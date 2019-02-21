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 Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей

Лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко не могла не знать о том, что члены ее фракции вовлечены в схемы по срыву президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Так нардеп высказалась относительно осведомленности Юлии Тимошенко в фигурировании членов ее фракции Руслана Богдана и Валерия Дубиля в схеме срыва президентских выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО

"Фракция небольшая - 20 человек. Если мы говорим о чистоте, если мы говорим о тех, кого ты берешь, лучших - а в список, как правило, каждая партия лучших и самых достойных проводит в первую десятку, двадцатку, в тридцатку - эти люди входят в двадцатку ее лучших бойцов. Юлия Владимировна не может не знать", - отметила Луценко.

Также читайте: СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Также она подчеркнула, что кроме указанных лиц в списке "Батькивщины" фигурируют фамилии людей, виновных в тяжких преступлениях.

"Да, был некто Лозинский, который убил человека за то, что обычный селянин посмел зайти в лесную полосу, которая якобы принадлежала Лозинскому. Некто Шепелев, который в свое время убил полковника милиции за то, что тот попытался раскрыть коррупционные схемы того периода. Могу называть и другие фамилии. Есть Надежда Савченко, которая собиралась устроить террористический акт и убить сотни тысяч украинских граждан в центре Киева ", - отметила представитель президента.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3113116
 
   
 Топ комментарии
 
Какая низкая необразованная тупая мстительная чмошница.
Ну давай вспомни хотя бы для начала , бляха муха, что твой Юга пролез в парламент в списке Батькившины . Что ж ты раньше - то молчала, чучело третьего тысячелетия?
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В среду из морга Горловки, которая находится в оккупации пророссийских террористов, вывезли два автобуса с «грузом-200». Об этом сообщил на странице в Facebook пользователь Александр Соколов. Он добавил, что автобусы с телами террористов направились в Россию, информирует enovosty.com/news.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2102-iz-gorlovki-vyvezli-dva-avtobusa-trupov-rossiyan-ubityx-na-donbasse

Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 660
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Та яка би не була, але знає, як Юлія Володимирівна її недопрокурора в свої часи захищала - і від юща, і від овоща...
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Володя, на Ютюбі є відео як ВАНА ламалася в двері після її виступу з візка на майдані.. ЯК ВАНА бігала на лабутенах по коридору то тре бачити 😁😁😁

Упс. Знов якийсь зомбік мій пост вище заспамив... Ну, і не збоченці ж ті зомбоюлькі😁😁😁😁😁
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Ей , павуки в банці , гризіть друг дружку але Україну не загризіть ...

