме существует еще одна схема Минск +++.
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а ведь был уважаемым человеком... что его поперло в политику... мог остаться чемпионом.. а останется говнюком...
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Да градоначальнику не обязательно языком ляпать. Сиди себе и тихоничко хозяйничай в свое благо. Какие черти его за язык тянут?
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Віталік - далеко не самий гірший з політиків, які сьогодні у владі. Ну так, не оратор ... У Росії можна за два роки до виборів знати, хто буде президентом, у нас залишився місяць і ніхто не може сказати, - Кличко - Цензор.НЕТ 6094
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Какое классное чвство юмора у Педалика! - первая мысль...
А потом потом я понял: это не юмор, это непонимание суровой реальности.
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В России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, - КличкоИ что тут хорошего, когда живешь, как на вулкане, не знаешь, что будет завтра.
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Почему же. Вполне уже можно сказать, что презиком будет снова Свинорыл.
А там дальше пойдут очередные переписывания конституции или на худой конец с Гросей рокировочку устроят на 5 лет. В общем, все как в тоталитарной рашке.
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Ось тому хлопці й нервуються... Вже й Росії заздрити стали, а нє только ліш всєм.
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Виталя похоже не слушает радио:
"КАНДИДАТІВ БАГАТО-ПРЕЗИДЕНТ ОДИН"

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На кацапии можно за десять лет вперед сказать кто будет президентом.
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Не надо ля-ля, по всем соцопросам президентом будет Володя Зеленский
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А ты Виталька поедь опять к Фирташу - он все знает!
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до другого туру вийдуть Порошенко та Тимошенко/Зеленський. Це так, суто суб,єктивний прогноз, не більше. Хто виграє з них у другому турі, сьогодні і справді важко відповісти.
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Пеця это уже история и при чем не очень.
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Украина- крайне нестабильная страна. Вот и всё что хотел сказать мой тёзка.
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Не дивітся 95-го Кварталу,перед їжею!
-Спохабились.
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У нас результатом буде грандіозний срач за планом *****.
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Лукаво.
Учитывая волшебный реестр "выборцив" уже сейчас можно сказать кто будет во втором туре.
И если даже Зеленский наберёт большинство, ПОСЧИТАЮТ ему мало.
Будет здесь вам и неправильно заполненные бюллетени, и помарки на них (которые мрази из комиссий будут сами ставить, чтоб не дать ему голосов)...
Так что, только наблюдатели могут остановить фальсификации.
Когда вместе на каждом участке объединятся и НЕ ДАДУТ сфальцифицировать.
А не как обычно, "молоди хлопци" сели по куткам и "гибридно реагируют".
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Уже не хочет ехать к фирташу не?,тот у шоколадных вроде ванги)) был!!!
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«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Кличко в.
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Да ладно, чего уж там.Если предприятие в убыток работает, то меняют директора, а не бухгалтера и никто ещё на пять лет с ним контракт не подпишет.
Выборы для того и существуют, чтоб не было революций и кропролития, ну если, кто не понимает этого, то я им не завидую.
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Хреново учили в школе историю, и вообще все.
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Буду голосовать за того, кто уберет Боксера от власти в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, - Кличко
 
 
 
 
 
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