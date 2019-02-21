 "Шахтер" крупно проиграл на выезде немецкому "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
У немцев отличились Йович (23 минута), дважды Алле ( с пенальти на 27 минуте и с игры на 80 минуте), Ребич (88 минута).
У "Шахтера" единственный гол на счету Жуниора Мораеса (63 минута).
Напоминаем, первый матч в Харькове команды закончили при счете 2-2.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29783588.html
так что - гордись своей уникальностью и тупостью...
Ну зачем ты себе дебилом называешь, хотя, самокритика это хорошо, продолжай в том же духе, может и станешь человеком.
Зибен, зибен ай-лю-лю. Айн, цвай, драй.Танцен!
Ай вонт ю си! Шахтёрка гудбай!