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Все про:Лига Европы (135) спорт (1691) футбол (3055) Шахтер (537)

 "Шахтер" крупно проиграл на выезде немецкому "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" во Франкфурте проиграл местному "Айнтрахту" со счетом 1-4 и выбыл из еврокубков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

У немцев отличились Йович (23 минута), дважды Алле ( с пенальти на 27 минуте и с игры на 80 минуте), Ребич (88 минута).

У "Шахтера" единственный гол на счету Жуниора Мораеса (63 минута).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом"

Напоминаем, первый матч в Харькове команды закончили при счете 2-2.

Источник: https://censor.net.ua/n3113115
 
   
 Топ комментарии
 
Болельщик Динамо с 1979. Кроты должны жить в земле!
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Без допинга и помощи админресурса ничего не могут...
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«Мисливець» за журналістами: як протягом півроку охоронці олігарха Ахметова стежать за «Схемами

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29783588.html
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Вот с таким счетом и порох выборы проиграет.
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Терзают смутные сомнения. Кто? ВОНА?? зе? Импотент Гриценко?? Или януковощи?
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И даже подорожание света от вРОТдамм+ не помогло! Кротовня лохи!
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"Хотіли трахнути Айнтрахт, а получили крах"..
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Болельщик Динамо с 1979. Кроты должны жить в земле!
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Я не болельщик Динамо, но поддержую второе предложение 😁
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Так, и сколько будет комментариев политических, не в политической теме. Анука, покажитесь, сколько вас дебилов.
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пока что ты первый и единственный... "Шахтар" серйозно програв на виїзді німецькому "Айнтрахту" і вилетів із Ліги Європи - Цензор.НЕТ 7206
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мой комент, в отличие от комента дебила, не касался темы политики.
так что - гордись своей уникальностью и тупостью...
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Мой комент некасался темы политики, но я все таки оставлю свой комментарий под политическим коментом, как я считаю. Но мой комент не относится к политики. Железная логика 😂
Ну зачем ты себе дебилом называешь, хотя, самокритика это хорошо, продолжай в том же духе, может и станешь человеком.
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З такою грою "Шахтарю" не те що в Лізі Чемпіонів, а й у Лізі Європи немає що робити. Поки що для них - тільки УПЛ, на жаль.
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теперь немцы будут говорить: можем повторить "Шахтер" крупно проиграл на выезде немецкому "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4325
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Прогнозовано. Нажаль... знову самі собі створили труднощі на початку матчу, щоб потім їх героїчно долати. Франкфурт заслужив цю перемогу, і за двома матчами склалося таке враження, що Айнтрахт і хотів більше за Шахтар. Німці два матчі горіли бажанням перемогти. Ну то що ж, вболіваємо тепер за Динамо!
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шахтёр играл хорошо. я смотрел все игры которые проходили параллельно эта была самая интересная.
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ні, ну справді, у порівнянні з Харківом, дещо розумніше зіграли "гірники" - без вилучення та дискваліфікації ключових гравців на початку матчу обійшлися. Але ж два матчі поспіль програють стартові 15-20 хвилин, що у Харкові, що у Франкфурті. Здавалося б, після Харківа зробили висновки, вийдіть же ж зконцентрованими та налаштованими на напружену боротьбу на матч у Франкуфурті. Та де там. І це як раз ознака непрофесійності, відсутності класу. Нажаль. Франкфурт - це далеко не топ у Німеччині. Так, це дуже кріпка і добротна команда, яка всю осінь та зиму постійно у топ 4-5 Бундесліги, але ж не топ. Там і імен особливо окрім Ребіча та Йовіча і нема, та й ті - "зірки" скоріш середньої руки. Але все ж Шахтар не витримав випробуванням Айнтрахтом.
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Помню, как-то раз проходил какой-то там чемпионат и по телеку шла трансляция где рАссЕяне кричали"Спартак чемпион".И вот дня через три слышу с улицы, кто-то кричит пративным дребезжащим голосом"Спартак чемпион,Спартак чемпион"и так в течении почти часа.Выглядываю в окно,а на дереве сидит ворона и волает"Спартак чемпион",запустила в неё куском хлеба она его забрала и свалила.А Спартак тогда проиграл!
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Під час ЄВРО 2012 у мене під балконом підбуханий росіянин кричав те саме.Шкодую що нічим тоді в нього не кинула
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кацапи на ЄВРО-2012 не потрапили. То мабуть місцева вата.
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Раньше, на матчи Спартак с Динамо приезжали смотреть даже из других стран...а результат сообщали на первых полосах газет!
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Ура! Я не болельщик,т.е. не болею "за".Но если случайно включу канал где показывают матч с "Шахтером" всегда болею против!Даже готов высмотреть матч в записи,если знаю что "Шахтер" там "сделали"!!!
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Не расстраивайтесь, вы не одиноки, нашим тоже попку надрали в Лондоне.
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Прямо не Айнтрахт, а Цвайнтрах шахтера
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щось нема коментів від злого крота, хірскла та інших це ж їх земляки кроти програли.
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Так они же ольгинские - им положено за "Зенит"(Газпром) болеть.... "Шахтар" серйозно програв на виїзді німецькому "Айнтрахту" і вилетів із Ліги Європи - Цензор.НЕТ 5911
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Ахметовская игрушка, спонсируемая за нашу комуналку.
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Зибен, зибен, ай-лю-лю.Зибен, зибен, айн-цвай!

Зибен, зибен ай-лю-лю. Айн, цвай, драй.Танцен!
Ай вонт ю си! Шахтёрка гудбай!
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Шахтер" крупно проиграл на выезде немецкому "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы
 
 
 
 
 
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