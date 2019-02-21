 В России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone.
"Я неоднократно участвовал в Мюнхенской конференции - на каждой панели вспоминали Украину и на каждой встрече поднимался ключевой вопрос. Всех волнует ситуация с выборами, все наши коллеги понимают, что от них очень много зависит - не изменит ли Украина внешний курс", - сказал он.
Кличко отметил, что Украина, в отличие от России, - демократичная страна и между кандидатам в президенты сейчас "достаточно большая конкуренция".
"Только в России можно за год или за два узнать, кто будет президентом. У нас осталось чуть больше месяца до выборов - пока четко никто сказать не может", - прибавил городской глава.
17 млрд.кредитов скажут свое слово...
https://www.youtube.com/watch?v=3EvajBi3T08
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дивно шо він не вкурсах) про президента України!
ну, а з кацяпами - то так - у них є цар в голові, і вони його і обирають, шо тут незрозуміло?!
одни уже говорили- ну и пофик что овощь судимый, зато "крепкий хозяйственник"
p.s ибудут еще долго продолжать на свой карман работать- до тех пор пока не сменится система, социум, менталитет... называй это как угодно, потому что президенты в Украину не с Марса прилетают
В Польше министр часики за 5тыщ евро забыл задекларировать- ушел в отставку, что бы под него не копали и дай бог ничего другого не нашли, а в Украине прокурор забыл задекларировать машину за 50 штук баксов- и все с ним норм
Ура товарищи- Ура!!!
- доброе утро... Софочка!
- от только не надо, Наум Маркович, нам тут навязывать ваше мнение...
Панельное обсуждение (также панельная дискуссия или просто панель) - обсуждение некоторой темы группой людей перед аудиторией, как правило, на научных, деловых или академических конференциях, фан-конвенциях, или телевизионных шоу. Обычно обсуждение ведёт модератор, который направляет дискуссию, иногда задаёт вопросы аудитории, старается сделать обсуждение информативным и интересным.[1][2]
Смысл вопроса?
Скрипін проінтерв'ював #двєгадіни на АТР - www.youtube.com/watch?v=Ln4cXdzxt9Q
Всегда побеждает тот, у кого наибольший рейтинг с наименьшим антирейтингом.
Его друг Петя так и вьіпрьігнул в президентьі
Просто прикольно, что етого он до сих пор не знает)
рыго соевые порохоботы УЖЕ ЗНАЮТ ШО ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТ порошенка. ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОГЕНДЫ крэмля.
и самое главное ЕСЛИ порошенка НЕСТАНЕТ ПРЭЗИДЭНТОМ ТО путин нападьоть. 😂😅😂
Оказывается, что помимо схемы Ротердам +++ , где команда Порошенко вместе с Ахметовым якобы закупает уголь в Ротердаме существует еще одна схема Минск +++.
А потом потом я понял: это не юмор, это непонимание суровой реальности.
А там дальше пойдут очередные переписывания конституции или на худой конец с Гросей рокировочку устроят на 5 лет. В общем, все как в тоталитарной рашке.
"КАНДИДАТІВ БАГАТО-ПРЕЗИДЕНТ ОДИН"
-Спохабились.
Учитывая волшебный реестр "выборцив" уже сейчас можно сказать кто будет во втором туре.
И если даже Зеленский наберёт большинство, ПОСЧИТАЮТ ему мало.
Будет здесь вам и неправильно заполненные бюллетени, и помарки на них (которые мрази из комиссий будут сами ставить, чтоб не дать ему голосов)...
Так что, только наблюдатели могут остановить фальсификации.
Когда вместе на каждом участке объединятся и НЕ ДАДУТ сфальцифицировать.
А не как обычно, "молоди хлопци" сели по куткам и "гибридно реагируют".
Кличко в.
Выборы для того и существуют, чтоб не было революций и кропролития, ну если, кто не понимает этого, то я им не завидую.