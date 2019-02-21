 ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы. ВИДЕО

Стрельбы выполнялись из модернизированных ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Завершается проведения испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в боевой состав Вооруженных Сил Украины. Это даст нам возможность формировать новые подразделения, существенно повысить возможности зенитно-ракетных войск ВС Украины и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны и войск, и государства", – отметил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.
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Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные также провели масштабные учения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи аннексированного Крыма. Тогда отрабатывали систему противовоздушной обороны страны.
В начале октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко проинспектировал учения Вооруженных сил на побережье Азовского моря и сообщил о готовности к обороне от России.
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После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на полуострове военные учения. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
больше тренингов и испатаний!
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Слава Украине!!!
Умение делать оружие не гарантирует счастливое будущее.
Нужно "немного" больше умений.
И почему у вас слово совок с большой буквы?
Слишком много почтения для тюрьмы народов.
С большой буквы потому как это имя собственное.
Скрипін проінтерв'ював #двєгадіни на АТР - www.youtube.com/watch?v=Ln4cXdzxt9Q
Это как стрелок - выдит одетого военного в форме и оружием таким как у противника - атакует.
Кстати, таких случиев было и в жизни.
Ніпонял. Презедент вже не головнокомандуючий?
Новинка завода Антонова транспортник Ан-132D зафигачил "бочку" на авиашоу в Индии
AeroIndia2019 https://youtu.be/_YNRLSgbIaY
Одна ракета стоит кучу денег.
Для тех , кто говорит что старьё ,
Этим старьём сбили не один ябистритель в небе Грузии .
Главное руки и мозги , которых нет в ватастане.
Надо будет , собьют и натовсие летаки.
Слава Украине !
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БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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