Бляха муха
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Самая главная беда Йулии Владимировны, что она брала в свою партию всякий непотриб. В том числе и Горгону третьей галактики
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и шо эта швабра несет - " члены ее фракции вовлечены в схемы по срыву президентских выборов"!!! . Источник: https://censor.net.ua/n3113116 то шо, по словам бляхи-мухи баба Юля на Потрошенка работает? Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 727
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Выборы в Раду будут более интересны.
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Итог правления порошенка :
1. Двенадцатикратное повышение тарифов ЖКХ
2. Коррупция и грабеж усились по сравнениею с Януковичем
3. Развязал на Донбассе искусственную войну ради военных заказов для своих заводов
4. Просрал Крым и кусок Донбасса ради власти
5. Миллионы бежали из Украины в страны Европы, США и в рашку
6. Состояние олигархов из окружения Петра по версии Форбс растет уже который год подряд,
а уровень доходов населения обвалился до уровня беднейших африканских стран
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Ой долго отвечать. В двух словах Враньё сивого мерина на которое даже инбицылы с даунами не ведутся Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 1626
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так і мальдівсько-сліпотрастовий юда не може не знати про підкуп виборця його однопартійцями за 1 тис по всій країні (це окрім підвищення пенсій і монетизації субсидій напередодні виборів)
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За Порошенка не буду голосовать ни при каких обстоятельствах. Но, посмотрев всю эту вакханалию вокруг Тимошенко, поневоле задаешься вопросом: ну почему они ее так боятся? А ведь боятся, аж кипятком писают, иначе весь этот движ не объяснишь. И поневоле руки чешутся проголосовать именно за нее. Только почему-то у меня подозрение, что постараются как не мытьем, так катанием, а до выборов ее не допустить.
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А а тогда петя получит ТРЕТИЙ МАЙДАН!
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А кто её боится? Жуля просто берега потеряла и творит беспредел. По сравнению с ним тот беспредел что творил Янукович это детские шалости. На Юле и её корешах уже 3 трупа как минимум!
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Ну вот скажи чего боятся Тимошенко обыкновенная наперсточница любительница вешать лапшу на уши кстати тут она абсолютный рекордсмен Да кстати а если серьезно а ну расскажите хоть кто нибудь что за Новый курс и куда он нас заведет потому что от Тимошенко обьяснений тяжело дождаться да и еще как бы Тимошенко не стала Иваном Сусаниным с ее Новым курсом Юлія Володимирівна не може не знати, - Ірина Луценко про проведені обшуки в офісі "Батьківщини" за підозрою в підкупі виборців - Цензор.НЕТ 3044 Юлія Володимирівна не може не знати, - Ірина Луценко про проведені обшуки в офісі "Батьківщини" за підозрою в підкупі виборців - Цензор.НЕТ 2998
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Так она пообещала ему первый срок на нарах организовать.
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как то все это гадко -подленько , Зе,Гриценко,Вона, Садовой , ........ а Петя "молодец" спаситель от всего,причем за свои бабки и по любому поводу по всем экранам Юлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 9448
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а я б проголосував за ВАНУ ...щоб з пів року побула презентухою ...запустити лисицю в курятник
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"по срыву президентских выборов"________________________если эта яга говорит про "срыв выборов", значит у порошенгки дела СОВСЕМ ПЛОХИ - ну не хотят украинцы еще пять лет рошеновского ужаса! уже все испробовали - брехню, запугивание, подкуп - НЕ ХОТЯТ!
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Тем что пытаетесь обосрать оппозицию выборы не выиграете. Все понимают насколько ненавистны эти мальдивско-сейшельские туристы в Украине. В истерике работая гавномётами себе ничего не прибавите, только измажете остатки приличия
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Думаю, що цього разу Оксана ця приємна процедура чекає на Жульку. Так що доведеться тепер комусь тут їй передачки на Качанівську зону самій носити..😁😁😁
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Идиотка Юлька теперь сто раз пожалеет, что эту ведьму продвигала.
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Кому интересны эти обыски?Вы за 5 лет вже столько обысков провели и никого не посадили,що эти обыски рассматриваются як типичный наезд,для достижения тактической цели в сковывании работы тех,кто вам неугоден.Наезды на бизнес,заморозка активов потом ходи в суд,добивайся разморозки,бо бизнес прогорает без оборота.На радость конкурентам тебя заказавшим через ГПУ.Наезды на СМИ с изыманием серверов,бо не то пишут.Наезды на айтишников,бо интеллектуалы,независимы и свободомыслящие вредны для олигархата.Сегодня штабы конкурентов торбят,не для того,щоб посадить,а щоб не давать нормально работать.Бо для того,щоб посадить нужно следствие и доказательная база,а не упоминание Лозинського и Надюхи Савченко.Бо Лозинський вообще никому не интересен,а по Савченко до сих пор нема вироку и вона Герой Украины,яку награждал Петя.Але для Ирины Луценко нагнать марево в СМИ с упоминанием Лозинського и Савченко,представляется так,що вона может всех убедить и без доказательств. Юлія Володимирівна не може не знати, - Ірина Луценко про проведені обшуки в офісі "Батьківщини" за підозрою в підкупі виборців - Цензор.НЕТ 7453
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Пока суд да дело, предвыборная компания будет сорвана. Не будет агитаторов, не будет наблюдателей, не будет членов комиссий.
Все удовольствия для шоколадника, для фальсификаций выборов.
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И тут вопрос.Зачем нам Президент,который не гарантирует и не обеспечивает честные выборы,а сам их усложняет?Ну победит на допинге,як москали на Олимпиаде,але ж все вскроется потом.
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пол века назад известный сов музыкант, который эмигрировал в сша Вилли Токарев написал одну из первых песен в эмиграции ,которая в последствии стала шлягером небоскрёбы.Там есть такие слова там живут миллионеры денег куры не клюют ,между ними как шакалы люди бедные снуют..Так вот друзья это о них и о вас которые здесь соревнуетесь в красноречии. они вас считают за пыль за мусор который возле дороги,за грязь которая у них под каблуком.Не верьте им ,не ведитесь на ихние слащавые речи. это сиамские близнецы,.и два патрона одного калибра и с одной обоймы
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Если бы сейчас президентом была Тимошенко, то эта баба ведьма говорила бы следующее:

"Лидер фракции "БПП", кандидат в президенты Петр Алексеевич не мог не знать о том, что члены его фракции вовлечены в схемы по срыву президентских выборов."

