 Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Так нардеп высказалась относительно осведомленности Юлии Тимошенко в фигурировании членов ее фракции Руслана Богдана и Валерия Дубиля в схеме срыва президентских выборов.

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"Фракция небольшая - 20 человек. Если мы говорим о чистоте, если мы говорим о тех, кого ты берешь, лучших - а в список, как правило, каждая партия лучших и самых достойных проводит в первую десятку, двадцатку, в тридцатку - эти люди входят в двадцатку ее лучших бойцов. Юлия Владимировна не может не знать", - отметила Луценко.

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Также она подчеркнула, что кроме указанных лиц в списке "Батькивщины" фигурируют фамилии людей, виновных в тяжких преступлениях.

"Да, был некто Лозинский, который убил человека за то, что обычный селянин посмел зайти в лесную полосу, которая якобы принадлежала Лозинскому. Некто Шепелев, который в свое время убил полковника милиции за то, что тот попытался раскрыть коррупционные схемы того периода. Могу называть и другие фамилии. Есть Надежда Савченко, которая собиралась устроить террористический акт и убить сотни тысяч украинских граждан в центре Киева ", - отметила представитель президента.

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