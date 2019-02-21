 Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
Так нардеп высказалась относительно осведомленности Юлии Тимошенко в фигурировании членов ее фракции Руслана Богдана и Валерия Дубиля в схеме срыва президентских выборов.
"Фракция небольшая - 20 человек. Если мы говорим о чистоте, если мы говорим о тех, кого ты берешь, лучших - а в список, как правило, каждая партия лучших и самых достойных проводит в первую десятку, двадцатку, в тридцатку - эти люди входят в двадцатку ее лучших бойцов. Юлия Владимировна не может не знать", - отметила Луценко.
Также она подчеркнула, что кроме указанных лиц в списке "Батькивщины" фигурируют фамилии людей, виновных в тяжких преступлениях.
"Да, был некто Лозинский, который убил человека за то, что обычный селянин посмел зайти в лесную полосу, которая якобы принадлежала Лозинскому. Некто Шепелев, который в свое время убил полковника милиции за то, что тот попытался раскрыть коррупционные схемы того периода. Могу называть и другие фамилии. Есть Надежда Савченко, которая собиралась устроить террористический акт и убить сотни тысяч украинских граждан в центре Киева ", - отметила представитель президента.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.
Упс. Знов якийсь зомбік мій пост вище заспамив... Ну, і не збоченці ж ті зомбоюлькі😁😁😁😁😁
Бляха муха
1. Двенадцатикратное повышение тарифов ЖКХ
2. Коррупция и грабеж усились по сравнениею с Януковичем
3. Развязал на Донбассе искусственную войну ради военных заказов для своих заводов
4. Просрал Крым и кусок Донбасса ради власти
5. Миллионы бежали из Украины в страны Европы, США и в рашку
6. Состояние олигархов из окружения Петра по версии Форбс растет уже который год подряд,
а уровень доходов населения обвалился до уровня беднейших африканских стран
Все удовольствия для шоколадника, для фальсификаций выборов.
"Лидер фракции "БПП", кандидат в президенты Петр Алексеевич не мог не знать о том, что члены его фракции вовлечены в схемы по срыву президентских выборов."
У этих козлов и у этой козы ничего святого.
ПРАВИЛЬНО НАДО ПИСАТЬ ТАК:
Порошенко не только президент Украины, но и основатель запрещенной в Украине партии рыгов, министр иностранных дел в правительстве Януковоща, министр экономики в правительстве Азирова.
Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита..."
Сидела бы тихо ,
Ну попросила бы у Петра Ляксеича
- Ляксеич дай мильён доляров и должность какого прораба на твоей фабрике ,
буду тихо сидеть як мышка
и была бы в шоколаде)
А так , после этих выборов , дорога у Владимировны одна
Тихая пенсия .,,,
Двойные стандарты от семейки луценков.Прилетит вам еще в карму.
Вана не знала!!!