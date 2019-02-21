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Все про:учения (2006) Херсонщина (762) Муженко (303)

 ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы. ВИДЕО

Зенитно-ракетные комплексы испытывали на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма.

Стрельбы выполнялись из модернизированных ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Завершается проведения испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в боевой состав Вооруженных Сил Украины. Это даст нам возможность формировать новые подразделения, существенно повысить возможности зенитно-ракетных войск ВС Украины и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны и войск, и государства", – отметил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ тайно испытала новую противоспутниковую ракету, - разведка США

Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные также провели масштабные учения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи аннексированного Крыма. Тогда отрабатывали систему противовоздушной обороны страны.

В начале октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко проинспектировал учения Вооруженных сил на побережье Азовского моря и сообщил о готовности к обороне от России.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские воины в зоне ООС провели учения по ночному десантированию с вертолетов Ми-8. ВИДЕО

После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на полуострове военные учения. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Источник: https://censor.net.ua/n3113117
 
   
 Топ комментарии
 
кстати, на стрельбах юзали модернизированную зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4М-А "Шилка", которая получила новую "цифровую" РЛС, позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 35 км, оптико-локационную систему обнаружения и ракетный комплекс с 4 модернизированными "Иглами"... говорят, ошень эффективная штука оказалась..
ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы - Цензор.НЕТ 7608
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молодцы!

больше тренингов и испатаний!
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Интересно почему рашистские ублюдки рассказывать любят про "факельные шествия" в Киеве, где звучат лозунги о ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ, и почему то скромно умалчивают о маршах фашиствующих москвичей с захватническими лозунгами и призывами к оккупации других Независимых и Суверенных государств ? https://www.youtube.com/watch?v=3EvajBi3T08

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молодцы!

больше тренингов и испатаний!
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Интересно почему рашистские ублюдки рассказывать любят про "факельные шествия" в Киеве, где звучат лозунги о ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ, и почему то скромно умалчивают о маршах фашиствующих москвичей с захватническими лозунгами и призывами к оккупации других Независимых и Суверенных государств ? https://www.youtube.com/watch?v=3EvajBi3T08

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Может вы хотите,чтобы они стали рассказывать,как они"защищают"русьськАгАвАрящих, путём тотального уничтожения!Или про то,что сами у себя терракты устраивают,для поднятия рейтингов *****!То поколение,которое об этом осведомлено и помнит,сидит тихо на жопах и выбирает Путлера.А молодые,пока не понимают,какая мразина их фюрер.Так бегают с плакатиками до конца не осознавая во что это им может вылится.А кто осознал,уже червячков кормит.То давно ***** в мАскве ни чего не взрывало.Онож как бывает,ну"взорвался"домик,якобы от газа,дЫк этож где-то там далеко в регионах.Вот когда в Питерах и мАсквах взрывы начинаются,тада да,все вспоминают что Путлер-*****!
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ну, це хоч щось на техніку схоже, а не консервні коробки, які показували раніше, приємно подивитись
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Де то тут явно закралась - ЗРАДААААААААААА!!!!!!
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Даже не ждите.Там где есть радостные и хорошие новости для Украины их только майками ловить.
Слава Украине!!!
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кстати, на стрельбах юзали модернизированную зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4М-А "Шилка", которая получила новую "цифровую" РЛС, позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 35 км, оптико-локационную систему обнаружения и ракетный комплекс с 4 модернизированными "Иглами"... говорят, ошень эффективная штука оказалась..
ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы - Цензор.НЕТ 7608
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Та вона і в старому виконанні косила за будь здоров.
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Напевно перша українська ракета яка буде нести ядерну бойову частину називатиметься "Кривавий Пастор" ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы - Цензор.НЕТ 7919
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Умели делать в Совке оружие. До сих пор летает.
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Только совок уже не летает.