У этих козлов и у этой козы ничего святого.
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не хвилюйтеся - в разі перемоги ЮВТ , ця "козлиха 3-го тисячоліття" , разом з чоловіком , перші побіжать на поклон ... ))
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БЮТ це не тільки вбивця Лозиннський, шахрай Шепелев, терористка Савченко, а чомусь забувають що Андрій Портнов був у БЮТ автор диктаторських законів юрист янука, Олійник голова комітету порятунку України у Масквабаді і т.д.
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То невже Зеленський переможе Юлю у другому турі?
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баба Юля аже 2 рази програвала президентьскі вибори, а Бог любить щоб було 3
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а про сеню кролика забыл а про турчинова??
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Все ваши "обвинения" опосредственные , без персональной привязки к Воне. НЕПРАВИЛЬНО!

ПРАВИЛЬНО НАДО ПИСАТЬ ТАК:
Порошенко не только президент Украины, но и основатель запрещенной в Украине партии рыгов, министр иностранных дел в правительстве Януковоща, министр экономики в правительстве Азирова.
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Якось сьогодні група ненависті до Порошенка виглядає бліденько.
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він жалюгідний.. вже посивів.. все сподівається на підкупи.. даремно
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А группа вылизывания задницы пэпэпэшенко активна как всегда. Раз лиз, - гривня. Еще лиз, - еще гривня. Сплюнул, тьфу, - штраф гривня.
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"Мальчик хочет в РостТамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита..."
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порошенко и его кодла сборище проходимцев и лжецов
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Эх Владимировна ,
Сидела бы тихо ,
Ну попросила бы у Петра Ляксеича

- Ляксеич дай мильён доляров и должность какого прораба на твоей фабрике ,

буду тихо сидеть як мышка

и была бы в шоколаде)
А так , после этих выборов , дорога у Владимировны одна
Тихая пенсия .,,,
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Да нет после таких чудес Жульке только твердая шконка светит! Этак лет на 15!
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Ирина Луценко не может не знать о организованной во всей стране петиным опг, в которое они с ее муженьком входят, тотальной скупке голосов, а виновата, как всегда, Юля !
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А при чем тут эта баба Яга? Ааа понял, Югик - юрист наверное ей сказал что жена Гепрока тоже Генпрок.
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Юра, и вся эта швора уже незнают что на Юлю повесить
Юлія Володимирівна не може не знати, - Ірина Луценко про проведені обшуки в офісі "Батьківщини" за підозрою в підкупі виборців - Цензор.НЕТ 769
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Гнал на полном серъезе эту пургу, пока его не ткнули
Юлія Володимирівна не може не знати, - Ірина Луценко про проведені обшуки в офісі "Батьківщини" за підозрою в підкупі виборців - Цензор.НЕТ 1810
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Косатая мразь выделила 25 лимонов баксов на подкуп комиссий в одной Черниговской обл.????

Юлія Володимирівна не може не знати, - Ірина Луценко про проведені обшуки в офісі "Батьківщини" за підозрою в підкупі виборців - Цензор.НЕТ 7303
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Переверни свою напечатанную тобой бумажку на угол равный Math.pi, а то ничего прочесть невозможно.
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https://lb.ua/news/2019/02/21/420355_sumah_prokuratura_otkrila_delo.html

Двойные стандарты от семейки луценков.Прилетит вам еще в карму.
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луцыха считает себя вумной и думает, что её бретт кому то интересен ?
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порошенко политический мертветчук !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮлия Владимировна не может не знать, - Ирина Луценко о проведенных обысках в офисе "Батькивщине" по подозрению в подкупе избирателей
 
 
 
 
 
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