 Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщины" по подозрению в подкупе избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
Так нардеп высказалась относительно осведомленности Юлии Тимошенко в фигурировании членов ее фракции Руслана Богдана и Валерия Дубиля в схеме срыва президентских выборов.
"Фракция небольшая - 20 человек. Если мы говорим о чистоте, если мы говорим о тех, кого ты берешь, лучших - а в список, как правило, каждая партия лучших и самых достойных проводит в первую десятку, двадцатку, в тридцатку - эти люди входят в двадцатку ее лучших бойцов. Юлия Владимировна не может не знать", - отметила Луценко.
Также она подчеркнула, что кроме указанных лиц в списке "Батькивщины" фигурируют фамилии людей, виновных в тяжких преступлениях.
"Да, был некто Лозинский, который убил человека за то, что обычный селянин посмел зайти в лесную полосу, которая якобы принадлежала Лозинскому. Некто Шепелев, который в свое время убил полковника милиции за то, что тот попытался раскрыть коррупционные схемы того периода. Могу называть и другие фамилии. Есть Надежда Савченко, которая собиралась устроить террористический акт и убить сотни тысяч украинских граждан в центре Киева ", - отметила представитель президента.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.
Ведь ему осталось мародёрствовать на свободе лишь чуть более месяца.
Упс. Знов якийсь зомбік мій пост вище заспамив... Ну, і не збоченці ж ті зомбоюлькі😁😁😁😁😁
Бляха муха
1. Двенадцатикратное повышение тарифов ЖКХ
2. Коррупция и грабеж усились по сравнениею с Януковичем
3. Развязал на Донбассе искусственную войну ради военных заказов для своих заводов
4. Просрал Крым и кусок Донбасса ради власти
5. Миллионы бежали из Украины в страны Европы, США и в рашку
6. Состояние олигархов из окружения Петра по версии Форбс растет уже который год подряд,
а уровень доходов населения обвалился до уровня беднейших африканских стран
Все удовольствия для шоколадника, для фальсификаций выборов.
По-этому примут ЛЮБОГО, чтобы не дать развиться ситуации нестабильности.
Порошенко не зря заканчивал институт международных отношений, это тоже отлично понимает, поэтому как опытный шуллер устраивает этот блеф, как в 2014 году "голосуйте за меня, а то Путин нападет", только сейчас это будет немного по-другому "или я или Путин нападет".
В нормальное время, в стабильной стране все это сильно ударило бы по нему, был бы он нерукопожатым как Лукашенко, но сейчас может прокатить,он пообещает Западу ВСЕ, что они захотят услышать.
Какой там американский президент сказал про диктатора в Латинской Америке "Он конечно сукин сын, но он НАШ сукин сын".
Основные инструменты:
1. Подконтрольные СМИ (все о Пете в позитивном ключе, про оппонентов или ничего или плохое).
2. Силовики, прокуратура, суды - работают в режиме ЧЕГО БАРИН ИЗВОЛИТ.
3. Армия порохоботов, которая создаёт общий позитивный фон.
4. Бесконечная война - все активные, готовые защищаться удерживаются в зоне боевых действий.
5. Самый главный инструмент - БЕЗВИЗ! Народ тупо разъехался на заработки, остались дети, старики, или те кого все устраивает.
Так что в такой ситуации критическая масса недовольных навряд ли будет достигнута. Ярчайший пример "евробляхеры" - их так опарафинили, что это слово стало уже ругательным, и опять же развели как котят - приоткрыли крышку на бурлящей кастрюльке, выпустили пар, дав небольшой период "льготной" растаможки, а те и рады, даже забыли чего хотели, побежали "нахаляву" таможиться, а по факту их тупо отимели на деньги, но они довольны, ну не хотят люди признавать себя лохами.
"Лидер фракции "БПП", кандидат в президенты Петр Алексеевич не мог не знать о том, что члены его фракции вовлечены в схемы по срыву президентских выборов."
У этих козлов и у этой козы ничего святого.
ПРАВИЛЬНО НАДО ПИСАТЬ ТАК:
Порошенко не только президент Украины, но и основатель запрещенной в Украине партии рыгов, министр иностранных дел в правительстве Януковоща, министр экономики в правительстве Азирова.
Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита..."
Сидела бы тихо ,
Ну попросила бы у Петра Ляксеича
- Ляксеич дай мильён доляров и должность какого прораба на твоей фабрике ,
буду тихо сидеть як мышка
и была бы в шоколаде)
А так , после этих выборов , дорога у Владимировны одна
Тихая пенсия .,,,
Двойные стандарты от семейки луценков.Прилетит вам еще в карму.
Вана не знала!!!
Растяни меха гармошка,
Эх, играй, наяривай.
Пой частушки, бабка-ёжка,
Пой, не разговаривай