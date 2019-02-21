 "Шахтер" крупно проиграл на выезде немецкому "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

У немцев отличились Йович (23 минута), дважды Алле ( с пенальти на 27 минуте и с игры на 80 минуте), Ребич (88 минута).

У "Шахтера" единственный гол на счету Жуниора Мораеса (63 минута).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом"

Напоминаем, первый матч в Харькове команды закончили при счете 2-2.