Умение делать оружие не гарантирует счастливое будущее.
Нужно "немного" больше умений.
И почему у вас слово совок с большой буквы?
Слишком много почтения для тюрьмы народов.
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Полностью согласен.
С большой буквы потому как это имя собственное.
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Зараз першочергове завдання озброїтися настільки щоб агресор зрозумів що вести бойові дії проти України занадто витратна справа.Це головне для збереження нації.Судді і поліцаї корупціонери-це голка в стозі сіна .Це зараз не настільки важливо. Армія і сильне озброєння-ось запорука миру в Україні.В іншому випадку буде Чечня Грузія Сирія...
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спалахнув совок на кримській ваті

Скрипін проінтерв'ював #двєгадіни на АТР - www.youtube.com/watch?v=Ln4cXdzxt9Q
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То, что делали в совке, всегда требовало доработки кувалдой. В чистом виде с завода оно нихрена не работало. Вот то, что переделали - начало работать.
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Это Вы о южмашевских ракетах, николаевских турбинах или о харьковских танках?
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почти всё хорошо, но еть что не нравится - очень визуально похожи на рассеискую технику, теперь представте - военный конфликт, летак из страны НАТО, он же сразу раздолбит её подумав и обозначив как рассеискую.
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Я слышал какой-то мальтийский транспорт потопил Ваш фрегат в Ваших же водах. Вероятно перепутал с савецким
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не он потопил а наши военные лоханулись, там идёт разбираловка, а чего тебя это так интересует?
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А чего тебя так заботит внешний вид украинской техники? Лучше ребрендингом своих кораблей займись.
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наши лётчики могут атаковать по ошибке, так же ракеты могут опознать как рассеиские.Ок, чтоб ты понел - почему в странах НАТО нет похожих автоматов на калашникого - а чтоб вдруг местные трактористы их на складах не нашли (остольное же сам додумаешься)
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После потопления фрегата, не удивлён, что норвежские военные могут атаковать объекты на территории Украины. Они походу вообще не в ладах с географией.
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слышь, я ж тебе один раз писал - ну нет мне настроение беседовать идиотам, свободен
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Tut norvegskije Nasams,da te samyje sto Bely dom oxraniajet.I my takyje kupili
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tut rakety krutyje u nix.Takogo typa turki sbyli ruski samoliot
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да есть хорошые ракеты, но и не плохие и украинские, что не хорошо - транспорт и вся установка похожа очень на рассеиские, вслучие если будет военный конфликт с участием НАТО, могут атаковать как вражеские.
Это как стрелок - выдит одетого военного в форме и оружием таким как у противника - атакует.
Кстати, таких случиев было и в жизни.
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Da xorosyje i Ukrainskije oni obnovleny, ne te sto byl ranse so staryx vremion.
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Чего только тут не услышишь Значит американская AIM-9 Sidewinder уже не причём?
ЗСУ випробували поруч із окупованим Кримом зенітно-ракетні комплекси - Цензор.НЕТ 9025
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Tak tam i jest amerikanskije rakety ne norvegskije,ix jest raznogo typa dlia samoliotov i drugoje dopustim NASAMS.NASAMs eto samoje lucyje iz etogo klasa bez konkurenciji,ne zria vet Bely dom oxraniajet
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Pocytajte pro Nasams sto priciom,a potom mne rakety pokazyvajete ЗСУ випробували поруч із окупованим Кримом зенітно-ракетні комплекси - Цензор.НЕТ 4607Tam raznyje rakety dlia NASAMs dalnost toze otlycajetsia ot typa raket nu vy znajete eto
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а где ольгинские, у них что пересменка?
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"отметил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко"

Ніпонял. Презедент вже не головнокомандуючий?
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Президент - Верховный главнокомандующий..
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Бочку! Афигеть. Завтра нужно объявить выходной день.
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Надо много денег на всё это оборудование .

Одна ракета стоит кучу денег.
Для тех , кто говорит что старьё ,
Этим старьём сбили не один ябистритель в небе Грузии .
Главное руки и мозги , которых нет в ватастане.
Надо будет , собьют и натовсие летаки.

Слава Украине !
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ПУКинсские СЛИВНЫЕ БОЧКИ- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения
-
БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
,

А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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